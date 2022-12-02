https://ria.ru/20221202/geny-1835978863.html

Эксперт призвала сделать редактирование генов для медицины безошибочным

Эксперт призвала сделать редактирование генов для медицины безошибочным - РИА Новости, 02.12.2022

Эксперт призвала сделать редактирование генов для медицины безошибочным

Технология редактирования генома CRISPR чрезвычайно важна для научных исследований на биологических моделях для дальнейшего создания препаратов на основе этой... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:59

2022-12-02T18:59

2022-12-02T19:01

мария воронцова

россия

сочи

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835958944_0:124:2892:1751_1920x0_80_0_0_23d9f8b9a1bb979d5f154fc1568907a3.jpg

СОЧИ, 2 дек - РИА Новости. Технология редактирования генома CRISPR чрезвычайно важна для научных исследований на биологических моделях для дальнейшего создания препаратов на основе этой методики, вместе с тем надо сделать так, чтобы редактирование происходило прицельно, только на нужной мишени в организме, считает член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова."Сама по себе эта технология чрезвычайно важна и перспективна. И с точки зрения ее применения для науки, для диагностики, разработки препаратов, разработки биологических моделей. Мы не можем ставить эксперименты на людях, нам нужны биологические модели. В этом смысле ее обязательно нужно развивать, в России в том числе", - сказала Воронцова журналистам в пятницу на полях сессии "Генетика на ладони: технологии в нашей жизни" в рамках II Конгресса молодых ученых в Сочи. По ее словам, технология CRISPR удобна по ряду позиций, она является наименее затратной - как в техническом, так и в финансовом плане."Что касается применения препаратов на основе этой технологии, я предполагаю, что это перспективно. Хотя существуют дебаты вокруг этого - и технического, и биологического, и этического характера", - отметила Воронцова.Дело в том, что технология CRISPR еще недостаточно изучена, чтобы ее можно было в самом ближайшем будущем применять для применения препаратов, пояснила она. "Самое важное, что нас беспокоит, - как эта технология, как препарат повлияет на тот орган, или на ту часть генома, на которые нам не нужно влиять. Увеличение специфичности очень актуально для данной технологии", - подчеркнула эксперт.Необходимо увеличить количество специалистов, которые понимают, как использовать эту технологию в медицине, добавила Воронцова. "Здесь, наверное, речь должна идти не столько об увеличении центров компетенций, сколько об увеличении кадров, числа людей, которые в этом хорошо разбираются, ставят задачи. И уже под эти задачи, под людей открывать центры по мере необходимости", - отметила Воронцова."Все-таки, с моей точки зрения, важно отталкиваться не от количества, а от качества. Сначала люди с идеями и компетенциями, потом уже центры компетенций", - подчеркнула она.Метод CRISPR, образно называемый учеными "геномным редактором" или "молекулярными ножницами", позволяет точечно вносить необходимые изменения в генетический материал. Метод получил широкое распространение во многих лабораториях мира не только в фундаментальных исследованиях генома, но и для создания подходов к лечению тяжелых недугов, в том числе СПИДа и наследственных заболеваний, а также для использования в биотехнологических целях. Создание этого метода в 2020 году было отмечено Нобелевской премией.

https://ria.ru/20220718/khromosoma-1802794767.html

https://ria.ru/20220518/dnk-1789298319.html

https://ria.ru/20220618/genom-1796407174.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мария воронцова, россия, сочи, наука