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Путин обсудил с Голиковой проблемы инвалидов - РИА Новости, 02.12.2022
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Путин обсудил с Голиковой проблемы инвалидов
Путин обсудил с Голиковой проблемы инвалидов - РИА Новости, 02.12.2022
Путин обсудил с Голиковой проблемы инвалидов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу обсудил с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой проблемы, с которыми сталкиваются... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:12
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владимир путин
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу обсудил с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды."Мы сейчас только вот в течение достаточно долгого времени с Татьяной Алексеевной Голиковой обсуждали как раз эти проблемы", - сказал Путин, говоря о трудностях, с которыми сталкиваются инвалиды, в рамках выступления на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью.
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владимир путин, татьяна голикова, россия
Владимир Путин, Татьяна Голикова, Россия
16:12 02.12.2022 (обновлено: 16:19 02.12.2022)
 
Путин обсудил с Голиковой проблемы инвалидов

Путин сообщил, что обсудил с Голиковой проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды в России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу обсудил с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды.
"Мы сейчас только вот в течение достаточно долгого времени с Татьяной Алексеевной Голиковой обсуждали как раз эти проблемы", - сказал Путин, говоря о трудностях, с которыми сталкиваются инвалиды, в рамках выступления на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 15:23
Путин 2 декабря проведет встречу с инвалидами
 
Владимир ПутинТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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