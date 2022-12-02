https://ria.ru/20221202/indoneziya-1835974807.html

США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ в Индонезию

США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ в Индонезию - РИА Новости, 02.12.2022

США отменили поездку спецпосланника по вопросам ЛГБТ в Индонезию

Соединенные Штаты отменили поездку специального посланника по вопросам ЛГБТ Джессики Стерн в Индонезию, говорится в заявлении посла США в Джакарте Суна Кима,... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:41

2022-12-02T18:41

2022-12-02T18:41

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты отменили поездку специального посланника по вопросам ЛГБТ Джессики Стерн в Индонезию, говорится в заявлении посла США в Джакарте Суна Кима, опубликованном на сайте посольства.Стерн должна была посетить Индонезию на следующей неделе в рамках поездки в Юго-Восточную Азию. В четверг высший религиозный орган Индонезии заявил, что визит Стерн нанесет ущерб религиозным и культурным ценностям страны.Ранее представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизасья сравнил Стерн с невежественным гостем.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индонезия, сша, джакарта, лгбт-сообщество