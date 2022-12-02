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Испания отправила дополнительных следователей на Украину - РИА Новости, 02.12.2022
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Испания отправила дополнительных следователей на Украину
Испания отправила дополнительных следователей на Украину - РИА Новости, 02.12.2022
Испания отправила дополнительных следователей на Украину
Группа из 11 сотрудников национальной полиции и Гражданской гвардии Испании прибыла на Украину для участия в расследовании возможных военных преступлений,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:53
2022-12-02T14:01
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группа из 11 сотрудников национальной полиции и Гражданской гвардии Испании прибыла на Украину для участия в расследовании возможных военных преступлений, сообщило министерство внутренних дел Испании.Как отмечается, 2 ноября четыре человека из передовой группы прибыли на Украину и провели встречу в Киеве с представителями прокуратуры Украины, чтобы установить рамки сотрудничества и определить направления работы."Группа, которая уже находится на Украине, состоит из 11 сотрудников национальной полиции и Гражданской гвардии, координируемых командиром и старшим инспектором ", - говорится на официальном сайте министерства.По данным министерства, глава МИД Испании Фернандо Гранде-Марласка встретился в четверг с группой из 11 сотрудников национальной полиции и Гражданской гвардии в аэропорту Мадрида перед их вылетом на Украину.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД Франции сообщил, что Париж начал работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине.Песков заявлял, что попытки создания Западом "трибунала" по Украине не будут легитимными, не будут приняты и будут осуждаться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221130/vzryv-1835426359.html
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в мире, геннадий гатилов, владимир путин, испания, россия, украина, оон, евросоюз, мид франции‎
В мире, Геннадий Гатилов, Владимир Путин, Испания, Россия, Украина, ООН, Евросоюз, МИД Франции‎
13:53 02.12.2022 (обновлено: 14:01 02.12.2022)
 
Испания отправила дополнительных следователей на Украину

Испания отправила 11 сотрудников национальной полиции на Украину

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группа из 11 сотрудников национальной полиции и Гражданской гвардии Испании прибыла на Украину для участия в расследовании возможных военных преступлений, сообщило министерство внутренних дел Испании.
Как отмечается, 2 ноября четыре человека из передовой группы прибыли на Украину и провели встречу в Киеве с представителями прокуратуры Украины, чтобы установить рамки сотрудничества и определить направления работы.
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"Группа, которая уже находится на Украине, состоит из 11 сотрудников национальной полиции и Гражданской гвардии, координируемых командиром и старшим инспектором ", - говорится на официальном сайте министерства.
По данным министерства, глава МИД Испании Фернандо Гранде-Марласка встретился в четверг с группой из 11 сотрудников национальной полиции и Гражданской гвардии в аэропорту Мадрида перед их вылетом на Украину.
Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД Франции сообщил, что Париж начал работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине.
Песков заявлял, что попытки создания Западом "трибунала" по Украине не будут легитимными, не будут приняты и будут осуждаться.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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