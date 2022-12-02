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Мурашко призвал своевременно прививаться от гриппа - РИА Новости, 02.12.2022
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Мурашко призвал своевременно прививаться от гриппа
Мурашко призвал своевременно прививаться от гриппа - РИА Новости, 02.12.2022
Мурашко призвал своевременно прививаться от гриппа
Жители российских регионов, где пока не начался рост заболеваемости гриппом, должны сделать прививки, посоветовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:29
2022-12-02T12:29
общество
михаил мурашко
россия
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Жители российских регионов, где пока не начался рост заболеваемости гриппом, должны сделать прививки, посоветовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Возрастает заболеваемость (гриппом), поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились", - сказал руководитель ведомства журналистам.Он уточнил, что имеет в виду жителей "тех регионов, где еще не начался подъем заболеваемости". "Но нужно помнить, что формирование иммунитета происходит в течение 3-4 недель", - предупредил он."И маски", - напомнил Мурашко о еще одном средстве предотвращения распространения вируса.
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общество, михаил мурашко, россия
Общество, Михаил Мурашко, Россия
12:29 02.12.2022
 
Мурашко призвал своевременно прививаться от гриппа

Мурашко призвал жителей регионов, где нет роста заболеваемости гриппом, вакцинироваться

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Шприц с лекарством. Архивное фото
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Жители российских регионов, где пока не начался рост заболеваемости гриппом, должны сделать прививки, посоветовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Возрастает заболеваемость (гриппом), поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились", - сказал руководитель ведомства журналистам.
Он уточнил, что имеет в виду жителей "тех регионов, где еще не начался подъем заболеваемости". "Но нужно помнить, что формирование иммунитета происходит в течение 3-4 недель", - предупредил он.
"И маски", - напомнил Мурашко о еще одном средстве предотвращения распространения вируса.
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