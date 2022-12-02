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Украинские войска обстреляли Старобельск и Хорошее из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Старобельск и Хорошее из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска обстреляли Старобельск и Хорошее из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли населенные пункты Хорошее и Старобельск, выпустив в общей сложности восемь ракет из РСЗО HIMARS, сообщает представительство... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T05:14
2022-12-02T05:14
2022-12-02T05:14
специальная военная операция на украине
старобельск
сша
луганская народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
telegram (приложение)
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Хорошее и Старобельск, выпустив в общей сложности восемь ракет из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.32 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты); 03.00 по населенному пункту Старобельск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221124/stakhanov-1833833501.html
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старобельск, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Старобельск, США, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , Telegram (приложение)
Украинские войска обстреляли Старобельск и Хорошее из РСЗО HIMARS
ВСУ выпустили по Старобельску и Хорошему в общей сложности восемь ракет из РСЗО HIMARS