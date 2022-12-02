Рейтинг@Mail.ru
В Горловке восстановили движение электротранспорта - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/gorlovka-1835776446.html
В Горловке восстановили движение электротранспорта
В Горловке восстановили движение электротранспорта - РИА Новости, 02.12.2022
В Горловке восстановили движение электротранспорта
Контактная сеть трамвайно-троллейбусного управления Горловки, которая была повреждения при обстреле города украинскими войсками, отремонтирована, движение... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:37
2022-12-02T09:37
общество
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Контактная сеть трамвайно-троллейбусного управления Горловки, которая была повреждения при обстреле города украинскими войсками, отремонтирована, движение транспорта восстановлено, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Мэр Горловки ранее в пятницу сообщил, что в результате обстрела города украинскими войсками получила повреждения контактная сеть, из-за чего движение троллейбусов было временно приостановлено. Под огонь попало "Трамвайно-троллейбусное управление администрации города Горловка"."Уважаемые горловчане, контактная сеть КП "Трамвайно-троллейбусное управление администрации города Горловка", поврежденная в результате ночного обстрела Горловки, отремонтирована, ток подан. Движение троллейбусов восстановлено", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
https://ria.ru/20221202/gorlovka-1835758976.html
https://ria.ru/20221130/gorlovka-1835205501.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол
Общество, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол
09:37 02.12.2022
 
В Горловке восстановили движение электротранспорта

В Горловке отремонтировали контактную сеть трамвайно-троллейбусного управления

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Контактная сеть трамвайно-троллейбусного управления Горловки, которая была повреждения при обстреле города украинскими войсками, отремонтирована, движение транспорта восстановлено, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Мэр Горловки ранее в пятницу сообщил, что в результате обстрела города украинскими войсками получила повреждения контактная сеть, из-за чего движение троллейбусов было временно приостановлено. Под огонь попало "Трамвайно-троллейбусное управление администрации города Горловка".
Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 06:24Специальная военная операция на Украине
Украинские войска вновь нанесли удар по Горловке
"Уважаемые горловчане, контактная сеть КП "Трамвайно-троллейбусное управление администрации города Горловка", поврежденная в результате ночного обстрела Горловки, отремонтирована, ток подан. Движение троллейбусов восстановлено", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
Последствия обстрела
30 ноября, 10:57Специальная военная операция на Украине
В Горловке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ
 
ОбществоИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала