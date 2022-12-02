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Великобритании предрекли страдания и хаос - РИА Новости, 02.12.2022
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Великобритании предрекли страдания и хаос
Великобритании предрекли страдания и хаос - РИА Новости, 02.12.2022
Великобритании предрекли страдания и хаос
Великобритания столкнется с многотысячными забастовками работников целого ряда сфер, которые будут продолжаться вплоть до конца декабря, что приведет к перебоям РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T05:52
2022-12-02T05:52
в мире
великобритания
украина
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Великобритания столкнется с многотысячными забастовками работников целого ряда сфер, которые будут продолжаться вплоть до конца декабря, что приведет к перебоям в работе учреждений и проблемам для миллионов людей, пишет The Telegraph.В акциях планируют принять участие железнодорожники, медсестры, сотрудники скорой помощи, морского и автомобильного транспорта, учителя, охранники, работники, проводящие операции с наличными деньгами, сотрудники почты и работники других сфер, при этом вызванный забастовками "хаос" будет ощущаться ежедневно."Истинные масштабы протестов будут значительно хуже, поскольку профсоюз, представляющий государственных служащих, включая офицеров пограничных войск, сотрудников паспортных столов и сотрудников Национальных автомобильных дорог, поддержал забастовку, но еще не подтвердил даты (проведения акций. - ред.)", - говорится в статье.Как отмечает The Telegraph, в условиях стремительно растущей инфляции, которая усугубляет кризис стоимости жизни, профсоюзы требуют значительного повышения заработной платы для своих членов.При этом британское правительство считает, что решение профсоюзов организовать забастовки вместо ведения переговоров "приведет к дестабилизации жизни миллионов людей".После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в стране по итогам октября достигла 11,1%.
https://ria.ru/20221201/rezolyutsiya-1835442502.html
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
05:52 02.12.2022
 
Великобритании предрекли страдания и хаос

The Telegraph: ежедневные забастовки будут сотрясать Великобританию вплоть до Рождества

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Великобритания столкнется с многотысячными забастовками работников целого ряда сфер, которые будут продолжаться вплоть до конца декабря, что приведет к перебоям в работе учреждений и проблемам для миллионов людей, пишет The Telegraph.
В акциях планируют принять участие железнодорожники, медсестры, сотрудники скорой помощи, морского и автомобильного транспорта, учителя, охранники, работники, проводящие операции с наличными деньгами, сотрудники почты и работники других сфер, при этом вызванный забастовками "хаос" будет ощущаться ежедневно.
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"Истинные масштабы протестов будут значительно хуже, поскольку профсоюз, представляющий государственных служащих, включая офицеров пограничных войск, сотрудников паспортных столов и сотрудников Национальных автомобильных дорог, поддержал забастовку, но еще не подтвердил даты (проведения акций. - ред.)", - говорится в статье.
Как отмечает The Telegraph, в условиях стремительно растущей инфляции, которая усугубляет кризис стоимости жизни, профсоюзы требуют значительного повышения заработной платы для своих членов.
При этом британское правительство считает, что решение профсоюзов организовать забастовки вместо ведения переговоров "приведет к дестабилизации жизни миллионов людей".
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до 3% с 2,25%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в стране по итогам октября достигла 11,1%.
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