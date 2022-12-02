https://ria.ru/20221202/invalidy-1835923272.html
Путин обсудил с Голиковой проблемы инвалидов
Путин обсудил с Голиковой проблемы инвалидов - РИА Новости, 02.12.2022
Путин обсудил с Голиковой проблемы инвалидов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу обсудил с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой проблемы, с которыми сталкиваются... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T16:12
2022-12-02T16:12
2022-12-02T16:19
владимир путин
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу обсудил с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды."Мы сейчас только вот в течение достаточно долгого времени с Татьяной Алексеевной Голиковой обсуждали как раз эти проблемы", - сказал Путин, говоря о трудностях, с которыми сталкиваются инвалиды, в рамках выступления на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью.
https://ria.ru/20221201/putin-1835589019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, татьяна голикова, россия
Владимир Путин, Татьяна Голикова, Россия
16:12 02.12.2022 (обновлено: 16:19 02.12.2022)
Путин обсудил с Голиковой проблемы инвалидов
Путин сообщил, что обсудил с Голиковой проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды в России