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Российские военные подавили позиции украинских "Градов" под Харьковом

Российские военные подавили позиции украинских "Градов" под Харьковом - РИА Новости, 02.12.2022

Российские военные подавили позиции украинских "Градов" под Харьковом

Вооруженные силы России в ходе контрбатарейной борьбы подавили позиции украинских РСЗО "Град", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T13:51

2022-12-02T13:51

2022-12-02T13:51

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе контрбатарейной борьбы подавили позиции украинских РСЗО "Град", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40 артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы, а также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области. В районах населенных пунктов Загорное, Димитрово и Волчанское Запорожской области поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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