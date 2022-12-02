https://ria.ru/20221202/kolduny-1835950869.html

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для колдунов и магов

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для колдунов и магов - РИА Новости, 02.12.2022

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для колдунов и магов

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что будет готовить законопроект об уголовной ответственности для колдунов и... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:31

2022-12-02T17:31

2022-12-02T17:31

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что будет готовить законопроект об уголовной ответственности для колдунов и целителей - мошенников."Да, буду (готовить законопроект)", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.По ее словам, в РФ сохраняется доверие к магам и волшебникам из числа мошенников. Таких гадающих "целителей" можно и сейчас встретить на некоторых телеканалах, добавила она. Для улучшения ситуации в этой сфере необходимо сначала принять закон о психологической деятельности и обеспечить людям возможность обратиться за помощью к специалисту, считает она, а после чего ужесточать наказание за мошенничество."У нас есть закон о целительской деятельности, принимать ничего не надо. Что касается наказания - то это моя инициатива. Слишком много развелось всякого рода мошенников, которые, начиная с того, что людей оставляют без квартир, денег, но и наносят непоправимый ущерб здоровью", - отметила она.Согласно закону "Об охране здоровья", право на занятие народной медициной имеют граждане, получившие разрешение, выданное органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья.В законе при этом указывается, что "к народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов".

https://ria.ru/20221116/moshennichestvo-1831824155.html

https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755870257.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф