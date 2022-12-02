https://ria.ru/20221202/isk-1835959058.html

Суд в Москве отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" о взыскании убытков

Суд в Москве отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" о взыскании убытков - РИА Новости, 02.12.2022

Суд в Москве отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" о взыскании убытков

Арбитражный суд Москвы в пятницу отклонил иск "Роснефти", в котором нефтяная компания требовала взыскать с "Транснефти" порядка 11,9 миллиарда рублей убытков,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T17:43

2022-12-02T17:43

2022-12-02T18:10

экономика

городское хозяйство москвы

москва

роснефть

транснефть

игорь демин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148143/77/1481437721_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a7794693722be4af83f2bb7e90180109.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу отклонил иск "Роснефти", в котором нефтяная компания требовала взыскать с "Транснефти" порядка 11,9 миллиарда рублей убытков, причиненных инцидентом с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" в 2019 году, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Решение суда состоялось. Суд полностью принял решение в пользу "Транснефти". "Роснефти" в иске отказано. Иск "Транснефти" к "Роснефти" будет рассматриваться отдельно", - заявил Демин."Роснефть" просила взыскать с "Транснефти" около 3,4 миллиарда рублей, около 120,9 миллиона долларов, более 73,9 миллиона польских злотых, около 48 тысяч евро и около 6 тысяч фунтов стерлингов, что в общей сумме по курсу ЦБ на момент подачи иска в мае составляло около 11,9 миллиарда рублей.РИА Новости пока не располагает комментарием "Роснефти".В 2019 году в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивала "Транснефть". Она сообщала, что к апрелю 2022 года урегулировала последствия инцидента со всеми сторонами, которые были в этом заинтересованы, общая сумма выплат превысила 170 миллионов долларов.В "Транснефти" говорили, что после ЧП был установлен специальный внесудебный порядок возмещения потерь грузоотправителям, но "Роснефть" не предоставила документов, необходимых для урегулирования последствий инцидента в рамках внесудебного или общего претензионно-искового порядка.Между тем "Транснефть" в августе сама предъявила иск к "Роснефти", в котором требует взыскать с ответчика чуть более 2 миллиардов рублей. Демин, комментируя обращение в суд, сообщал тогда РИА Новости, что иск связан с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти "в части оплаты оказанных компанией услуг".Оба дела суд решил рассматривать в закрытом режиме. Стороны заявили в суде, что открытое обсуждение этих вопросов в условиях санкций может повлечь ущерб для компаний и государства.

https://ria.ru/20221122/transneft-1833335138.html

https://ria.ru/20221121/neft-1833172148.html

https://ria.ru/20221129/gaz-1834947242.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, городское хозяйство москвы, москва, роснефть, транснефть, игорь демин