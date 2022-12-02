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Эксперт призвала сделать редактирование генов для медицины безошибочным - РИА Новости, 02.12.2022
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Эксперт призвала сделать редактирование генов для медицины безошибочным
Эксперт призвала сделать редактирование генов для медицины безошибочным - РИА Новости, 02.12.2022
Эксперт призвала сделать редактирование генов для медицины безошибочным
Технология редактирования генома CRISPR чрезвычайно важна для научных исследований на биологических моделях для дальнейшего создания препаратов на основе этой... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:59
2022-12-02T19:01
мария воронцова
россия
сочи
наука
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СОЧИ, 2 дек - РИА Новости. Технология редактирования генома CRISPR чрезвычайно важна для научных исследований на биологических моделях для дальнейшего создания препаратов на основе этой методики, вместе с тем надо сделать так, чтобы редактирование происходило прицельно, только на нужной мишени в организме, считает член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова."Сама по себе эта технология чрезвычайно важна и перспективна. И с точки зрения ее применения для науки, для диагностики, разработки препаратов, разработки биологических моделей. Мы не можем ставить эксперименты на людях, нам нужны биологические модели. В этом смысле ее обязательно нужно развивать, в России в том числе", - сказала Воронцова журналистам в пятницу на полях сессии "Генетика на ладони: технологии в нашей жизни" в рамках II Конгресса молодых ученых в Сочи. По ее словам, технология CRISPR удобна по ряду позиций, она является наименее затратной - как в техническом, так и в финансовом плане."Что касается применения препаратов на основе этой технологии, я предполагаю, что это перспективно. Хотя существуют дебаты вокруг этого - и технического, и биологического, и этического характера", - отметила Воронцова.Дело в том, что технология CRISPR еще недостаточно изучена, чтобы ее можно было в самом ближайшем будущем применять для применения препаратов, пояснила она. "Самое важное, что нас беспокоит, - как эта технология, как препарат повлияет на тот орган, или на ту часть генома, на которые нам не нужно влиять. Увеличение специфичности очень актуально для данной технологии", - подчеркнула эксперт.Необходимо увеличить количество специалистов, которые понимают, как использовать эту технологию в медицине, добавила Воронцова. "Здесь, наверное, речь должна идти не столько об увеличении центров компетенций, сколько об увеличении кадров, числа людей, которые в этом хорошо разбираются, ставят задачи. И уже под эти задачи, под людей открывать центры по мере необходимости", - отметила Воронцова."Все-таки, с моей точки зрения, важно отталкиваться не от количества, а от качества. Сначала люди с идеями и компетенциями, потом уже центры компетенций", - подчеркнула она.Метод CRISPR, образно называемый учеными "геномным редактором" или "молекулярными ножницами", позволяет точечно вносить необходимые изменения в генетический материал. Метод получил широкое распространение во многих лабораториях мира не только в фундаментальных исследованиях генома, но и для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний, а также для использования в биотехнологических целях. Создание этого метода в 2020 году было отмечено Нобелевской премией.
https://ria.ru/20220718/khromosoma-1802794767.html
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мария воронцова, россия, сочи, наука
Мария Воронцова, Россия, Сочи, Наука
18:59 02.12.2022 (обновлено: 19:01 02.12.2022)
 
Эксперт призвала сделать редактирование генов для медицины безошибочным

Эксперт Воронцова: метод редактирования генов для медицины надо сделать безошибочным

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкЧлен президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова после сессии "Право и этика научных исследований генетической информации человека" в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Член президиума Общероссийской общественной организации Российская ассоциация содействия науке Мария Воронцова после сессии Право и этика научных исследований генетической информации человека в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова после сессии "Право и этика научных исследований генетической информации человека" в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
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СОЧИ, 2 дек - РИА Новости. Технология редактирования генома CRISPR чрезвычайно важна для научных исследований на биологических моделях для дальнейшего создания препаратов на основе этой методики, вместе с тем надо сделать так, чтобы редактирование происходило прицельно, только на нужной мишени в организме, считает член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова.
"Сама по себе эта технология чрезвычайно важна и перспективна. И с точки зрения ее применения для науки, для диагностики, разработки препаратов, разработки биологических моделей. Мы не можем ставить эксперименты на людях, нам нужны биологические модели. В этом смысле ее обязательно нужно развивать, в России в том числе", - сказала Воронцова журналистам в пятницу на полях сессии "Генетика на ладони: технологии в нашей жизни" в рамках II Конгресса молодых ученых в Сочи. По ее словам, технология CRISPR удобна по ряду позиций, она является наименее затратной - как в техническом, так и в финансовом плане.
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"Что касается применения препаратов на основе этой технологии, я предполагаю, что это перспективно. Хотя существуют дебаты вокруг этого - и технического, и биологического, и этического характера", - отметила Воронцова.
Дело в том, что технология CRISPR еще недостаточно изучена, чтобы ее можно было в самом ближайшем будущем применять для применения препаратов, пояснила она. "Самое важное, что нас беспокоит, - как эта технология, как препарат повлияет на тот орган, или на ту часть генома, на которые нам не нужно влиять. Увеличение специфичности очень актуально для данной технологии", - подчеркнула эксперт.
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Необходимо увеличить количество специалистов, которые понимают, как использовать эту технологию в медицине, добавила Воронцова. "Здесь, наверное, речь должна идти не столько об увеличении центров компетенций, сколько об увеличении кадров, числа людей, которые в этом хорошо разбираются, ставят задачи. И уже под эти задачи, под людей открывать центры по мере необходимости", - отметила Воронцова.
"Все-таки, с моей точки зрения, важно отталкиваться не от количества, а от качества. Сначала люди с идеями и компетенциями, потом уже центры компетенций", - подчеркнула она.
Метод CRISPR, образно называемый учеными "геномным редактором" или "молекулярными ножницами", позволяет точечно вносить необходимые изменения в генетический материал. Метод получил широкое распространение во многих лабораториях мира не только в фундаментальных исследованиях генома, но и для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний, а также для использования в биотехнологических целях. Создание этого метода в 2020 году было отмечено Нобелевской премией.
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