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Российские военные подавили позиции украинских "Градов" под Харьковом - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/grad-1835866723.html
Российские военные подавили позиции украинских "Градов" под Харьковом
Российские военные подавили позиции украинских "Градов" под Харьковом - РИА Новости, 02.12.2022
Российские военные подавили позиции украинских "Градов" под Харьковом
Вооруженные силы России в ходе контрбатарейной борьбы подавили позиции украинских РСЗО "Град", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:51
2022-12-02T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе контрбатарейной борьбы подавили позиции украинских РСЗО "Град", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40 артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы, а также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области. В районах населенных пунктов Загорное, Димитрово и Волчанское Запорожской области поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:51 02.12.2022
 
Российские военные подавили позиции украинских "Градов" под Харьковом

Минобороны: ВС России подавили позиции украинских "Градов" в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация перед работой по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе контрбатарейной борьбы подавили позиции украинских РСЗО "Град", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40 артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы, а также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области. В районах населенных пунктов Загорное, Димитрово и Волчанское Запорожской области поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.
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