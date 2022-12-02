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В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для колдунов и магов - РИА Новости, 02.12.2022
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В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для колдунов и магов
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для колдунов и магов - РИА Новости, 02.12.2022
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для колдунов и магов
Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что будет готовить законопроект об уголовной ответственности для колдунов и... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:31
2022-12-02T17:31
общество
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что будет готовить законопроект об уголовной ответственности для колдунов и целителей - мошенников."Да, буду (готовить законопроект)", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.По ее словам, в РФ сохраняется доверие к магам и волшебникам из числа мошенников. Таких гадающих "целителей" можно и сейчас встретить на некоторых телеканалах, добавила она. Для улучшения ситуации в этой сфере необходимо сначала принять закон о психологической деятельности и обеспечить людям возможность обратиться за помощью к специалисту, считает она, а после чего ужесточать наказание за мошенничество."У нас есть закон о целительской деятельности, принимать ничего не надо. Что касается наказания - то это моя инициатива. Слишком много развелось всякого рода мошенников, которые, начиная с того, что людей оставляют без квартир, денег, но и наносят непоправимый ущерб здоровью", - отметила она.Согласно закону "Об охране здоровья", право на занятие народной медициной имеют граждане, получившие разрешение, выданное органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья.В законе при этом указывается, что "к народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов".
https://ria.ru/20221116/moshennichestvo-1831824155.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
17:31 02.12.2022
 
В Госдуме предложили ввести уголовное наказание для колдунов и магов

Депутат Останина подготовит проект об уголовной ответственности для колдунов и целителей

© Fotolia / Nikki ZalewskiЦелительство
Целительство - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Fotolia / Nikki Zalewski
Целительство. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила РИА Новости, что будет готовить законопроект об уголовной ответственности для колдунов и целителей - мошенников.
"Да, буду (готовить законопроект)", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос.
По ее словам, в РФ сохраняется доверие к магам и волшебникам из числа мошенников. Таких гадающих "целителей" можно и сейчас встретить на некоторых телеканалах, добавила она. Для улучшения ситуации в этой сфере необходимо сначала принять закон о психологической деятельности и обеспечить людям возможность обратиться за помощью к специалисту, считает она, а после чего ужесточать наказание за мошенничество.
"У нас есть закон о целительской деятельности, принимать ничего не надо. Что касается наказания - то это моя инициатива. Слишком много развелось всякого рода мошенников, которые, начиная с того, что людей оставляют без квартир, денег, но и наносят непоправимый ущерб здоровью", - отметила она.
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Согласно закону "Об охране здоровья", право на занятие народной медициной имеют граждане, получившие разрешение, выданное органом исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья.
В законе при этом указывается, что "к народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов".
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