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США никогда не признают новые территории России, заявил Госдеп - РИА Новости, 02.12.2022
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США никогда не признают новые территории России, заявил Госдеп
США никогда не признают новые территории России, заявил Госдеп - РИА Новости, 02.12.2022
США никогда не признают новые территории России, заявил Госдеп
США никогда не признают российскими районы, перешедшие под контроль Москвы в ходе специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T23:52
2022-12-02T23:52
в мире
нед прайс
джо байден
сша
россия
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США никогда не признают российскими районы, перешедшие под контроль Москвы в ходе специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы четко давали понять, что США никогда не признают территории, аннексированные Россией в 2014 году или в недавнем времени", - сказал Прайс в ходе телефонного брифинга, комментируя перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины.Он подтвердил изложенный накануне президентом Джо Байденом тезис о том, что США готовы к контактам с Россией, в том числе на высшем уровне, при условии, что Москва проявит настрой на подлинное урегулирование украинского конфликта."До сих пор все действия России свидетельствовали об обратном", - указал американский дипломат.
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в мире, нед прайс, джо байден, сша, россия, государственный департамент сша
В мире, Нед Прайс, Джо Байден, США, Россия, Государственный департамент США
23:52 02.12.2022
 
США никогда не признают новые территории России, заявил Госдеп

Госдеп: США никогда не признают перешедшие под контроль России украинские территории

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США никогда не признают российскими районы, перешедшие под контроль Москвы в ходе специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы четко давали понять, что США никогда не признают территории, аннексированные Россией в 2014 году или в недавнем времени", - сказал Прайс в ходе телефонного брифинга, комментируя перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины.
Он подтвердил изложенный накануне президентом Джо Байденом тезис о том, что США готовы к контактам с Россией, в том числе на высшем уровне, при условии, что Москва проявит настрой на подлинное урегулирование украинского конфликта.
"До сих пор все действия России свидетельствовали об обратном", - указал американский дипломат.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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В миреНед ПрайсДжо БайденСШАРоссияГосударственный департамент США
 
 
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