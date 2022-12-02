https://ria.ru/20221202/gosdep-1836029526.html

Госдеп спрогнозировал "стабильную и мрачную" ситуацию в экономике России

Госдеп спрогнозировал "стабильную и мрачную" ситуацию в экономике России - РИА Новости, 02.12.2022

Госдеп спрогнозировал "стабильную и мрачную" ситуацию в экономике России

США ожидают, что ситуация в российской экономике будет "невероятно устойчивой, стабильной и мрачной", заявила главный экономист государственного департамента... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T23:45

2022-12-02T23:45

2022-12-02T23:49

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

сша

европа

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США ожидают, что ситуация в российской экономике будет "невероятно устойчивой, стабильной и мрачной", заявила главный экономист государственного департамента США Эмили Бланшард журналистам.Бланшард считает, что, по "самым оптимистичным прогнозам", российская экономика к 2030 году будет по меньшей мере на 20% меньше, чем если бы РФ не начала спецоперацию на Украине.Она подчеркнула, что рост экономики в ближайшей перспективе будет зависеть от изменений глобального спроса, в особенности на нефть, а также от усилий РФ по снижению негативных последствий для экономики в рамках фискальной и монетарной политики.По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221115/krizis-1831572681.html

https://ria.ru/20221202/ekonomika-1835776931.html

россия

сша

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, сша, европа, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), евросоюз, в мире, государственный департамент сша