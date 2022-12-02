06:24 02.12.2022 (обновлено: 07:14 02.12.2022)
Украинские войска вновь нанесли удар по Горловке
Украинские войска выпустили по Горловке еще пять снарядов "натовского" калибра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки
Мужчина разбирает завалы, образовавшиеся в результате попадания снаряда в жилой дом Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска в 5.57 выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.57 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела города украинскими войсками получила повреждения контактная сеть, из-за чего движение троллейбусов временно приостановлено до окончания ремонтных работ. Мэр добавил, что под огонь попало "Трамвайно-троллейбусное управление администрации города Горловка".
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Гольмовскому и Минеральному, выпустив в общей сложности семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.