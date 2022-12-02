https://ria.ru/20221202/himars-1835750633.html

Пентагон заключил контракт на поставку РСЗО HIMARS для армии США

Пентагон заключил контракт на поставку РСЗО HIMARS для армии США - РИА Новости, 02.12.2022

Пентагон заключил контракт на поставку РСЗО HIMARS для армии США

Министерство обороны США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт почти на 431 миллион долларов на производство реактивных систем... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T01:19

2022-12-02T01:19

2022-12-02T01:27

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вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Министерство обороны США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт почти на 431 миллион долларов на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для нужд американской армии и партнеров Вашингтона за рубежом, заявил в четверг Пентагон."Корпорация Lockheed Martin получила контракт с фиксированной стоимостью на сумму 430 930 711 долларов на полномасштабное производство РСЗО HIMARS и вспомогательные услуги для удовлетворения неотложных потребностей в поддержке армии США и различных зарубежных партнеров", - говорится в уведомлении ведомства.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221018/himars-1824997828.html

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сша, министерство обороны сша, вашингтон (штат), lockheed martin , bae systems, в мире