https://ria.ru/20221202/himars-1835780432.html

Командир подразделения рассказал о сбитых ракетах HIMARS в Запорожье

Командир подразделения рассказал о сбитых ракетах HIMARS в Запорожье - РИА Новости, 02.12.2022

Командир подразделения рассказал о сбитых ракетах HIMARS в Запорожье

Одно из подразделений ПВО Вооруженных сил России в течение месяца уничтожило в небе на участке фронта на Запорожском направлении четыре ракеты HIMARS, пущенные... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:01

2022-12-02T10:01

2022-12-02T10:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835789683_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_073f90fe23b20fe0b48eb2c28d24ca02.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 2 дек - РИА Новости. Одно из подразделений ПВО Вооруженных сил России в течение месяца уничтожило в небе на участке фронта на Запорожском направлении четыре ракеты HIMARS, пущенные украинской стороной, рассказал журналистам его командир с позывным "Рапира"."С момента заезда сюда (в Запорожскую область - ред.) нами было поражено пять БПЛА, три из них - Bayraktar. Также были уничтожены два самолета, один вертолет. На данный момент работаем по РСЗО, таким как HIMARS. Нами было сбито около десяти штук. В этом месяце мы сбили четыре HIMARS", - сказал командир подразделения.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221202/kiev-1835685672.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа расчета российской ПВО на Запорожском направлении Кадры слаженной работы расчета российской ПВО на Запорожском направлении. Среди целей – беспилотники, самолеты, вертолеты и HIMARS. 2022-12-02T10:01 true PT1M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область