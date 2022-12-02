https://ria.ru/20221202/geroi-1836417111.html

Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Отечественной войны

Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Отечественной войны - РИА Новости, 05.12.2022

Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Отечественной войны

Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Великой Отечественной войны в День Неизвестного солдата, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-02T14:58

2022-12-02T14:58

2022-12-05T14:39

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Великой Отечественной войны в День Неизвестного солдата, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Великой Отечественной войны в День Неизвестного солдата. К памятной дате, которая отмечается в России ежегодно 3 декабря, музей КГХ подготовил тематические экскурсии", - говорится в сообщении.Отмечается, что 3 и 4 декабря в 14.00 пройдет экскурсия "Канал "Москва-Волга": начало контрнаступления под Москвой", а в 15.00 экскурсия "Тайны Вечного огня".

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы