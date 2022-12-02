https://ria.ru/20221202/iran-1835838583.html

Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий

Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий - РИА Новости, 02.12.2022

Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий

Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий, заявил в пятницу вице-министр нефти Ирана Азим Калантариасл. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:59

2022-12-02T12:59

2022-12-02T12:59

иран

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий, заявил в пятницу вице-министр нефти Ирана Азим Калантариасл."У нас долгое сотрудничество (с РФ - ред.), у которого есть история, и мы рады тому, что у нас сейчас есть возможность это сотрудничество не только развивать, но и укреплять. Это касается нашей работы в области научных исследований и развития технологий", - сказал вице-министр в беседе с журналистами.

https://ria.ru/20221130/iran-1835184554.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, россия, в мире