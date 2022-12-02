https://ria.ru/20221202/kishinev-1835849244.html

Оппозиция в Кишиневе пикетирует здание Минюста Молдавии

Оппозиция в Кишиневе пикетирует здание Минюста Молдавии - РИА Новости, 02.12.2022

Оппозиция в Кишиневе пикетирует здание Минюста Молдавии

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в Кишиневе здание министерства юстиции, требуя отставки главы ведомства Сергея... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:22

2022-12-02T13:22

2022-12-02T13:22

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КИШИНЕВ, 2 дек – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в Кишиневе здание министерства юстиции, требуя отставки главы ведомства Сергея Литвиненко, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Литвиненко выступил за ликвидацию партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые антиправительственные митинги. Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд, данный запрос был одобрен правительством и передан в судебную инстанцию на рассмотрение.В пятницу на пикет вышло несколько сотен человек, манифестанты принесли плакат, на котором глава минюста изображен за решеткой."Требуем, чтобы Литвиненко ушел в отставку. Нам нужна честная юстиция, которая не обращается к "телефонному праву". Мы видим, что сейчас судьбы людей и компаний решаются по звонку, по перепискам в мессенджерах, указаниям и через шантаж, ведь даже среди прокуроров и судей есть честные люди, но их шантажируют", - заявил на митинге один из лидеров протестного движения, мэр города Оргеев Павел Вережану.В Кишиневе ранее разразился политический скандал, администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация, в которой рассказывалось о якобы коррупционных деяниях Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку министра из его телефона, поэтому у них есть данные о том, что он обсуждал с заинтересованными лицами фабрикацию процедуры избрания на пост главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин. Литвиненко назвал публикации "фейком", однако ряд чиновников, имена которых фигурировали в переписке, признали, что дискутировали с министром.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов, c середины сентября проводит в Кишиневе акции протеста. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221202/moldaviya-1835840204.html

https://ria.ru/20221130/moldaviya-1835305267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, кишинев, молдавия, протесты