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Российские военные подавили позиции украинских "Градов" под Харьковом
Российские военные подавили позиции украинских "Градов" под Харьковом - РИА Новости, 02.12.2022
Российские военные подавили позиции украинских "Градов" под Харьковом
Вооруженные силы России в ходе контрбатарейной борьбы подавили позиции украинских РСЗО "Град", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T13:51
2022-12-02T13:51
2022-12-02T13:51
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
украина
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе контрбатарейной борьбы подавили позиции украинских РСЗО "Град", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40 артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы, а также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области. В районах населенных пунктов Загорное, Димитрово и Волчанское Запорожской области поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Российские военные подавили позиции украинских "Градов" под Харьковом
Минобороны: ВС России подавили позиции украинских "Градов" в Харьковской области