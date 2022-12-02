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Сириус и ФосАгро создают один из крупнейших в РФ лабораторных комплексов - РИА Новости, 02.12.2022
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Сириус и ФосАгро создают один из крупнейших в РФ лабораторных комплексов
Сириус и ФосАгро создают один из крупнейших в РФ лабораторных комплексов - РИА Новости, 02.12.2022
Сириус и ФосАгро создают один из крупнейших в РФ лабораторных комплексов
На базе научно-технологического университета (НТУ) "Сириус" на средства компании "ФосАгро" создается один из крупнейших в России лабораторных комплексов,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:09
2022-12-02T19:09
фосагро
россия
образовательный центр "сириус"
экономика
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На базе научно-технологического университета (НТУ) "Сириус" на средства компании "ФосАгро" создается один из крупнейших в России лабораторных комплексов, сообщает пресс-служба НТУ.Первую очередь комплекса, который оснащен самым современным оборудованием, позволяющим проводить исследования в области наук о жизни и агробиотехнологий, в четверг посетил Президент России Владимир Путин. Лаборатории открыли двери в сентябре 2022 года.Один из проектов, над которым в лабораторном комплексе работают ученые НТУ "Сириус", направлен на получение первых отечественных сортов винограда, устойчивых к мучнистой росе – широко распространенному и вредоносному грибковому заболеванию. Учёные в партнерстве с "ФосАгро" также создают новые сорта бобовых."Исследования направлены на повышение урожайности. Создание дешевого и качественного растительного белка сможет кардинально изменить ситуацию с доступностью продовольствия в беднейших странах", - отмечают в НТУ "Сириус".На базе лабораторий "Сириус" и "ФосАгро" намерены создать систему подготовки кадров для агротехнологического направления, объединяя исследовательскую и образовательную деятельность. По перспективным темам будут объявлены гранты для ведущих научных сотрудников. К работе над проектами будут привлекать молодых ученых, аспирантов и магистрантов Университета "Сириус". "ФосАгро" компенсирует университету часть затрат на обучение части студентов-биологов и создание программ для бакалавров. Активное взаимодействие партнеров с талантливыми школьниками в рамках "Больших вызовов" и других образовательных проектов позволит отбирать мотивированных учащихся на ранних этапах.В настоящее время ведется проектирование второй очереди комплекса. В ней будут более 100 лабораторных помещений. Завершение строительства запланировано на 2024 год.
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фосагро, россия, образовательный центр "сириус", экономика
ФосАгро, Россия, Образовательный центр "Сириус", Экономика
19:09 02.12.2022
 

Сириус и ФосАгро создают один из крупнейших в РФ лабораторных комплексов

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкУчастник II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Участник II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Участник II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На базе научно-технологического университета (НТУ) "Сириус" на средства компании "ФосАгро" создается один из крупнейших в России лабораторных комплексов, сообщает пресс-служба НТУ.
Первую очередь комплекса, который оснащен самым современным оборудованием, позволяющим проводить исследования в области наук о жизни и агробиотехнологий, в четверг посетил Президент России Владимир Путин. Лаборатории открыли двери в сентябре 2022 года.
Один из проектов, над которым в лабораторном комплексе работают ученые НТУ "Сириус", направлен на получение первых отечественных сортов винограда, устойчивых к мучнистой росе – широко распространенному и вредоносному грибковому заболеванию. Учёные в партнерстве с "ФосАгро" также создают новые сорта бобовых.
"Исследования направлены на повышение урожайности. Создание дешевого и качественного растительного белка сможет кардинально изменить ситуацию с доступностью продовольствия в беднейших странах", - отмечают в НТУ "Сириус".
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На базе лабораторий "Сириус" и "ФосАгро" намерены создать систему подготовки кадров для агротехнологического направления, объединяя исследовательскую и образовательную деятельность. По перспективным темам будут объявлены гранты для ведущих научных сотрудников. К работе над проектами будут привлекать молодых ученых, аспирантов и магистрантов Университета "Сириус". "ФосАгро" компенсирует университету часть затрат на обучение части студентов-биологов и создание программ для бакалавров. Активное взаимодействие партнеров с талантливыми школьниками в рамках "Больших вызовов" и других образовательных проектов позволит отбирать мотивированных учащихся на ранних этапах.
В настоящее время ведется проектирование второй очереди комплекса. В ней будут более 100 лабораторных помещений. Завершение строительства запланировано на 2024 год.
 
ФосАгроРоссияОбразовательный центр "Сириус"Экономика
 
 
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