https://ria.ru/20221202/gorlovka-1835758976.html

Украинские войска вновь нанесли удар по Горловке

Украинские войска вновь нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 02.12.2022

Украинские войска вновь нанесли удар по Горловке

Украинские войска в 5.57 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T06:24

2022-12-02T06:24

2022-12-02T07:14

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

нато

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775771782_0:81:3078:1812_1920x0_80_0_0_c82d5750f2f8edd03db5a8a835edff48.jpg

ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска в 5.57 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.57 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела города украинскими войсками получила повреждения контактная сеть, из-за чего движение троллейбусов временно приостановлено до окончания ремонтных работ. Мэр добавил, что под огонь попало "Трамвайно-троллейбусное управление администрации города Горловка".Кроме того, украинские войска открыли огонь по Гольмовскому и Минеральному, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221202/obstrel-1835757972.html

https://ria.ru/20221130/obstrel-1835310023.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато, telegram (приложение)