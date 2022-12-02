https://ria.ru/20221202/kurs-1835922288.html
Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 61,77 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 61,77 рубля - РИА Новости, 02.12.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 61,77 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 62,7 копейки - до 61,7749 рубля, евро подорожал на 1,1589 рубля, до... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:10
2022-12-02T16:10
2022-12-02T16:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594940580_309:0:1920:906_1920x0_80_0_0_468dbaddff3563b5f80a732882e58ff1.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 62,7 копейки - до 61,7749 рубля, евро подорожал на 1,1589 рубля, до 64,9868 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594940580_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_46466c06ae2dfc8a329f192465f3c275.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 61,77 рубля
Курс доллара на выходные и понедельник вырос до 61,77 рубля, евро — до 64,99 рубля