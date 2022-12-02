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Украинские войска вновь нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/gorlovka-1835758976.html
Украинские войска вновь нанесли удар по Горловке
Украинские войска вновь нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 02.12.2022
Украинские войска вновь нанесли удар по Горловке
Украинские войска в 5.57 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T06:24
2022-12-02T07:14
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска в 5.57 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.57 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела города украинскими войсками получила повреждения контактная сеть, из-за чего движение троллейбусов временно приостановлено до окончания ремонтных работ. Мэр добавил, что под огонь попало "Трамвайно-троллейбусное управление администрации города Горловка".Кроме того, украинские войска открыли огонь по Гольмовскому и Минеральному, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221202/obstrel-1835757972.html
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горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО, Telegram (приложение)
06:24 02.12.2022 (обновлено: 07:14 02.12.2022)
 
Украинские войска вновь нанесли удар по Горловке

Украинские войска выпустили по Горловке еще пять снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки
Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска в 5.57 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.57 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Вчера, 05:54Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела города украинскими войсками получила повреждения контактная сеть, из-за чего движение троллейбусов временно приостановлено до окончания ремонтных работ. Мэр добавил, что под огонь попало "Трамвайно-троллейбусное управление администрации города Горловка".
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Гольмовскому и Минеральному, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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30 ноября, 15:30Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтиролНАТОTelegram (приложение)
 
 
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