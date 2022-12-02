https://ria.ru/20221202/gorlovka-1835808462.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ было повреждено здание колонии

При обстреле Горловки со стороны ВСУ было повреждено здание колонии - РИА Новости, 02.12.2022

При обстреле Горловки со стороны ВСУ было повреждено здание колонии

Здание исправительной колонии повреждено при обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:27

2022-12-02T11:27

2022-12-02T11:38

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

происшествия

иван приходько

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Здание исправительной колонии повреждено при обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины повреждено ограждение и кровля административного здания Мичуринской исправительной колонии", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20221202/gorlovka-1835776446.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, происшествия, иван приходько, украина, стирол