16:10 02.12.2022 (обновлено: 16:15 02.12.2022)
Чернышенко пригласил Китай к участию в киберспортивных соревнованиях
Вице-премьер Чернышенко пригласил Китай к участию в киберсоревнованиях "Игры будущего"
Киберспортсмены. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил Китай к участию в международных киберспортивных соревнованиях "Игры будущего", которые могли бы стать перспективной площадкой сотрудничества РФ и КНР в части интеграции продуктов инновационных компаний и издателей игр, говорится в сообщении аппарата вице-премьера.
Чернышенко и заместитель премьера государственного совета КНР Ху Чуньхуа в режиме видеоконференции провели 26-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Мероприятие состоялось в преддверии 27-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Китай является мировым лидером в области киберспорта и внедрения цифровых технологий. "Игры будущего" могли бы стать перспективной площадкой нашего сотрудничества в части интеграции продуктов инновационных компаний, издателей игр, предоставить разработчикам возможность показать свои новинки в робототехнике и компьютерных технологиях на весь мир. Надеемся, что "Игры будущего" заинтересуют наших коллег из Китая", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер отметил, что за девять месяцев 2022 года двусторонний товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 30% – до 129 миллиардов долларов, а к концу года есть все шансы преодолеть новый рубеж в 175 миллиардов долларов.
"Игры будущего" – новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Спортивная программа включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, гонки дронов и другие. Соревнования пройдут в Казани в 2024 году.