https://ria.ru/20221202/kirkorov-1835956898.html
Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением
Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением - РИА Новости, 02.12.2022
Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением
Филипп Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением при открытии дверей. Артист провел гостям экскурсию по дому на праздновании дня... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:42
2022-12-02T17:42
2022-12-02T17:42
шоубиз
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением при открытии дверей. Артист провел гостям экскурсию по дому на праздновании дня рождения дочери Аллы-Виктории. Рэпер Дава выложил ролик с певцом в своей соцсети. На видео король эстрады открыл двери в спальню по отпечатку пальца. После разблокировки замка приглашенные знаменитости услышали нецензурное выражение и последовавшую за ним фразу: "Красотища какая!"Они оценили шутку певца и рассмеялись. Несовершеннолетние гости торжества в этот момент не находились со взрослыми. Киркоров отметил день рождения Аллы-Виктории первого декабря в кругу родственников, коллег и их детей. Он пригласил гостей в свой дом в Мякининской пойме Москвы-реки. Поздравить именинницу приехали Сергей Лазарев, Егор Крид, Жасмин, Яна Рудковская, Дава, Наташа Королева и другие артисты. Ранее исполнитель похвалился дорогим люксовым подарком для дочери. Он преподнес ей серьги из последней коллекции Louis Vuitton.
https://ria.ru/20221130/guzeeva-1835203117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, шоу-бизнес
Шоубиз, Филипп Киркоров, Шоу-бизнес
Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением
Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением на дне рождения дочери
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением при открытии дверей. Артист провел гостям экскурсию по дому на праздновании дня рождения дочери Аллы-Виктории. Рэпер Дава выложил ролик с певцом в своей соцсети.
На видео король эстрады открыл двери в спальню по отпечатку пальца.
"Открываются только по щучьему велению моему пальчика", – признался исполнитель.
После разблокировки замка приглашенные знаменитости услышали нецензурное выражение и последовавшую за ним фразу: "Красотища какая!"
Они оценили шутку певца и рассмеялись. Несовершеннолетние гости торжества в этот момент не находились со взрослыми.
Киркоров отметил день рождения Аллы-Виктории первого декабря в кругу родственников, коллег и их детей. Он пригласил гостей в свой дом в Мякининской пойме Москвы-реки. Поздравить именинницу приехали Сергей Лазарев, Егор Крид, Жасмин, Яна Рудковская, Дава, Наташа Королева и другие артисты.
Ранее исполнитель похвалился
дорогим люксовым подарком для дочери. Он преподнес ей серьги из последней коллекции Louis Vuitton.