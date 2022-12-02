https://ria.ru/20221202/kibersport-1835922408.html

Чернышенко пригласил Китай к участию в киберспортивных соревнованиях

Чернышенко пригласил Китай к участию в киберспортивных соревнованиях - РИА Новости, 02.12.2022

Чернышенко пригласил Китай к участию в киберспортивных соревнованиях

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил Китай к участию в международных киберспортивных соревнованиях "Игры будущего", которые могли бы стать перспективной РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:10

2022-12-02T16:10

2022-12-02T16:15

технологии

дмитрий чернышенко

китай

россия

казань

россия-китай: главное

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил Китай к участию в международных киберспортивных соревнованиях "Игры будущего", которые могли бы стать перспективной площадкой сотрудничества РФ и КНР в части интеграции продуктов инновационных компаний и издателей игр, говорится в сообщении аппарата вице-премьера.Чернышенко и заместитель премьера государственного совета КНР Ху Чуньхуа в режиме видеоконференции провели 26-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Мероприятие состоялось в преддверии 27-й регулярной встречи глав правительств России и Китая."Китай является мировым лидером в области киберспорта и внедрения цифровых технологий. "Игры будущего" могли бы стать перспективной площадкой нашего сотрудничества в части интеграции продуктов инновационных компаний, издателей игр, предоставить разработчикам возможность показать свои новинки в робототехнике и компьютерных технологиях на весь мир. Надеемся, что "Игры будущего" заинтересуют наших коллег из Китая", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.Вице-премьер отметил, что за девять месяцев 2022 года двусторонний товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 30% – до 129 миллиардов долларов, а к концу года есть все шансы преодолеть новый рубеж в 175 миллиардов долларов."Игры будущего" – новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Спортивная программа включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, гонки дронов и другие. Соревнования пройдут в Казани в 2024 году.

https://rsport.ria.ru/20221116/kibersport-1831849251.html

https://rsport.ria.ru/20220902/kibersport-1813989549.html

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россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, дмитрий чернышенко, китай, россия, казань