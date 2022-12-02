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Кумпилов: физкультурный комплекс в Первомайском сдадут весной - РИА Новости, 02.12.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20221202/kumpilov-1835951875.html
Кумпилов: физкультурный комплекс в Первомайском сдадут весной
Кумпилов: физкультурный комплекс в Первомайском сдадут весной - РИА Новости, 02.12.2022
Кумпилов: физкультурный комплекс в Первомайском сдадут весной
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Первомайский, который возводится по нацпроекту, будет завершено к маю следующего года, сообщил... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:19
2022-12-02T17:19
республика адыгея
мурат кумпилов
владимир устинов
майкопский район
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МАЙКОП, 2 дек – РИА Новости. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Первомайский, который возводится по нацпроекту, будет завершено к маю следующего года, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.Глава Адыгеи в пятницу принял участие в приёме граждан полпредом президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым. Прием прошел в режиме видеоконференции. Одно из обращений поступило от жительницы поселка Первомайский Майкопского района, которая попросила содействие в завершении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в ее поселке."Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал, что решение по данному вопросу уже принято и будет реализовано до мая 2023 года. Работы ведутся в соответствии с дорожной картой и в рамках национального проекта "Демография" за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов", - сообщает пресс-служба.Отмечается, что спорткомплекс площадью свыше 680 квадратных метров с двумя залами, тренерской, раздевалками и другими подсобными помещениями будет оборудован для приема инвалидов."Президент страны поставил задачу по развитию спортивной инфраструктуры, в том числе, в сельской местности. Для этого в республике многое делается. Только в Майкопском районе в этом году уже построили два ФОКа, в поселке Первомайском будет третий. В следующем году возведем еще два ФОКа в Майкопском районе – в хуторах Северо-Восточные сады и Красная Улька", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе приема.
https://ria.ru/20221111/stroitelstvo-1830935612.html
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мурат кумпилов, владимир устинов, майкопский район
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Владимир Устинов, Майкопский район
17:19 02.12.2022
 

Кумпилов: физкультурный комплекс в Первомайском сдадут весной

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
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МАЙКОП, 2 дек – РИА Новости. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Первомайский, который возводится по нацпроекту, будет завершено к маю следующего года, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи в пятницу принял участие в приёме граждан полпредом президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым. Прием прошел в режиме видеоконференции. Одно из обращений поступило от жительницы поселка Первомайский Майкопского района, которая попросила содействие в завершении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в ее поселке.
Временно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи с Владимиром Путиным. 30 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Власти Адыгеи рассказали о планах строительства инфраструктурных объектов
"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал, что решение по данному вопросу уже принято и будет реализовано до мая 2023 года. Работы ведутся в соответствии с дорожной картой и в рамках национального проекта "Демография" за счет средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что спорткомплекс площадью свыше 680 квадратных метров с двумя залами, тренерской, раздевалками и другими подсобными помещениями будет оборудован для приема инвалидов.
"Президент страны поставил задачу по развитию спортивной инфраструктуры, в том числе, в сельской местности. Для этого в республике многое делается. Только в Майкопском районе в этом году уже построили два ФОКа, в поселке Первомайском будет третий. В следующем году возведем еще два ФОКа в Майкопском районе – в хуторах Северо-Восточные сады и Красная Улька", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе приема.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловВладимир УстиновМайкопский район
 
 
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