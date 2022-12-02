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Суд в Москве отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" о взыскании убытков - РИА Новости, 02.12.2022
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Суд в Москве отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" о взыскании убытков
Суд в Москве отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" о взыскании убытков - РИА Новости, 02.12.2022
Суд в Москве отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" о взыскании убытков
Арбитражный суд Москвы в пятницу отклонил иск "Роснефти", в котором нефтяная компания требовала взыскать с "Транснефти" порядка 11,9 миллиарда рублей убытков,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:43
2022-12-02T18:10
экономика
городское хозяйство москвы
москва
роснефть
транснефть
игорь демин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу отклонил иск "Роснефти", в котором нефтяная компания требовала взыскать с "Транснефти" порядка 11,9 миллиарда рублей убытков, причиненных инцидентом с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" в 2019 году, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Решение суда состоялось. Суд полностью принял решение в пользу "Транснефти". "Роснефти" в иске отказано. Иск "Транснефти" к "Роснефти" будет рассматриваться отдельно", - заявил Демин."Роснефть" просила взыскать с "Транснефти" около 3,4 миллиарда рублей, около 120,9 миллиона долларов, более 73,9 миллиона польских злотых, около 48 тысяч евро и около 6 тысяч фунтов стерлингов, что в общей сумме по курсу ЦБ на момент подачи иска в мае составляло около 11,9 миллиарда рублей.РИА Новости пока не располагает комментарием "Роснефти".В 2019 году в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивала "Транснефть". Она сообщала, что к апрелю 2022 года урегулировала последствия инцидента со всеми сторонами, которые были в этом заинтересованы, общая сумма выплат превысила 170 миллионов долларов.В "Транснефти" говорили, что после ЧП был установлен специальный внесудебный порядок возмещения потерь грузоотправителям, но "Роснефть" не предоставила документов, необходимых для урегулирования последствий инцидента в рамках внесудебного или общего претензионно-искового порядка.Между тем "Транснефть" в августе сама предъявила иск к "Роснефти", в котором требует взыскать с ответчика чуть более 2 миллиардов рублей. Демин, комментируя обращение в суд, сообщал тогда РИА Новости, что иск связан с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти "в части оплаты оказанных компанией услуг".Оба дела суд решил рассматривать в закрытом режиме. Стороны заявили в суде, что открытое обсуждение этих вопросов в условиях санкций может повлечь ущерб для компаний и государства.
https://ria.ru/20221122/transneft-1833335138.html
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экономика, городское хозяйство москвы, москва, роснефть, транснефть, игорь демин
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Москва, Роснефть, Транснефть, Игорь Демин
17:43 02.12.2022 (обновлено: 18:10 02.12.2022)
 
Суд в Москве отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" о взыскании убытков

Суд отклонил иск "Роснефти" к "Транснефти" о взыскании убытков из-за загрязненной нефти

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПавильон "Роснефти" на выставке SPIEF Investment & Business Expo
Павильон Роснефти на выставке SPIEF Investment & Business Expo - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Павильон "Роснефти" на выставке SPIEF Investment & Business Expo. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу отклонил иск "Роснефти", в котором нефтяная компания требовала взыскать с "Транснефти" порядка 11,9 миллиарда рублей убытков, причиненных инцидентом с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" в 2019 году, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Решение суда состоялось. Суд полностью принял решение в пользу "Транснефти". "Роснефти" в иске отказано. Иск "Транснефти" к "Роснефти" будет рассматриваться отдельно", - заявил Демин.
Логотип компании Транснефть - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 13:29
"Транснефть" подтвердила получение от Минска обращения об увеличении тарифа
"Роснефть" просила взыскать с "Транснефти" около 3,4 миллиарда рублей, около 120,9 миллиона долларов, более 73,9 миллиона польских злотых, около 48 тысяч евро и около 6 тысяч фунтов стерлингов, что в общей сумме по курсу ЦБ на момент подачи иска в мае составляло около 11,9 миллиарда рублей.
РИА Новости пока не располагает комментарием "Роснефти".
В 2019 году в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивала "Транснефть". Она сообщала, что к апрелю 2022 года урегулировала последствия инцидента со всеми сторонами, которые были в этом заинтересованы, общая сумма выплат превысила 170 миллионов долларов.
В "Транснефти" говорили, что после ЧП был установлен специальный внесудебный порядок возмещения потерь грузоотправителям, но "Роснефть" не предоставила документов, необходимых для урегулирования последствий инцидента в рамках внесудебного или общего претензионно-искового порядка.
Стенд ОАО АК Транснефть - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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"Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа
Между тем "Транснефть" в августе сама предъявила иск к "Роснефти", в котором требует взыскать с ответчика чуть более 2 миллиардов рублей. Демин, комментируя обращение в суд, сообщал тогда РИА Новости, что иск связан с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти "в части оплаты оказанных компанией услуг".
Оба дела суд решил рассматривать в закрытом режиме. Стороны заявили в суде, что открытое обсуждение этих вопросов в условиях санкций может повлечь ущерб для компаний и государства.
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ЭкономикаГородское хозяйство МосквыМоскваРоснефтьТранснефтьИгорь Демин
 
 
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