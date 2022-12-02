https://ria.ru/20221202/kollektory-1835771421.html

В центре Москвы модернизировали два комплекса коммуникационных коллекторов

В центре Москвы модернизировали два комплекса коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 02.12.2022

В центре Москвы модернизировали два комплекса коммуникационных коллекторов

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по модернизации двух комплексов коммуникационных коллекторов в центре Москвы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:18

2022-12-02T09:18

2022-12-02T09:18

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по модернизации двух комплексов коммуникационных коллекторов в центре Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."Эти коллекторы были построены еще в 60-х годах прошлого века, проложенные в них коммуникации обеспечивают энергоресурсами почти 80 тысяч жителей Тверского района. Выполненные мероприятия позволили повысить защищенность и безопасность коммуникаций, гарантировать надежное снабжение потребителей", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта на объектах восстановили разрушенный слой бетона и гидроизоляцию швов железобетонных конструкций, заменили кабельные металлоконструкции на оцинкованные с большим сроком службы."Обновили контактные и охранно-пожарные датчики, дымовые извещатели, силовые кабели и слаботочные кабельные линии, обеспечивающие работу систем удаленного мониторинга и управления электроснабжения комплекса коллекторов. Для повышения защищенности объектов была модернизирована система видеонаблюдения, в частности, установлены цифровые видеокамеры и датчики, которые позволяют контролировать ситуацию даже при отсутствии освещения", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.

https://ria.ru/20221201/ozelenenie-1835522425.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва