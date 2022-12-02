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Пентагон заключил контракт на поставку РСЗО HIMARS для армии США - РИА Новости, 02.12.2022
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Пентагон заключил контракт на поставку РСЗО HIMARS для армии США
Пентагон заключил контракт на поставку РСЗО HIMARS для армии США - РИА Новости, 02.12.2022
Пентагон заключил контракт на поставку РСЗО HIMARS для армии США
Министерство обороны США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт почти на 431 миллион долларов на производство реактивных систем... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T01:19
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сша
министерство обороны сша
вашингтон (штат)
lockheed martin
bae systems
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Министерство обороны США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт почти на 431 миллион долларов на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для нужд американской армии и партнеров Вашингтона за рубежом, заявил в четверг Пентагон."Корпорация Lockheed Martin получила контракт с фиксированной стоимостью на сумму 430 930 711 долларов на полномасштабное производство РСЗО HIMARS и вспомогательные услуги для удовлетворения неотложных потребностей в поддержке армии США и различных зарубежных партнеров", - говорится в уведомлении ведомства.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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сша, министерство обороны сша, вашингтон (штат), lockheed martin , bae systems, в мире
США, Министерство обороны США, Вашингтон (штат), Lockheed Martin , BAE Systems, В мире
01:19 02.12.2022 (обновлено: 01:27 02.12.2022)
 
Пентагон заключил контракт на поставку РСЗО HIMARS для армии США

Пентагон и Lockheed Martin заключили контракт на поставку РСЗО HIMARS для нужд армии США

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Министерство обороны США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт почти на 431 миллион долларов на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для нужд американской армии и партнеров Вашингтона за рубежом, заявил в четверг Пентагон.
"Корпорация Lockheed Martin получила контракт с фиксированной стоимостью на сумму 430 930 711 долларов на полномасштабное производство РСЗО HIMARS и вспомогательные услуги для удовлетворения неотложных потребностей в поддержке армии США и различных зарубежных партнеров", - говорится в уведомлении ведомства.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 22:39Специальная военная операция на Украине
Lockheed Martin планирует увеличить производство HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
 
СШАМинистерство обороны СШАВашингтон (штат)Lockheed MartinBAE SystemsВ мире
 
 
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