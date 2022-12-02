https://ria.ru/20221202/kurs-1835987137.html
Курс о современных медтехнологиях могут включить в программу МГТУ в Адыгее
Курс о современных медтехнологиях могут включить в программу МГТУ в Адыгее - РИА Новости, 02.12.2022
Курс о современных медтехнологиях могут включить в программу МГТУ в Адыгее
Хасэ (Совет) врачей Адыгеи обсудил внедрение в учебную программу мединститута Майкопского государственного технологического университета курса о технологиях... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:25
2022-12-02T19:25
2022-12-02T19:25
республика адыгея
мурат кумпилов
майкопский государственный технологический университет
республика адыгея
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МАЙКОП, 2 дек – РИА Новости. Хасэ (Совет) врачей Адыгеи обсудил внедрение в учебную программу мединститута Майкопского государственного технологического университета курса о технологиях современной медицины, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Второе заседание Хасэ врачей прошло в Москве. Сопредседатель Хасэ, ректор Майкопского государственного технологического университета Саида Куижева рассказала на мероприятии о подготовке кадров для современной медицины."Куижева предложила механизмы и инструменты внедрения совместно с членами Хасэ в образовательный и научный процессы Мединститута МГТУ передовых знаний и технологий современной медицины для повышения качества подготовки медицинских кадров", - говорится в сообщении.Первое заседание Хасэ врачей состоялось в Адыгее при поддержке главы республики Мурата Кумпилова в рамках международной научно-практической конференции в МГТУ, приуроченной к 100-летию государственности республики. В настоящее время в организацию входит более 100 медиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, майкопский государственный технологический университет, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Майкопский государственный технологический университет, Республика Адыгея
МАЙКОП, 2 дек – РИА Новости. Хасэ (Совет) врачей Адыгеи обсудил внедрение в учебную программу мединститута Майкопского государственного технологического университета курса о технологиях современной медицины, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Второе заседание Хасэ врачей прошло в Москве
. Сопредседатель Хасэ, ректор Майкопского государственного технологического университета Саида Куижева рассказала на мероприятии о подготовке кадров для современной медицины.
"Куижева предложила механизмы и инструменты внедрения совместно с членами Хасэ в образовательный и научный процессы Мединститута МГТУ передовых знаний и технологий современной медицины для повышения качества подготовки медицинских кадров", - говорится в сообщении.
Первое заседание Хасэ врачей состоялось в Адыгее при поддержке главы республики Мурата Кумпилова в рамках международной научно-практической конференции в МГТУ, приуроченной к 100-летию государственности республики. В настоящее время в организацию входит более 100 медиков.