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Голикова наградила незрячих победителей литературного конкурса - РИА Новости, 02.12.2022
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Голикова наградила незрячих победителей литературного конкурса
Голикова наградила незрячих победителей литературного конкурса - РИА Новости, 02.12.2022
Голикова наградила незрячих победителей литературного конкурса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила десятерых победителей Всероссийского конкурса литературных работ людей с нарушением зрения, отметив, что желание... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:45
2022-12-02T12:20
общество
татьяна голикова
сергей безруков
григорий заславский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила десятерых победителей Всероссийского конкурса литературных работ людей с нарушением зрения, отметив, что желание делать что-то важное не знает границ, передает корреспондент РИА Новости."Этот конкурс показал, что талант и желание, стремление делать что-то важное, полезное не знает границ. 92 года — самый старший участник, 18 лет — самый молодой участник. И это здорово, потому вы стремитесь сделать что-то важное, хорошее, в первую очередь для тех, кто вас окружает, и хотите быть полезными", — отметила Голикова на церемонии награждения.Конкурс был объявлен 1 августа. Прием литературных работ осуществлялся на протяжении трех месяцев. За это время на конкурс поступило 159 заявок из 55 регионов страны. Произведения оценивали известные деятели культуры, среди которых актер Сергей Безруков, театральный критик Григорий Заславский, певица Диана Гурцкая, поэт и актер Владислав Маленко. Победителям вручили дисплеи Брайля.С инициативой организации конкурса выступил благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". По предложению Голиковой соорганизатором конкурса выступило министерство труда и социальной защиты России.Выступая на церемонии награждения победителей, Безруков предложил дать конкурсу имя поэта Эдуарда Асадова и процитировал его стихи. Он также рассказал о реализуемой в ряде театров инициативе по сопровождению спектаклей комментариями тифлосурдопереводчика.
https://na.ria.ru/20221121/pedagogi-1833025332.html
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общество, татьяна голикова, сергей безруков, григорий заславский
Общество, Татьяна Голикова, Сергей Безруков, Григорий Заславский
11:45 02.12.2022 (обновлено: 12:20 02.12.2022)
 
Голикова наградила незрячих победителей литературного конкурса

Вице-премьер Голикова наградила незрячих победителей всероссийского литературного конкурса

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила десятерых победителей Всероссийского конкурса литературных работ людей с нарушением зрения, отметив, что желание делать что-то важное не знает границ, передает корреспондент РИА Новости.
"Этот конкурс показал, что талант и желание, стремление делать что-то важное, полезное не знает границ. 92 года — самый старший участник, 18 лет — самый молодой участник. И это здорово, потому вы стремитесь сделать что-то важное, хорошее, в первую очередь для тех, кто вас окружает, и хотите быть полезными", — отметила Голикова на церемонии награждения.
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Конкурс был объявлен 1 августа. Прием литературных работ осуществлялся на протяжении трех месяцев. За это время на конкурс поступило 159 заявок из 55 регионов страны. Произведения оценивали известные деятели культуры, среди которых актер Сергей Безруков, театральный критик Григорий Заславский, певица Диана Гурцкая, поэт и актер Владислав Маленко. Победителям вручили дисплеи Брайля.
С инициативой организации конкурса выступил благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". По предложению Голиковой соорганизатором конкурса выступило министерство труда и социальной защиты России.
Выступая на церемонии награждения победителей, Безруков предложил дать конкурсу имя поэта Эдуарда Асадова и процитировал его стихи. Он также рассказал о реализуемой в ряде театров инициативе по сопровождению спектаклей комментариями тифлосурдопереводчика.
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ОбществоТатьяна ГоликоваСергей БезруковГригорий Заславский
 
 
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