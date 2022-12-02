https://ria.ru/20221202/invalidy-1835923272.html

Путин обсудил с Голиковой проблемы инвалидов

Путин обсудил с Голиковой проблемы инвалидов - РИА Новости, 02.12.2022

Путин обсудил с Голиковой проблемы инвалидов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу обсудил с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой проблемы, с которыми сталкиваются... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T16:12

2022-12-02T16:12

2022-12-02T16:19

владимир путин

татьяна голикова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/52/1556875235_0:195:2951:1854_1920x0_80_0_0_5c6acb79873aaf512d4271e02a1470ea.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу обсудил с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды."Мы сейчас только вот в течение достаточно долгого времени с Татьяной Алексеевной Голиковой обсуждали как раз эти проблемы", - сказал Путин, говоря о трудностях, с которыми сталкиваются инвалиды, в рамках выступления на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью.

https://ria.ru/20221201/putin-1835589019.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, татьяна голикова, россия