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СМИ: глава Минфина Германии отказался выделить деньги на боеприпасы - РИА Новости, 02.12.2022
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СМИ: глава Минфина Германии отказался выделить деньги на боеприпасы
СМИ: глава Минфина Германии отказался выделить деньги на боеприпасы - РИА Новости, 02.12.2022
СМИ: глава Минфина Германии отказался выделить деньги на боеприпасы
Министр финансов Германии Кристиан Линднер отказал главе Минобороны страны Кристине Ламбрехт в просьбе немедленно выделить деньги на закупку новых боеприпасов,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T09:53
2022-12-02T12:29
в мире
кристина ламбрехт
кристиан линднер
олаф шольц
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер отказал главе Минобороны страны Кристине Ламбрехт в просьбе немедленно выделить деньги на закупку новых боеприпасов, пишет газета Politico.В начале недели Ламбрехт написала Линдеру письмо, в котором призвала его в срочном порядке предоставить крупную сумму для приобретения недостающего вооружения. Однако глава Минфина в ответном обращении отклонил просьбу. В циничном тоне министр заявил, что Ламбрехт во время последних дебатов по бюджету ни разу не упомянула о необходимости закупки дополнительных боеприпасов. Представители оборонной промышленности страны считают причиной дефицита оружия "не отсутствие бюджетных средств, а связанные с бюрократией процессы оформления заказов", также подчеркнул министр финансов в своем письме.Кристиан Линднер призвал главу военного ведомства "сначала сделать свое домашнее задание, прежде чем просить о финансовой помощи", процитировало министра издание.Ранее на этой неделе Кристина Ламбрехт в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung пожаловалась, что бундесвер был бы сегодня в лучшем положении, если бы не передал Украине большое количество оружия из собственных запасов.В ноябре представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что дефицит боеприпасов наблюдается повсеместно. Однако из соображений секретности о точном количестве вооружения он не сообщил, так же как и о том, на сколько боевых дней хватило бы этих запасов.Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, признал, что в последние десятилетия Германия выбирала неверный курс в сфере поставок оружия для бундесвера.
https://ria.ru/20221201/makron-1835730549.html
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в мире, кристина ламбрехт, кристиан линднер, олаф шольц, украина, германия
В мире, Кристина Ламбрехт, Кристиан Линднер, Олаф Шольц, Украина, Германия
09:53 02.12.2022 (обновлено: 12:29 02.12.2022)
 
СМИ: глава Минфина Германии отказался выделить деньги на боеприпасы

Politico: глава Минфина Германии Линднер отказался выделить деньги на закупку боеприпасов

© AP Photo / Michael SohnЛидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер отказал главе Минобороны страны Кристине Ламбрехт в просьбе немедленно выделить деньги на закупку новых боеприпасов, пишет газета Politico.
В начале недели Ламбрехт написала Линдеру письмо, в котором призвала его в срочном порядке предоставить крупную сумму для приобретения недостающего вооружения. Однако глава Минфина в ответном обращении отклонил просьбу.
В циничном тоне министр заявил, что Ламбрехт во время последних дебатов по бюджету ни разу не упомянула о необходимости закупки дополнительных боеприпасов. Представители оборонной промышленности страны считают причиной дефицита оружия "не отсутствие бюджетных средств, а связанные с бюрократией процессы оформления заказов", также подчеркнул министр финансов в своем письме.
Кристиан Линднер призвал главу военного ведомства "сначала сделать свое домашнее задание, прежде чем просить о финансовой помощи", процитировало министра издание.
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Ранее на этой неделе Кристина Ламбрехт в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung пожаловалась, что бундесвер был бы сегодня в лучшем положении, если бы не передал Украине большое количество оружия из собственных запасов.
В ноябре представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что дефицит боеприпасов наблюдается повсеместно. Однако из соображений секретности о точном количестве вооружения он не сообщил, так же как и о том, на сколько боевых дней хватило бы этих запасов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, признал, что в последние десятилетия Германия выбирала неверный курс в сфере поставок оружия для бундесвера.
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