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Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Отечественной войны - РИА Новости, 05.12.2022
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Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Отечественной войны
Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Отечественной войны - РИА Новости, 05.12.2022
Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Отечественной войны
Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Великой Отечественной войны в День Неизвестного солдата, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-02T14:58
2022-12-05T14:39
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общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Великой Отечественной войны в День Неизвестного солдата, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Великой Отечественной войны в День Неизвестного солдата. К памятной дате, которая отмечается в России ежегодно 3 декабря, музей КГХ подготовил тематические экскурсии", - говорится в сообщении.Отмечается, что 3 и 4 декабря в 14.00 пройдет экскурсия "Канал "Москва-Волга": начало контрнаступления под Москвой", а в 15.00 экскурсия "Тайны Вечного огня".
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общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
14:58 02.12.2022 (обновлено: 14:39 05.12.2022)
 

Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Отечественной войны

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПосетитель изучает объекты в музее городского хозяйства Москвы
Посетитель изучает объекты в музее городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетитель изучает объекты в музее городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Великой Отечественной войны в День Неизвестного солдата, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Музей городского хозяйства Москвы расскажет о героях Великой Отечественной войны в День Неизвестного солдата. К памятной дате, которая отмечается в России ежегодно 3 декабря, музей КГХ подготовил тематические экскурсии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 3 и 4 декабря в 14.00 пройдет экскурсия "Канал "Москва-Волга": начало контрнаступления под Москвой", а в 15.00 экскурсия "Тайны Вечного огня".
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