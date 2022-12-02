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Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением - РИА Новости, 02.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221202/kirkorov-1835956898.html
Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением
Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением - РИА Новости, 02.12.2022
Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением
Филипп Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением при открытии дверей. Артист провел гостям экскурсию по дому на праздновании дня... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:42
2022-12-02T17:42
шоубиз
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением при открытии дверей. Артист провел гостям экскурсию по дому на праздновании дня рождения дочери Аллы-Виктории. Рэпер Дава выложил ролик с певцом в своей соцсети. На видео король эстрады открыл двери в спальню по отпечатку пальца. После разблокировки замка приглашенные знаменитости услышали нецензурное выражение и последовавшую за ним фразу: "Красотища какая!"Они оценили шутку певца и рассмеялись. Несовершеннолетние гости торжества в этот момент не находились со взрослыми. Киркоров отметил день рождения Аллы-Виктории первого декабря в кругу родственников, коллег и их детей. Он пригласил гостей в свой дом в Мякининской пойме Москвы-реки. Поздравить именинницу приехали Сергей Лазарев, Егор Крид, Жасмин, Яна Рудковская, Дава, Наташа Королева и другие артисты. Ранее исполнитель похвалился дорогим люксовым подарком для дочери. Он преподнес ей серьги из последней коллекции Louis Vuitton.
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филипп киркоров, шоу-бизнес
Шоубиз, Филипп Киркоров, Шоу-бизнес
17:42 02.12.2022
 
Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением

Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением на дне рождения дочери

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКонцерт к 85-летию Иосифа Кобзона
Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Филипп Киркоров показал свою спальню с нецензурным звуковым сопровождением при открытии дверей. Артист провел гостям экскурсию по дому на праздновании дня рождения дочери Аллы-Виктории. Рэпер Дава выложил ролик с певцом в своей соцсети.
На видео король эстрады открыл двери в спальню по отпечатку пальца.
"Открываются только по щучьему велению моему пальчика", – признался исполнитель.
© @dava_mКадр видео, опубликованного Давой
Кадр видео, опубликованного Давой
© @dava_m
Кадр видео, опубликованного Давой
После разблокировки замка приглашенные знаменитости услышали нецензурное выражение и последовавшую за ним фразу: "Красотища какая!"
Они оценили шутку певца и рассмеялись. Несовершеннолетние гости торжества в этот момент не находились со взрослыми.
Киркоров отметил день рождения Аллы-Виктории первого декабря в кругу родственников, коллег и их детей. Он пригласил гостей в свой дом в Мякининской пойме Москвы-реки. Поздравить именинницу приехали Сергей Лазарев, Егор Крид, Жасмин, Яна Рудковская, Дава, Наташа Королева и другие артисты.
Ранее исполнитель похвалился дорогим люксовым подарком для дочери. Он преподнес ей серьги из последней коллекции Louis Vuitton.
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