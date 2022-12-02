https://ria.ru/20221202/gruzoviki-1835756024.html
Маск представил следующее поколение грузовиков Tesla
Маск представил следующее поколение грузовиков Tesla - РИА Новости, 02.12.2022
Маск представил следующее поколение грузовиков Tesla
Американский миллиардер Илон Маск представил новый продукт своей компании - второе поколение грузовиков Tesla. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T04:56
2022-12-02T04:56
2022-12-02T04:56
авто
илон маск
tesla motors
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск представил новый продукт своей компании - второе поколение грузовиков Tesla."Это слон, который движется как гепард. Он быстро разгоняется, быстро тормозит", - заявил Маск на презентации.На сцену он выехал за рулем нового грузовика. "Многое прошло за пять лет, но вот мы и снова здесь", - поприветствовал собравшихся предприниматель."Эта штука выглядит будто из будущего, она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla", - сказал Маск, пообещав водителям нового транспортного средства, что они будут чувствовать себя на дороге "круче всех".Модель называется Beast (по-русски "Зверь"). По словам Маска, мощность грузовика в три раза превосходит все доступные тягачи, машина может проехать сотни километров без подзарядки.Он отметил, что первую партию грузовиков доставят компании Pepsi.
https://ria.ru/20221114/tesla-1831366902.html
https://ria.ru/20221102/robot-gumanoid-1828665642.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, илон маск, tesla motors
Авто, Илон Маск, Tesla motors
Маск представил следующее поколение грузовиков Tesla
Маск представил новый продукт своей компании — второе поколение грузовиков Tesla
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск представил новый продукт своей компании - второе поколение грузовиков Tesla.
"Это слон, который движется как гепард. Он быстро разгоняется, быстро тормозит", - заявил Маск на презентации.
На сцену он выехал за рулем нового грузовика. "Многое прошло за пять лет, но вот мы и снова здесь", - поприветствовал собравшихся предприниматель.
"Эта штука выглядит будто из будущего, она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla
", - сказал Маск, пообещав водителям нового транспортного средства, что они будут чувствовать себя на дороге "круче всех".
Модель называется Beast (по-русски "Зверь"). По словам Маска, мощность грузовика в три раза превосходит все доступные тягачи, машина может проехать сотни километров без подзарядки.
Он отметил, что первую партию грузовиков доставят компании Pepsi.