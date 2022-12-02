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Древние артефакты обнаружены в Юго-Западном Китае - РИА Новости, 02.12.2022
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Древние артефакты обнаружены в Юго-Западном Китае
Древние артефакты обнаружены в Юго-Западном Китае - РИА Новости, 02.12.2022
Древние артефакты обнаружены в Юго-Западном Китае
В период с апреля по октябрь текущего года археологи обнаружили 278 реликвий на 53 объектах в ходе спасательных археологических раскопок на руинах,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:37
2022-12-02T16:37
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чунцин
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МОСКВА, 2 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В период с апреля по октябрь текущего года археологи обнаружили 278 реликвий на 53 объектах в ходе спасательных археологических раскопок на руинах, расположенных на территории города Чунцин (Юго-Западный Китай).Обнаруженные на руинах стоянки Чжанцзяюаньцзы находки предположительно датируются эпохой династии Восточная Чжоу (770 до н.э. - 256 до н.э.). Площадь участка с руинами, расположенного в нижнем течении реки Цзялин, притока Янцзы, составляет около 1000 квадратных метров, сообщили в Институте охраны культурного наследия и археологии г. Чунцин.В ходе работ в рамках шестимесячного проекта были завершены раскопки на участке площадью 675 квадратных метров, где было обнаружено большое количество реликвий, включая основания помещений, зольные ямы и захоронения. На поверхность также были подняты керамические и фарфоровые изделия, изделия из камня и медные монеты, возраст которых варьируется от времен династии Восточная Чжоу до династии Цин (1644-1911 гг.).Здесь также была найдена партия реликвий, относящихся к периоду Чуньцю (Весны и Осени, 770-476 гг. до н.э.), что является большой редкостью при археологических работах в здешних местах, и представляет высокую ценность для изучения древней культуры, существовавшей в свое время в регионах вдоль притоков реки Янцзы.
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чунцин, китай, археология
Россия-Китай: Главное, Чунцин, Китай, Археология
16:37 02.12.2022
 

Древние артефакты обнаружены в Юго-Западном Китае

© AFP 2022 / Noel CelisРыбак у высохшего русла реки Цзялин, притока реки Янцзы, в городе Чунцин
Рыбак у высохшего русла реки Цзялин, притока реки Янцзы, в городе Чунцин - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
Рыбак у высохшего русла реки Цзялин, притока реки Янцзы, в городе Чунцин
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МОСКВА, 2 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В период с апреля по октябрь текущего года археологи обнаружили 278 реликвий на 53 объектах в ходе спасательных археологических раскопок на руинах, расположенных на территории города Чунцин (Юго-Западный Китай).
Обнаруженные на руинах стоянки Чжанцзяюаньцзы находки предположительно датируются эпохой династии Восточная Чжоу (770 до н.э. - 256 до н.э.). Площадь участка с руинами, расположенного в нижнем течении реки Цзялин, притока Янцзы, составляет около 1000 квадратных метров, сообщили в Институте охраны культурного наследия и археологии г. Чунцин.
Монеты времен правления династий Сун, архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 12:44Россия-Китай: Главное
На востоке Китая обнаружены монеты времен правления династий Тан и Сун
В ходе работ в рамках шестимесячного проекта были завершены раскопки на участке площадью 675 квадратных метров, где было обнаружено большое количество реликвий, включая основания помещений, зольные ямы и захоронения. На поверхность также были подняты керамические и фарфоровые изделия, изделия из камня и медные монеты, возраст которых варьируется от времен династии Восточная Чжоу до династии Цин (1644-1911 гг.).
Здесь также была найдена партия реликвий, относящихся к периоду Чуньцю (Весны и Осени, 770-476 гг. до н.э.), что является большой редкостью при археологических работах в здешних местах, и представляет высокую ценность для изучения древней культуры, существовавшей в свое время в регионах вдоль притоков реки Янцзы.
 
Россия-Китай: ГлавноеЧунцинКитайАрхеология
 
 
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