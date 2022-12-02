https://ria.ru/20221202/kompleks-1835978238.html

Сириус и ФосАгро создают один из крупнейших в РФ лабораторных комплексов

Сириус и ФосАгро создают один из крупнейших в РФ лабораторных комплексов - РИА Новости, 02.12.2022

Сириус и ФосАгро создают один из крупнейших в РФ лабораторных комплексов

На базе научно-технологического университета (НТУ) "Сириус" на средства компании "ФосАгро" создается один из крупнейших в России лабораторных комплексов,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T19:09

2022-12-02T19:09

2022-12-02T19:09

фосагро

россия

образовательный центр "сириус"

экономика

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На базе научно-технологического университета (НТУ) "Сириус" на средства компании "ФосАгро" создается один из крупнейших в России лабораторных комплексов, сообщает пресс-служба НТУ.Первую очередь комплекса, который оснащен самым современным оборудованием, позволяющим проводить исследования в области наук о жизни и агробиотехнологий, в четверг посетил Президент России Владимир Путин. Лаборатории открыли двери в сентябре 2022 года.Один из проектов, над которым в лабораторном комплексе работают ученые НТУ "Сириус", направлен на получение первых отечественных сортов винограда, устойчивых к мучнистой росе – широко распространенному и вредоносному грибковому заболеванию. Учёные в партнерстве с "ФосАгро" также создают новые сорта бобовых."Исследования направлены на повышение урожайности. Создание дешевого и качественного растительного белка сможет кардинально изменить ситуацию с доступностью продовольствия в беднейших странах", - отмечают в НТУ "Сириус".На базе лабораторий "Сириус" и "ФосАгро" намерены создать систему подготовки кадров для агротехнологического направления, объединяя исследовательскую и образовательную деятельность. По перспективным темам будут объявлены гранты для ведущих научных сотрудников. К работе над проектами будут привлекать молодых ученых, аспирантов и магистрантов Университета "Сириус". "ФосАгро" компенсирует университету часть затрат на обучение части студентов-биологов и создание программ для бакалавров. Активное взаимодействие партнеров с талантливыми школьниками в рамках "Больших вызовов" и других образовательных проектов позволит отбирать мотивированных учащихся на ранних этапах.В настоящее время ведется проектирование второй очереди комплекса. В ней будут более 100 лабораторных помещений. Завершение строительства запланировано на 2024 год.

https://ria.ru/20220616/profobrazovanie-1795921984.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, россия, образовательный центр "сириус", экономика