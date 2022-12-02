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"Сигнал подан". В Киеве решили пойти на крайние меры - РИА Новости, 02.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html
"Сигнал подан". В Киеве решили пойти на крайние меры
"Сигнал подан". В Киеве решили пойти на крайние меры - РИА Новости, 02.12.2022
"Сигнал подан". В Киеве решили пойти на крайние меры
Верховная рада готовится рассмотреть закон о запрете Украинской православной церкви. Давление на каноническую УПЦ усиливается — доходит до арестов. О том, к... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T08:00
2022-12-02T08:03
религия
петр порошенко
ирина геращенко
украина
москва
киев
украинская православная церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Никита Бизин. Верховная рада готовится рассмотреть закон о запрете Украинской православной церкви. Давление на каноническую УПЦ усиливается — доходит до арестов. О том, к чему это приведет, — в материале РИА Новости.Удар властьюОбыски СБУ в монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) продолжаются вторую неделю. В обителях ищут "антиукраинскую литературу" и "пропаганду русского мира". Арестованных как "коллаборантов" священников готовы выменять у России на военнопленных.Двадцать третьего ноября в Верховную раду внесли законопроект о запрете Русской православной церкви. Это инициатива партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"."Целью является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка. Ведь слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность", — заявила сопредседатель партии Ирина Геращенко.Закон предусматривает полный запрет религиозных организаций и учреждений, которые входят в состав или признают в любой форме подчиненность РПЦ в канонических, организационных и иных вопросах.Любая религиозная организация не может иметь руководящий центр за пределами Украины, а также быть частью иностранной структуры, чья деятельность запрещена на территории страны. Подобные связи возможны лишь "при согласии центрального органа исполнительной власти".Все сделки, связанные с используемым такой организацией государственным имуществом, прекращаются досрочно.Исключительное правоЭксперты обращают внимание на еще один важный аспект: предлагается по-новому регламентировать наименование религиозных организаций.Прежде всего, единственной легитимной церковной структурой, по сути, становится Православная церковь Украины (ПЦУ), созданная в конце 2018-го тогдашним главой государства Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем в противовес канонической УПЦ.Все прочие общины могут использовать в названии слово "православная" лишь в том случае, если они подчиняются ПЦУ.В результате Украинская православная церковь лишается правового статуса, поскольку формально находится в юрисдикции Московского патриархата, а ее главный монастырь — Киево-Печерская лавра — принадлежит государству.Кроме того, возможно, исполнится давняя мечта Порошенко: УПЦ уйдет от Москвы, признает выданный ПЦУ томос и станет частью "новой церкви".Инициативу "Европейской солидарности", скорее всего, поддержат. Петиция, опубликованная на сайте президента 25 ноября, уже набрала более 25 тысяч подписей. Этого достаточно, чтобы ее рассмотрел Зеленский.На западе Украины УПЦ уже запрещают — к этому, в частности, призвали депутаты Львовской области и горсовет Чернигова.Осажденная крепостьВ качестве ответной меры 23 ноября состоялось заседание синода УПЦ, на котором обсуждались "важнейшие вопросы церковной жизни". Приняли решение о возобновлении мироварения.Это привилегия автокефальной (независимой) церкви. Но архиереи уточнили: "Исторически мироварение началось в Киевской митрополии с середины XV века. В дальнейшем освященное масло изготавливалось в Киево-Печерской лавре". После 1917 года это прекратили, миро привозили из Москвы.Возникает вопрос: не совершает ли руководство УПЦ шаг к полной самостоятельности? Де-факто это уже так. А вопрос о мироварении обсуждали и ранее — на поместном соборе в мае."Об отделении говорить преждевременно. Все-таки Московскому патриарху пока не поступало прошение от УПЦ о предоставлении автокефалии. На мой взгляд, и сейчас, и весной каноническая церковь пытается обезопасить паству", — считает доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.Он напомнил: майский поместный собор провозгласил независимость УПЦ от Московского патриархата. Но на деле духовенство и миряне лишь подтвердили статус своей церкви, который им предоставили еще в 1990-м."В вопросе мироварения — столь явного маркера автокефалии — в УПЦ осторожно сослались на историческую традицию", — добавил профессор.Что же касается планов Порошенко и его союзников по слиянию двух церквей, тут УПЦ непреклонна. Диалог с ПЦУ возможен только после покаяния "в учиненном религиозном расколе"."Окажутся вне закона"Эксперты говорят о двух сценариях. Один уже реализуется."Украинская православная церковь оказалась под мощным давлением националистических сил. И при этом она всеми силами старается действовать в рамках канонов", — указывает заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин."Играть по правилам" все труднее. Власти повышают градус напряжения. Свидетельство тому — обыски в Киево-Печерской и других обителях."Мы видим, как уголовное дело возбуждают из-за найденного у монахов листка с поздравлением от патриарха Кирилла или различной учебной литературы — только потому, что она на русском языке", — отмечает Лункин.Если Верховная рада одобрит законопроект о запрете УПЦ, это станет сигналом: политики готовы перейти ко второму сценарию.В итоге крупнейшая, а главное, единственная каноническая православная церковь на Украине окажется вне закона. Последуют массовые репрессии. И затем — слияние с раскольнической ПЦУ.
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петр порошенко, ирина геращенко, украина, москва, киев, украинская православная церковь, русская православная церковь, верховная рада украины, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Украина, Москва, Киев, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Верховная Рада Украины, Аналитика - Религия и мировоззрение
08:00 02.12.2022 (обновлено: 08:03 02.12.2022)
 

"Сигнал подан". В Киеве решили пойти на крайние меры

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : СБУ
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Никита Бизин. Верховная рада готовится рассмотреть закон о запрете Украинской православной церкви. Давление на каноническую УПЦ усиливается — доходит до арестов. О том, к чему это приведет, — в материале РИА Новости.

