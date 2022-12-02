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СМИ: в России планируют ввести возрастную маркировку видеоигр - РИА Новости, 02.12.2022
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СМИ: в России планируют ввести возрастную маркировку видеоигр
СМИ: в России планируют ввести возрастную маркировку видеоигр - РИА Новости, 02.12.2022
СМИ: в России планируют ввести возрастную маркировку видеоигр
Российские власти планируют наладить систему регулирования игрового контента, в том числе с помощью возрастной маркировки, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:42
2022-12-02T11:42
общество
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россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские власти планируют наладить систему регулирования игрового контента, в том числе с помощью возрастной маркировки, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.По информации СМИ, до конца года правительство внесет планы по маркировке видеоигр в федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды" нацпрограммы "Цифровая экономика".Журналисты подчеркнули, что нынешнюю маркировку видеоигр осуществляют сами издатели, опираясь на федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию", сейчас госструктуры не принимают участия в анализе контента и его маркировке перед публикацией.Ранее в Минцифры России предложили запустить программу поддержки разработки отечественных видеоигр, а также сообщили, что надеются объявить разработчика российского игрового движка до конца этого года.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
11:42 02.12.2022
 
СМИ: в России планируют ввести возрастную маркировку видеоигр

"Ъ": в России планируют разработать возрастную маркировку видеоигр до конца года

© AP Photo / Elaine ThompsonПодростки следят за игрой команд в Dota 2 на чемпионате в Сиэтле
Подростки следят за игрой команд в Dota 2 на чемпионате в Сиэтле - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Подростки следят за игрой команд в Dota 2 на чемпионате в Сиэтле. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские власти планируют наладить систему регулирования игрового контента, в том числе с помощью возрастной маркировки, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
По информации СМИ, до конца года правительство внесет планы по маркировке видеоигр в федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды" нацпрограммы "Цифровая экономика".
"Речь идет о запуске системы возрастной маркировки, аналогичной международной PEGI. Между регуляторами есть разногласия о механизмах проведения экспертизы, в дискуссии участвуют Минцифры, Минздрав, Минэкономики, 1С и VK", — сообщили в издании, ссылаясь на близкий к одному из профильных министерств источник.
Журналисты подчеркнули, что нынешнюю маркировку видеоигр осуществляют сами издатели, опираясь на федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию", сейчас госструктуры не принимают участия в анализе контента и его маркировке перед публикацией.
Ранее в Минцифры России предложили запустить программу поддержки разработки отечественных видеоигр, а также сообщили, что надеются объявить разработчика российского игрового движка до конца этого года.
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