https://ria.ru/20221202/gosdep-1836030501.html
США никогда не признают новые территории России, заявил Госдеп
США никогда не признают новые территории России, заявил Госдеп - РИА Новости, 02.12.2022
США никогда не признают новые территории России, заявил Госдеп
США никогда не признают российскими районы, перешедшие под контроль Москвы в ходе специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T23:52
2022-12-02T23:52
2022-12-02T23:52
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США никогда не признают российскими районы, перешедшие под контроль Москвы в ходе специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы четко давали понять, что США никогда не признают территории, аннексированные Россией в 2014 году или в недавнем времени", - сказал Прайс в ходе телефонного брифинга, комментируя перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины.Он подтвердил изложенный накануне президентом Джо Байденом тезис о том, что США готовы к контактам с Россией, в том числе на высшем уровне, при условии, что Москва проявит настрой на подлинное урегулирование украинского конфликта."До сих пор все действия России свидетельствовали об обратном", - указал американский дипломат.
https://ria.ru/20221202/gosdep-1836029526.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нед прайс, джо байден, сша, россия, государственный департамент сша
В мире, Нед Прайс, Джо Байден, США, Россия, Государственный департамент США
США никогда не признают новые территории России, заявил Госдеп
Госдеп: США никогда не признают перешедшие под контроль России украинские территории