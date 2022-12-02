https://ria.ru/20221202/gumpomosch-1836005039.html

Учащиеся ДНР и ЛНР получили гуманитарную помощь от Союзного государства

Учащиеся ДНР и ЛНР получили гуманитарную помощь от Союзного государства - РИА Новости, 02.12.2022

Учащиеся ДНР и ЛНР получили гуманитарную помощь от Союзного государства

Делегация Постоянного Комитета Союзного государства во главе с Госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым передала учащимся из ДНР и ЛНР два... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T20:54

2022-12-02T20:54

2022-12-02T20:54

союзное государство

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецк

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Делегация Постоянного Комитета Союзного государства во главе с Госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым передала учащимся из ДНР и ЛНР два современных автобуса ГАЗ, 11 современных компьютеров, 10 проекционных аппаратов,интерактивные доски и оборудование для лингафонных кабинетов, сообщает пресс-служба Постоянного Комитета.Один из автобусов и техника были переданы ДНР, в частности, для Донецкого училища олимпийского резерва имени С. Бубки.Как отметил Госсекретарь Союзного государства, это уже третья поездка на донбасскую землю."По-особому должен подчеркнуть решения, которые принимались главами государств, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации, Владимиром Владимировичем Путиным и Александром Григорьевичем Лукашенко, в поддержку того образовательного потенциала, в поддержку тысяч ребят, которые сегодня постигают знания в различных учреждениях Донецка и Донецкой Народной Республики. Это не просто набор помощи, набор компьютеров, те же самые автобусы и интерактивные доски, проекционное оборудование, те продукты, которые мы привозили, спортинвентарь – это подтверждение того, что мы вместе", - приводятся в сообщении слова Мезенцева.По его словам, передаваемая от Союзного государства помощь подчеркивает "то товарищеское отношение, отношение взаимовыручки, которое на фундаменте донбасского характера куется в том числе и у совсем молодых граждан Российской Федерации".После Донбасса делегация Постоянного Комитета отправилась с гуманитарной миссией в ЛНР, где четырем лицеям-интернатам был передан еще один автобус и компьютерная техника."Такая акция позволит поддержать юных граждан и оказать им сейчас весомую помощь. Талантливых ребят здесь столько, что мы можем только гордиться их достижениями. Ребятам нужно ездить в бассейн, на соревнования и как можно больше общаться со сверстниками. Это только первые шаги, постараемся, что их было как можно больше", - заявил Госсекретарь Союзного государства на церемонии передачи гуманитарной помощи в Луганском высшем училище физической культуры.В Постоянном Комитете напомнили, что еще 28 апреля постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства "Об оказании гуманитарной помощи из бюджета Союзного государства" на эти цели было выделено 3 миллиона российских рублей. Средства пошли на приобретение значительной партии продуктов питания, бутилированной воды, спортивной одежды и обуви, спортивного инвентаря, развивающих игр, предметов гигиены. Все это было передано воспитанникам Луганской спортивной академии "Заря" и учащимся Донецкой школы олимпийского резерва.Кроме того, 29 миллионов российских рублей были выделены постановлением Совета Министров Союзного государства от 16 сентября 2022 года "О мероприятии Союзного государства по оказанию гуманитарной помощи населению, проживающему в пострадавших районах Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики". Эти средства пошли на организацию проезда железнодорожным транспортом более тысячи сирот и детей из малообеспеченных и пострадавших семей из ДНР и ЛНР на оздоровление в детский лагерь "Дубрава" Минской области.

https://ria.ru/20221202/lnr-1835878762.html

https://ria.ru/20221025/deti-1826870394.html

https://ria.ru/20220924/donbass-1819120526.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецк

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Алёна Пава

луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк, дмитрий мезенцев