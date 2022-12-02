https://ria.ru/20221202/kollektory-1835771421.html
В центре Москвы модернизировали два комплекса коммуникационных коллекторов
В центре Москвы модернизировали два комплекса коммуникационных коллекторов - РИА Новости, 02.12.2022
В центре Москвы модернизировали два комплекса коммуникационных коллекторов
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по модернизации двух комплексов коммуникационных коллекторов в центре Москвы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:18
2022-12-02T09:18
2022-12-02T09:18
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по модернизации двух комплексов коммуникационных коллекторов в центре Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков."Эти коллекторы были построены еще в 60-х годах прошлого века, проложенные в них коммуникации обеспечивают энергоресурсами почти 80 тысяч жителей Тверского района. Выполненные мероприятия позволили повысить защищенность и безопасность коммуникаций, гарантировать надежное снабжение потребителей", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта на объектах восстановили разрушенный слой бетона и гидроизоляцию швов железобетонных конструкций, заменили кабельные металлоконструкции на оцинкованные с большим сроком службы."Обновили контактные и охранно-пожарные датчики, дымовые извещатели, силовые кабели и слаботочные кабельные линии, обеспечивающие работу систем удаленного мониторинга и управления электроснабжения комплекса коллекторов. Для повышения защищенности объектов была модернизирована система видеонаблюдения, в частности, установлены цифровые видеокамеры и датчики, которые позволяют контролировать ситуацию даже при отсутствии освещения", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.
https://ria.ru/20221201/ozelenenie-1835522425.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по модернизации двух комплексов коммуникационных коллекторов в центре Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков.
"Эти коллекторы были построены еще в 60-х годах прошлого века, проложенные в них коммуникации обеспечивают энергоресурсами почти 80 тысяч жителей Тверского района. Выполненные мероприятия позволили повысить защищенность и безопасность коммуникаций, гарантировать надежное снабжение потребителей", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта на объектах восстановили разрушенный слой бетона и гидроизоляцию швов железобетонных конструкций, заменили кабельные металлоконструкции на оцинкованные с большим сроком службы.
"Обновили контактные и охранно-пожарные датчики, дымовые извещатели, силовые кабели и слаботочные кабельные линии, обеспечивающие работу систем удаленного мониторинга и управления электроснабжения комплекса коллекторов. Для повышения защищенности объектов была модернизирована система видеонаблюдения, в частности, установлены цифровые видеокамеры и датчики, которые позволяют контролировать ситуацию даже при отсутствии освещения", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России
и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров.