https://ria.ru/20221202/gripp-1835827813.html
Мурашко призвал своевременно прививаться от гриппа
Мурашко призвал своевременно прививаться от гриппа - РИА Новости, 02.12.2022
Мурашко призвал своевременно прививаться от гриппа
Жители российских регионов, где пока не начался рост заболеваемости гриппом, должны сделать прививки, посоветовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:29
2022-12-02T12:29
2022-12-02T12:29
общество
михаил мурашко
россия
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Жители российских регионов, где пока не начался рост заболеваемости гриппом, должны сделать прививки, посоветовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Возрастает заболеваемость (гриппом), поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились", - сказал руководитель ведомства журналистам.Он уточнил, что имеет в виду жителей "тех регионов, где еще не начался подъем заболеваемости". "Но нужно помнить, что формирование иммунитета происходит в течение 3-4 недель", - предупредил он."И маски", - напомнил Мурашко о еще одном средстве предотвращения распространения вируса.
https://ria.ru/20221201/gripp-1835666515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мурашко, россия
Общество, Михаил Мурашко, Россия
Мурашко призвал своевременно прививаться от гриппа
Мурашко призвал жителей регионов, где нет роста заболеваемости гриппом, вакцинироваться
САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Жители российских регионов, где пока не начался рост заболеваемости гриппом, должны сделать прививки, посоветовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Возрастает заболеваемость (гриппом), поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились", - сказал руководитель ведомства журналистам.
Он уточнил, что имеет в виду жителей "тех регионов, где еще не начался подъем заболеваемости". "Но нужно помнить, что формирование иммунитета происходит в течение 3-4 недель", - предупредил он.
"И маски", - напомнил Мурашко
о еще одном средстве предотвращения распространения вируса.