08:00 02.12.2022 (обновлено: 08:03 02.12.2022)
"Сигнал подан". В Киеве решили пойти на крайние меры
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУ
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Никита Бизин. Верховная рада готовится рассмотреть закон о запрете Украинской православной церкви. Давление на каноническую УПЦ усиливается — доходит до арестов. О том, к чему это приведет, — в материале РИА Новости.
Удар властью
Обыски СБУ в монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) продолжаются вторую неделю. В обителях ищут "антиукраинскую литературу" и "пропаганду русского мира". Арестованных как "коллаборантов" священников готовы выменять у России на военнопленных.
Двадцать третьего ноября в Верховную раду внесли законопроект о запрете Русской православной церкви. Это инициатива партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".
"Целью является предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка. Ведь слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность", — заявила сопредседатель партии Ирина Геращенко.
Закон предусматривает полный запрет религиозных организаций и учреждений, которые входят в состав или признают в любой форме подчиненность РПЦ в канонических, организационных и иных вопросах.
Любая религиозная организация не может иметь руководящий центр за пределами Украины, а также быть частью иностранной структуры, чья деятельность запрещена на территории страны. Подобные связи возможны лишь "при согласии центрального органа исполнительной власти".
Все сделки, связанные с используемым такой организацией государственным имуществом, прекращаются досрочно.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкДепутат партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве, 9 августа 2019 года
Депутат партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины в Киеве, 9 августа 2019 года
Исключительное право
Эксперты обращают внимание на еще один важный аспект: предлагается по-новому регламентировать наименование религиозных организаций.
Прежде всего, единственной легитимной церковной структурой, по сути, становится Православная церковь Украины (ПЦУ), созданная в конце 2018-го тогдашним главой государства Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем в противовес канонической УПЦ.
Все прочие общины могут использовать в названии слово "православная" лишь в том случае, если они подчиняются ПЦУ.
В результате Украинская православная церковь лишается правового статуса, поскольку формально находится в юрисдикции Московского патриархата, а ее главный монастырь — Киево-Печерская лавра — принадлежит государству.
Кроме того, возможно, исполнится давняя мечта Порошенко: УПЦ уйдет от Москвы, признает выданный ПЦУ томос и станет частью "новой церкви".
Инициативу "Европейской солидарности", скорее всего, поддержат. Петиция, опубликованная на сайте президента 25 ноября, уже набрала более 25 тысяч подписей. Этого достаточно, чтобы ее рассмотрел Зеленский.
© предоставлено пресс-службой Константинопольского патриархатаПрезидент Украины Петр Порошенко, патриарх Константинопольский Варфоломей и митрополит Епифаний после церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Константинопольского патриархата в Стамбуле, Турция, 5 января 2019 года
© предоставлено пресс-службой Константинопольского патриархата
Президент Украины Петр Порошенко, патриарх Константинопольский Варфоломей и митрополит Епифаний после церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Константинопольского патриархата в Стамбуле, Турция, 5 января 2019 года
На западе Украины УПЦ уже запрещают — к этому, в частности, призвали депутаты Львовской области и горсовет Чернигова.
Осажденная крепость
В качестве ответной меры 23 ноября состоялось заседание синода УПЦ, на котором обсуждались "важнейшие вопросы церковной жизни". Приняли решение о возобновлении мироварения.
Это привилегия автокефальной (независимой) церкви. Но архиереи уточнили: "Исторически мироварение началось в Киевской митрополии с середины XV века. В дальнейшем освященное масло изготавливалось в Киево-Печерской лавре". После 1917 года это прекратили, миро привозили из Москвы.
Возникает вопрос: не совершает ли руководство УПЦ шаг к полной самостоятельности? Де-факто это уже так. А вопрос о мироварении обсуждали и ранее — на поместном соборе в мае.
"Об отделении говорить преждевременно. Все-таки Московскому патриарху пока не поступало прошение от УПЦ о предоставлении автокефалии. На мой взгляд, и сейчас, и весной каноническая церковь пытается обезопасить паству", — считает доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.
© Фото : УПЦЗаседание Священного синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина, 13 ноября 2018 года
Заседание Священного синода Украинской православной церкви в Киеве, Украина, 13 ноября 2018 года
Он напомнил: майский поместный собор провозгласил независимость УПЦ от Московского патриархата. Но на деле духовенство и миряне лишь подтвердили статус своей церкви, который им предоставили еще в 1990-м.
"В вопросе мироварения — столь явного маркера автокефалии — в УПЦ осторожно сослались на историческую традицию", — добавил профессор.
Что же касается планов Порошенко и его союзников по слиянию двух церквей, тут УПЦ непреклонна. Диалог с ПЦУ возможен только после покаяния "в учиненном религиозном расколе".
"Окажутся вне закона"
Эксперты говорят о двух сценариях. Один уже реализуется.
"Украинская православная церковь оказалась под мощным давлением националистических сил. И при этом она всеми силами старается действовать в рамках канонов", — указывает заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.
"Играть по правилам" все труднее. Власти повышают градус напряжения. Свидетельство тому — обыски в Киево-Печерской и других обителях.
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
"Мы видим, как уголовное дело возбуждают из-за найденного у монахов листка с поздравлением от патриарха Кирилла или различной учебной литературы — только потому, что она на русском языке", — отмечает Лункин.
Если Верховная рада одобрит законопроект о запрете УПЦ, это станет сигналом: политики готовы перейти ко второму сценарию.
В итоге крупнейшая, а главное, единственная каноническая православная церковь на Украине окажется вне закона. Последуют массовые репрессии. И затем — слияние с раскольнической ПЦУ.
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