https://ria.ru/20221202/iran-1835838583.html
Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий
Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий - РИА Новости, 02.12.2022
Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий
Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий, заявил в пятницу вице-министр нефти Ирана Азим Калантариасл. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:59
2022-12-02T12:59
2022-12-02T12:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий, заявил в пятницу вице-министр нефти Ирана Азим Калантариасл."У нас долгое сотрудничество (с РФ - ред.), у которого есть история, и мы рады тому, что у нас сейчас есть возможность это сотрудничество не только развивать, но и укреплять. Это касается нашей работы в области научных исследований и развития технологий", - сказал вице-министр в беседе с журналистами.
https://ria.ru/20221130/iran-1835184554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, в мире
Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий
Вице-министр Калантариасл: Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в технологиях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий, заявил в пятницу вице-министр нефти Ирана Азим Калантариасл.
"У нас долгое сотрудничество (с РФ - ред.), у которого есть история, и мы рады тому, что у нас сейчас есть возможность это сотрудничество не только развивать, но и укреплять. Это касается нашей работы в области научных исследований и развития технологий", - сказал вице-министр в беседе с журналистами.