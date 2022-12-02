https://ria.ru/20221202/kirkorov-1835956898.html

Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением

Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением - РИА Новости, 02.12.2022

Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением

Филипп Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением при открытии дверей. Артист провел гостям экскурсию по дому на праздновании дня... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:42

2022-12-02T17:42

2022-12-02T17:42

шоубиз

филипп киркоров

шоу-бизнес

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением при открытии дверей. Артист провел гостям экскурсию по дому на праздновании дня рождения дочери Аллы-Виктории. Рэпер Дава выложил ролик с певцом в своей соцсети. На видео король эстрады открыл двери в спальню по отпечатку пальца. После разблокировки замка приглашенные знаменитости услышали нецензурное выражение и последовавшую за ним фразу: "Красотища какая!"Они оценили шутку певца и рассмеялись. Несовершеннолетние гости торжества в этот момент не находились со взрослыми. Киркоров отметил день рождения Аллы-Виктории первого декабря в кругу родственников, коллег и их детей. Он пригласил гостей в свой дом в Мякининской пойме Москвы-реки. Поздравить именинницу приехали Сергей Лазарев, Егор Крид, Жасмин, Яна Рудковская, Дава, Наташа Королева и другие артисты. Ранее исполнитель похвалился дорогим люксовым подарком для дочери. Он преподнес ей серьги из последней коллекции Louis Vuitton.

https://ria.ru/20221130/guzeeva-1835203117.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, шоу-бизнес