https://ria.ru/20221202/gorlovka-1835776446.html

В Горловке восстановили движение электротранспорта

В Горловке восстановили движение электротранспорта - РИА Новости, 02.12.2022

В Горловке восстановили движение электротранспорта

Контактная сеть трамвайно-троллейбусного управления Горловки, которая была повреждения при обстреле города украинскими войсками, отремонтирована, движение... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T09:37

2022-12-02T09:37

2022-12-02T09:37

общество

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Контактная сеть трамвайно-троллейбусного управления Горловки, которая была повреждения при обстреле города украинскими войсками, отремонтирована, движение транспорта восстановлено, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Мэр Горловки ранее в пятницу сообщил, что в результате обстрела города украинскими войсками получила повреждения контактная сеть, из-за чего движение троллейбусов было временно приостановлено. Под огонь попало "Трамвайно-троллейбусное управление администрации города Горловка"."Уважаемые горловчане, контактная сеть КП "Трамвайно-троллейбусное управление администрации города Горловка", поврежденная в результате ночного обстрела Горловки, отремонтирована, ток подан. Движение троллейбусов восстановлено", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.

https://ria.ru/20221202/gorlovka-1835758976.html

https://ria.ru/20221130/gorlovka-1835205501.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол