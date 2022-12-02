https://ria.ru/20221202/gosdep-1836030501.html

США никогда не признают новые территории России, заявил Госдеп

США никогда не признают новые территории России, заявил Госдеп - РИА Новости, 02.12.2022

США никогда не признают новые территории России, заявил Госдеп

США никогда не признают российскими районы, перешедшие под контроль Москвы в ходе специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T23:52

2022-12-02T23:52

2022-12-02T23:52

в мире

нед прайс

джо байден

сша

россия

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США никогда не признают российскими районы, перешедшие под контроль Москвы в ходе специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы четко давали понять, что США никогда не признают территории, аннексированные Россией в 2014 году или в недавнем времени", - сказал Прайс в ходе телефонного брифинга, комментируя перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины.Он подтвердил изложенный накануне президентом Джо Байденом тезис о том, что США готовы к контактам с Россией, в том числе на высшем уровне, при условии, что Москва проявит настрой на подлинное урегулирование украинского конфликта."До сих пор все действия России свидетельствовали об обратном", - указал американский дипломат.

https://ria.ru/20221202/gosdep-1836029526.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нед прайс, джо байден, сша, россия, государственный департамент сша