https://ria.ru/20221202/kitay-1835924118.html

Древние артефакты обнаружены в Юго-Западном Китае

Древние артефакты обнаружены в Юго-Западном Китае - РИА Новости, 02.12.2022

Древние артефакты обнаружены в Юго-Западном Китае

В период с апреля по октябрь текущего года археологи обнаружили 278 реликвий на 53 объектах в ходе спасательных археологических раскопок на руинах,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:37

2022-12-02T16:37

2022-12-02T16:37

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МОСКВА, 2 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". В период с апреля по октябрь текущего года археологи обнаружили 278 реликвий на 53 объектах в ходе спасательных археологических раскопок на руинах, расположенных на территории города Чунцин (Юго-Западный Китай).Обнаруженные на руинах стоянки Чжанцзяюаньцзы находки предположительно датируются эпохой династии Восточная Чжоу (770 до н.э. - 256 до н.э.). Площадь участка с руинами, расположенного в нижнем течении реки Цзялин, притока Янцзы, составляет около 1000 квадратных метров, сообщили в Институте охраны культурного наследия и археологии г. Чунцин.В ходе работ в рамках шестимесячного проекта были завершены раскопки на участке площадью 675 квадратных метров, где было обнаружено большое количество реликвий, включая основания помещений, зольные ямы и захоронения. На поверхность также были подняты керамические и фарфоровые изделия, изделия из камня и медные монеты, возраст которых варьируется от времен династии Восточная Чжоу до династии Цин (1644-1911 гг.).Здесь также была найдена партия реликвий, относящихся к периоду Чуньцю (Весны и Осени, 770-476 гг. до н.э.), что является большой редкостью при археологических работах в здешних местах, и представляет высокую ценность для изучения древней культуры, существовавшей в свое время в регионах вдоль притоков реки Янцзы.

https://ria.ru/20221201/monety-1835520758.html

чунцин

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чунцин, китай, археология