Удар властью

Обыски СБУ в монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) продолжаются вторую неделю. В обителях ищут "антиукраинскую литературу" и "пропаганду русского мира". Арестованных как "коллаборантов" священников готовы выменять у России на военнопленных.
Двадцать третьего ноября в Верховную раду внесли законопроект о запрете Русской православной церкви. Это инициатива партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".
"Целью является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка. Ведь слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность", — заявила сопредседатель партии Ирина Геращенко.
Закон предусматривает полный запрет религиозных организаций и учреждений, которые входят в состав или признают в любой форме подчиненность РПЦ в канонических, организационных и иных вопросах.
Любая религиозная организация не может иметь руководящий центр за пределами Украины, а также быть частью иностранной структуры, чья деятельность запрещена на территории страны. Подобные связи возможны лишь "при согласии центрального органа исполнительной власти".
Все сделки, связанные с используемым такой организацией государственным имуществом, прекращаются досрочно.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДепутат партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве, 9 августа 2019 года
Депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве. 9 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Депутат партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве, 9 августа 2019 года

Исключительное право

Эксперты обращают внимание на еще один важный аспект: предлагается по-новому регламентировать наименование религиозных организаций.
Прежде всего, единственной легитимной церковной структурой, по сути, становится Православная церковь Украины (ПЦУ), созданная в конце 2018-го тогдашним главой государства Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем в противовес канонической УПЦ.
Все прочие общины могут использовать в названии слово "православная" лишь в том случае, если они подчиняются ПЦУ.
В результате Украинская православная церковь лишается правового статуса, поскольку формально находится в юрисдикции Московского патриархата, а ее главный монастырь — Киево-Печерская лавра — принадлежит государству.
Кроме того, возможно, исполнится давняя мечта Порошенко: УПЦ уйдет от Москвы, признает выданный ПЦУ томос и станет частью "новой церкви".
Инициативу "Европейской солидарности", скорее всего, поддержат. Петиция, опубликованная на сайте президента 25 ноября, уже набрала более 25 тысяч подписей. Этого достаточно, чтобы ее рассмотрел Зеленский.
© предоставлено пресс-службой Константинопольского патриархатаПрезидент Украины Петр Порошенко, патриарх Константинопольский Варфоломей и митрополит Епифаний после церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Константинопольского патриархата в Стамбуле, Турция, 5 января 2019 года
Президент Украины Петр Порошенко, Вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний после церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
© предоставлено пресс-службой Константинопольского патриархата
Президент Украины Петр Порошенко, патриарх Константинопольский Варфоломей и митрополит Епифаний после церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Константинопольского патриархата в Стамбуле, Турция, 5 января 2019 года
На западе Украины УПЦ уже запрещают — к этому, в частности, призвали депутаты Львовской области и горсовет Чернигова.

Осажденная крепость

В качестве ответной меры 23 ноября состоялось заседание синода УПЦ, на котором обсуждались "важнейшие вопросы церковной жизни". Приняли решение о возобновлении мироварения.
Это привилегия автокефальной (независимой) церкви. Но архиереи уточнили: "Исторически мироварение началось в Киевской митрополии с середины XV века. В дальнейшем освященное масло изготавливалось в Киево-Печерской лавре". После 1917 года это прекратили, миро привозили из Москвы.
Возникает вопрос: не совершает ли руководство УПЦ шаг к полной самостоятельности? Де-факто это уже так. А вопрос о мироварении обсуждали и ранее — на поместном соборе в мае.
"Об отделении говорить преждевременно. Все-таки Московскому патриарху пока не поступало прошение от УПЦ о предоставлении автокефалии. На мой взгляд, и сейчас, и весной каноническая церковь пытается обезопасить паству", — считает доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.
© Фото : УПЦЗаседание Священного синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина, 13 ноября 2018 года
Заседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина. 13 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : УПЦ
Заседание Священного синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина, 13 ноября 2018 года
Он напомнил: майский поместный собор провозгласил независимость УПЦ от Московского патриархата. Но на деле духовенство и миряне лишь подтвердили статус своей церкви, который им предоставили еще в 1990-м.
"В вопросе мироварения — столь явного маркера автокефалии — в УПЦ осторожно сослались на историческую традицию", — добавил профессор.
Что же касается планов Порошенко и его союзников по слиянию двух церквей, тут УПЦ непреклонна. Диалог с ПЦУ возможен только после покаяния "в учиненном религиозном расколе".

"Окажутся вне закона"

Эксперты говорят о двух сценариях. Один уже реализуется.
"Украинская православная церковь оказалась под мощным давлением националистических сил. И при этом она всеми силами старается действовать в рамках канонов", — указывает заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.
"Играть по правилам" все труднее. Власти повышают градус напряжения. Свидетельство тому — обыски в Киево-Печерской и других обителях.
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
"Мы видим, как уголовное дело возбуждают из-за найденного у монахов листка с поздравлением от патриарха Кирилла или различной учебной литературы — только потому, что она на русском языке", — отмечает Лункин.
Если Верховная рада одобрит законопроект о запрете УПЦ, это станет сигналом: политики готовы перейти ко второму сценарию.
В итоге крупнейшая, а главное, единственная каноническая православная церковь на Украине окажется вне закона. Последуют массовые репрессии. И затем — слияние с раскольнической ПЦУ.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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РелигияПетр ПорошенкоИрина ГеращенкоУкраинаМоскваКиевУкраинская православная церковьРусская православная церковьВерховная Рада УкраиныАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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