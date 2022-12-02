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Госдеп спрогнозировал "стабильную и мрачную" ситуацию в экономике России - РИА Новости, 02.12.2022
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Госдеп спрогнозировал "стабильную и мрачную" ситуацию в экономике России
Госдеп спрогнозировал "стабильную и мрачную" ситуацию в экономике России - РИА Новости, 02.12.2022
Госдеп спрогнозировал "стабильную и мрачную" ситуацию в экономике России
США ожидают, что ситуация в российской экономике будет "невероятно устойчивой, стабильной и мрачной", заявила главный экономист государственного департамента... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T23:45
2022-12-02T23:49
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
сша
европа
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США ожидают, что ситуация в российской экономике будет "невероятно устойчивой, стабильной и мрачной", заявила главный экономист государственного департамента США Эмили Бланшард журналистам.Бланшард считает, что, по "самым оптимистичным прогнозам", российская экономика к 2030 году будет по меньшей мере на 20% меньше, чем если бы РФ не начала спецоперацию на Украине.Она подчеркнула, что рост экономики в ближайшей перспективе будет зависеть от изменений глобального спроса, в особенности на нефть, а также от усилий РФ по снижению негативных последствий для экономики в рамках фискальной и монетарной политики.По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году - на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221115/krizis-1831572681.html
https://ria.ru/20221202/ekonomika-1835776931.html
россия
сша
европа
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, сша, европа, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), евросоюз, в мире, государственный департамент сша
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, США, Европа, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз, В мире, Государственный департамент США
23:45 02.12.2022 (обновлено: 23:49 02.12.2022)
 
Госдеп спрогнозировал "стабильную и мрачную" ситуацию в экономике России

Госдеп: США ждут, что ситуация в экономике России будет "устойчивой, стабильной и мрачной"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США ожидают, что ситуация в российской экономике будет "невероятно устойчивой, стабильной и мрачной", заявила главный экономист государственного департамента США Эмили Бланшард журналистам.
"Прогнозы того, что произойдет в будущем (с экономикой РФ), остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными", - заявила она.
Бланшард считает, что, по "самым оптимистичным прогнозам", российская экономика к 2030 году будет по меньшей мере на 20% меньше, чем если бы РФ не начала спецоперацию на Украине.
Она подчеркнула, что рост экономики в ближайшей перспективе будет зависеть от изменений глобального спроса, в особенности на нефть, а также от усилий РФ по снижению негативных последствий для экономики в рамках фискальной и монетарной политики.
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Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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