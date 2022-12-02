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Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий - РИА Новости, 02.12.2022
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Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий
Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий - РИА Новости, 02.12.2022
Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий
Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий, заявил в пятницу вице-министр нефти Ирана Азим Калантариасл. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:59
2022-12-02T12:59
иран
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий, заявил в пятницу вице-министр нефти Ирана Азим Калантариасл."У нас долгое сотрудничество (с РФ - ред.), у которого есть история, и мы рады тому, что у нас сейчас есть возможность это сотрудничество не только развивать, но и укреплять. Это касается нашей работы в области научных исследований и развития технологий", - сказал вице-министр в беседе с журналистами.
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иран, россия, в мире
Иран, Россия, В мире
12:59 02.12.2022
 
Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий

Вице-министр Калантариасл: Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в технологиях

© РИА Новости / Антон БыстровТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Тегеран, Иран. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий, заявил в пятницу вице-министр нефти Ирана Азим Калантариасл.
"У нас долгое сотрудничество (с РФ - ред.), у которого есть история, и мы рады тому, что у нас сейчас есть возможность это сотрудничество не только развивать, но и укреплять. Это касается нашей работы в области научных исследований и развития технологий", - сказал вице-министр в беседе с журналистами.
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