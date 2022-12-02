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США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ в Индонезию
США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ в Индонезию - РИА Новости, 02.12.2022
США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ в Индонезию
Соединенные Штаты отменили поездку специального посланника по вопросам ЛГБТ Джессики Стерн в Индонезию, говорится в заявлении посла США в Джакарте Суна Кима,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:41
2022-12-02T18:41
2022-12-02T18:41
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты отменили поездку специального посланника по вопросам ЛГБТ Джессики Стерн в Индонезию, говорится в заявлении посла США в Джакарте Суна Кима, опубликованном на сайте посольства.Стерн должна была посетить Индонезию на следующей неделе в рамках поездки в Юго-Восточную Азию. В четверг высший религиозный орган Индонезии заявил, что визит Стерн нанесет ущерб религиозным и культурным ценностям страны.Ранее представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизасья сравнил Стерн с невежественным гостем.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, сша, джакарта, лгбт-сообщество
В мире, Индонезия, США, Джакарта, ЛГБТ-сообщество
США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ в Индонезию
США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ Джессики Стерн в Индонезию