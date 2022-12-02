Рейтинг@Mail.ru
США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ в Индонезию - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/indoneziya-1835974807.html
США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ в Индонезию
США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ в Индонезию - РИА Новости, 02.12.2022
США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ в Индонезию
Соединенные Штаты отменили поездку специального посланника по вопросам ЛГБТ Джессики Стерн в Индонезию, говорится в заявлении посла США в Джакарте Суна Кима,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:41
2022-12-02T18:41
в мире
индонезия
сша
джакарта
лгбт-сообщество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15181/69/151816931_0:26:800:476_1920x0_80_0_0_22182c4e090e61627ae45676320e39bb.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты отменили поездку специального посланника по вопросам ЛГБТ Джессики Стерн в Индонезию, говорится в заявлении посла США в Джакарте Суна Кима, опубликованном на сайте посольства.Стерн должна была посетить Индонезию на следующей неделе в рамках поездки в Юго-Восточную Азию. В четверг высший религиозный орган Индонезии заявил, что визит Стерн нанесет ущерб религиозным и культурным ценностям страны.Ранее представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизасья сравнил Стерн с невежественным гостем.
https://ria.ru/20221128/lgbt-1834596995.html
индонезия
сша
джакарта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15181/69/151816931_84:0:800:537_1920x0_80_0_0_33bd807998dea615f9b47e04669b0e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, сша, джакарта, лгбт-сообщество
В мире, Индонезия, США, Джакарта, ЛГБТ-сообщество
18:41 02.12.2022
 
США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ в Индонезию

США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ Джессики Стерн в Индонезию

© РИА Новости / Михаил ЦыгановДжакарта
Джакарта - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Джакарта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты отменили поездку специального посланника по вопросам ЛГБТ Джессики Стерн в Индонезию, говорится в заявлении посла США в Джакарте Суна Кима, опубликованном на сайте посольства.
"После обсуждений с коллегами в правительстве Индонезии США решили отменить визит специального посланника Стерн в Индонезию", - заявил Ким. Он добавил, что все же надеется на продолжение диалога о правах ЛГБТ с Индонезией.
Стерн должна была посетить Индонезию на следующей неделе в рамках поездки в Юго-Восточную Азию. В четверг высший религиозный орган Индонезии заявил, что визит Стерн нанесет ущерб религиозным и культурным ценностям страны.
Ранее представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизасья сравнил Стерн с невежественным гостем.
Территория Тринити-колледжа в Кембридже - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 08:00
ЛГБТ-пропаганда добралась до Христа
 
В миреИндонезияСШАДжакартаЛГБТ-сообщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала