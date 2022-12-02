https://ria.ru/20221202/himars-1835780432.html
Командир подразделения рассказал о сбитых ракетах HIMARS в Запорожье
Командир подразделения рассказал о сбитых ракетах HIMARS в Запорожье - РИА Новости, 02.12.2022
Командир подразделения рассказал о сбитых ракетах HIMARS в Запорожье
Одно из подразделений ПВО Вооруженных сил России в течение месяца уничтожило в небе на участке фронта на Запорожском направлении четыре ракеты HIMARS, пущенные... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T10:01
2022-12-02T10:01
2022-12-02T10:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 2 дек - РИА Новости. Одно из подразделений ПВО Вооруженных сил России в течение месяца уничтожило в небе на участке фронта на Запорожском направлении четыре ракеты HIMARS, пущенные украинской стороной, рассказал журналистам его командир с позывным "Рапира"."С момента заезда сюда (в Запорожскую область - ред.) нами было поражено пять БПЛА, три из них - Bayraktar. Также были уничтожены два самолета, один вертолет. На данный момент работаем по РСЗО, таким как HIMARS. Нами было сбито около десяти штук. В этом месяце мы сбили четыре HIMARS", - сказал командир подразделения.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа расчета российской ПВО на Запорожском направлении
Кадры слаженной работы расчета российской ПВО на Запорожском направлении. Среди целей – беспилотники, самолеты, вертолеты и HIMARS.
2022-12-02T10:01
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PT1M55S
РИА Новости
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
10:01 02.12.2022 (обновлено: 10:49 02.12.2022)
Командир подразделения рассказал о сбитых ракетах HIMARS в Запорожье
Командир подразделения "Рапира": ВС России сбили в Запорожье четыре ракеты HIMARS за месяц