Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко пригласил Китай к участию в киберспортивных соревнованиях - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221202/kibersport-1835922408.html
Чернышенко пригласил Китай к участию в киберспортивных соревнованиях
Чернышенко пригласил Китай к участию в киберспортивных соревнованиях - РИА Новости, 02.12.2022
Чернышенко пригласил Китай к участию в киберспортивных соревнованиях
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил Китай к участию в международных киберспортивных соревнованиях "Игры будущего", которые могли бы стать перспективной РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:10
2022-12-02T16:15
технологии
дмитрий чернышенко
китай
россия
казань
россия-китай: главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578080850_133:110:1280:755_1920x0_80_0_0_cbaefcdd8a651583c1968640c432ed09.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил Китай к участию в международных киберспортивных соревнованиях "Игры будущего", которые могли бы стать перспективной площадкой сотрудничества РФ и КНР в части интеграции продуктов инновационных компаний и издателей игр, говорится в сообщении аппарата вице-премьера.Чернышенко и заместитель премьера государственного совета КНР Ху Чуньхуа в режиме видеоконференции провели 26-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Мероприятие состоялось в преддверии 27-й регулярной встречи глав правительств России и Китая."Китай является мировым лидером в области киберспорта и внедрения цифровых технологий. "Игры будущего" могли бы стать перспективной площадкой нашего сотрудничества в части интеграции продуктов инновационных компаний, издателей игр, предоставить разработчикам возможность показать свои новинки в робототехнике и компьютерных технологиях на весь мир. Надеемся, что "Игры будущего" заинтересуют наших коллег из Китая", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.Вице-премьер отметил, что за девять месяцев 2022 года двусторонний товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 30% – до 129 миллиардов долларов, а к концу года есть все шансы преодолеть новый рубеж в 175 миллиардов долларов."Игры будущего" – новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Спортивная программа включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, гонки дронов и другие. Соревнования пройдут в Казани в 2024 году.
https://rsport.ria.ru/20221116/kibersport-1831849251.html
https://rsport.ria.ru/20220902/kibersport-1813989549.html
китай
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578080850_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_0c06a8cbc3f5bc7d84677ea26f526ea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, дмитрий чернышенко, китай, россия, казань
Технологии, Дмитрий Чернышенко, Китай, Россия, Казань, Россия-Китай: Главное
16:10 02.12.2022 (обновлено: 16:15 02.12.2022)
 
Чернышенко пригласил Китай к участию в киберспортивных соревнованиях

Вице-премьер Чернышенко пригласил Китай к участию в киберсоревнованиях "Игры будущего"

© Фото : Федерация компьютерного спорта РоссииКиберспортсмены
Киберспортсмены - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Федерация компьютерного спорта России
Киберспортсмены. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил Китай к участию в международных киберспортивных соревнованиях "Игры будущего", которые могли бы стать перспективной площадкой сотрудничества РФ и КНР в части интеграции продуктов инновационных компаний и издателей игр, говорится в сообщении аппарата вице-премьера.
Чернышенко и заместитель премьера государственного совета КНР Ху Чуньхуа в режиме видеоконференции провели 26-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Мероприятие состоялось в преддверии 27-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Киберспортивный турнир Epicenter Major по Dota 2 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 10:47Киберспорт
В Сингапуре пройдет первая в истории олимпийская неделя киберспорта
"Китай является мировым лидером в области киберспорта и внедрения цифровых технологий. "Игры будущего" могли бы стать перспективной площадкой нашего сотрудничества в части интеграции продуктов инновационных компаний, издателей игр, предоставить разработчикам возможность показать свои новинки в робототехнике и компьютерных технологиях на весь мир. Надеемся, что "Игры будущего" заинтересуют наших коллег из Китая", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер отметил, что за девять месяцев 2022 года двусторонний товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 30% – до 129 миллиардов долларов, а к концу года есть все шансы преодолеть новый рубеж в 175 миллиардов долларов.
"Игры будущего" – новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Спортивная программа включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, гонки дронов и другие. Соревнования пройдут в Казани в 2024 году.
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 13:02Киберспорт
В Госдуме анонсировали создание мер для поддержки киберспорта в России
 
Россия-Китай: ГлавноеТехнологииДмитрий ЧернышенкоКитайРоссияКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала