https://ria.ru/20221202/igry-1835814910.html

СМИ: в России планируют ввести возрастную маркировку видеоигр

СМИ: в России планируют ввести возрастную маркировку видеоигр - РИА Новости, 02.12.2022

СМИ: в России планируют ввести возрастную маркировку видеоигр

Российские власти планируют наладить систему регулирования игрового контента, в том числе с помощью возрастной маркировки, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:42

2022-12-02T11:42

2022-12-02T11:42

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российские власти планируют наладить систему регулирования игрового контента, в том числе с помощью возрастной маркировки, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.По информации СМИ, до конца года правительство внесет планы по маркировке видеоигр в федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды" нацпрограммы "Цифровая экономика".Журналисты подчеркнули, что нынешнюю маркировку видеоигр осуществляют сами издатели, опираясь на федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию", сейчас госструктуры не принимают участия в анализе контента и его маркировке перед публикацией.Ранее в Минцифры России предложили запустить программу поддержки разработки отечественных видеоигр, а также сообщили, что надеются объявить разработчика российского игрового движка до конца этого года.

https://ria.ru/20221111/igry-1830674165.html

россия

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2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

общество, технологии, россия