23:45 02.12.2022 (обновлено: 23:49 02.12.2022)
Госдеп спрогнозировал "стабильную и мрачную" ситуацию в экономике России
Госдеп: США ждут, что ситуация в экономике России будет "устойчивой, стабильной и мрачной"
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США ожидают, что ситуация в российской экономике будет "невероятно устойчивой, стабильной и мрачной", заявила главный экономист государственного департамента США Эмили Бланшард журналистам.
"Прогнозы того, что произойдет в будущем (с экономикой РФ), остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными", - заявила она.
Бланшард считает, что, по "самым оптимистичным прогнозам", российская экономика к 2030 году будет по меньшей мере на 20% меньше, чем если бы РФ не начала спецоперацию на Украине.
Она подчеркнула, что рост экономики в ближайшей перспективе будет зависеть от изменений глобального спроса, в особенности на нефть, а также от усилий РФ по снижению негативных последствий для экономики в рамках фискальной и монетарной политики.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.