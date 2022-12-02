https://ria.ru/20221202/kurs-1835987137.html

Курс о современных медтехнологиях могут включить в программу МГТУ в Адыгее

Курс о современных медтехнологиях могут включить в программу МГТУ в Адыгее - РИА Новости, 02.12.2022

Курс о современных медтехнологиях могут включить в программу МГТУ в Адыгее

Хасэ (Совет) врачей Адыгеи обсудил внедрение в учебную программу мединститута Майкопского государственного технологического университета курса о технологиях... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T19:25

2022-12-02T19:25

2022-12-02T19:25

республика адыгея

мурат кумпилов

майкопский государственный технологический университет

республика адыгея

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МАЙКОП, 2 дек – РИА Новости. Хасэ (Совет) врачей Адыгеи обсудил внедрение в учебную программу мединститута Майкопского государственного технологического университета курса о технологиях современной медицины, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Второе заседание Хасэ врачей прошло в Москве. Сопредседатель Хасэ, ректор Майкопского государственного технологического университета Саида Куижева рассказала на мероприятии о подготовке кадров для современной медицины."Куижева предложила механизмы и инструменты внедрения совместно с членами Хасэ в образовательный и научный процессы Мединститута МГТУ передовых знаний и технологий современной медицины для повышения качества подготовки медицинских кадров", - говорится в сообщении.Первое заседание Хасэ врачей состоялось в Адыгее при поддержке главы республики Мурата Кумпилова в рамках международной научно-практической конференции в МГТУ, приуроченной к 100-летию государственности республики. В настоящее время в организацию входит более 100 медиков.

https://ria.ru/20221121/inspektirovanie-1833098065.html

республика адыгея

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, майкопский государственный технологический университет, республика адыгея