https://ria.ru/20221202/gorlovka-1835808462.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ было повреждено здание колонии
При обстреле Горловки со стороны ВСУ было повреждено здание колонии - РИА Новости, 02.12.2022
При обстреле Горловки со стороны ВСУ было повреждено здание колонии
Здание исправительной колонии повреждено при обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:27
2022-12-02T11:27
2022-12-02T11:38
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
иван приходько
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Здание исправительной колонии повреждено при обстреле Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела поселка Мичурина (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины повреждено ограждение и кровля административного здания Мичуринской исправительной колонии", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20221202/gorlovka-1835776446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, происшествия, иван приходько, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Иван Приходько, Украина, Стирол
11:27 02.12.2022 (обновлено: 11:38 02.12.2022)
При обстреле Горловки со стороны ВСУ было повреждено здание колонии
Мэр Горловки Приходько: при обстреле поселка Мичурина повреждено здание колонии