https://ria.ru/20221202/himars-1835756679.html

Украинские войска обстреляли Старобельск и Хорошее из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Старобельск и Хорошее из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 02.12.2022

Украинские войска обстреляли Старобельск и Хорошее из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли населенные пункты Хорошее и Старобельск, выпустив в общей сложности восемь ракет из РСЗО HIMARS, сообщает представительство... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T05:14

2022-12-02T05:14

2022-12-02T05:14

специальная военная операция на украине

старобельск

сша

луганская народная республика

сцкк

bae systems

lockheed martin

telegram (приложение)

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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Хорошее и Старобельск, выпустив в общей сложности восемь ракет из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.32 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты); 03.00 по населенному пункту Старобельск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221124/stakhanov-1833833501.html

старобельск

сша

луганская народная республика

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старобельск, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , telegram (приложение)