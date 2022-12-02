https://ria.ru/20221202/konkurs-1835816196.html

Голикова наградила незрячих победителей литературного конкурса

Голикова наградила незрячих победителей литературного конкурса - РИА Новости, 02.12.2022

Голикова наградила незрячих победителей литературного конкурса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила десятерых победителей Всероссийского конкурса литературных работ людей с нарушением зрения, отметив, что желание... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:45

2022-12-02T11:45

2022-12-02T12:20

общество

татьяна голикова

сергей безруков

григорий заславский

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила десятерых победителей Всероссийского конкурса литературных работ людей с нарушением зрения, отметив, что желание делать что-то важное не знает границ, передает корреспондент РИА Новости."Этот конкурс показал, что талант и желание, стремление делать что-то важное, полезное не знает границ. 92 года — самый старший участник, 18 лет — самый молодой участник. И это здорово, потому вы стремитесь сделать что-то важное, хорошее, в первую очередь для тех, кто вас окружает, и хотите быть полезными", — отметила Голикова на церемонии награждения.Конкурс был объявлен 1 августа. Прием литературных работ осуществлялся на протяжении трех месяцев. За это время на конкурс поступило 159 заявок из 55 регионов страны. Произведения оценивали известные деятели культуры, среди которых актер Сергей Безруков, театральный критик Григорий Заславский, певица Диана Гурцкая, поэт и актер Владислав Маленко. Победителям вручили дисплеи Брайля.С инициативой организации конкурса выступил благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". По предложению Голиковой соорганизатором конкурса выступило министерство труда и социальной защиты России.Выступая на церемонии награждения победителей, Безруков предложил дать конкурсу имя поэта Эдуарда Асадова и процитировал его стихи. Он также рассказал о реализуемой в ряде театров инициативе по сопровождению спектаклей комментариями тифлосурдопереводчика.

https://na.ria.ru/20221121/pedagogi-1833025332.html

https://ria.ru/20220611/zakon-1794789622.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна голикова, сергей безруков, григорий заславский