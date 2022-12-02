https://ria.ru/20221202/gripp-1835827813.html

Мурашко призвал своевременно прививаться от гриппа

Мурашко призвал своевременно прививаться от гриппа - РИА Новости, 02.12.2022

Мурашко призвал своевременно прививаться от гриппа

Жители российских регионов, где пока не начался рост заболеваемости гриппом, должны сделать прививки, посоветовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:29

2022-12-02T12:29

2022-12-02T12:29

общество

михаил мурашко

россия

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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Жители российских регионов, где пока не начался рост заболеваемости гриппом, должны сделать прививки, посоветовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Возрастает заболеваемость (гриппом), поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились", - сказал руководитель ведомства журналистам.Он уточнил, что имеет в виду жителей "тех регионов, где еще не начался подъем заболеваемости". "Но нужно помнить, что формирование иммунитета происходит в течение 3-4 недель", - предупредил он."И маски", - напомнил Мурашко о еще одном средстве предотвращения распространения вируса.

https://ria.ru/20221201/gripp-1835666515.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил мурашко, россия