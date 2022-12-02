Эксперт предложила популяризировать генетические технологии
Эксперт Воронцова: обществу надо популярно рассказывать о пользе генетических технологий
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкЧлен президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова после сессии "Право и этика научных исследований генетической информации человека" в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова после сессии "Право и этика научных исследований генетической информации человека" в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
СОЧИ, 2 дек - РИА Новости. Популяризация науки в России должна помочь донести до общества знание об уже существующих генетических технологиях, позволяющих диагностировать и лечить тяжелые заболевания, и рассеять имеющиеся предрассудки на этот счет, заявила член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова.
Коммуникация в разных ее формах - это основа взаимопонимания между врачом, исследователем и обществом, сказала Воронцова журналистам в пятницу на полях сессии "Генетика на ладони: технологии в нашей жизни" в рамках II конгресса молодых ученых в Сочи.
На сессии ученые и представители медицинского сообщества рассказали, как генетические технологии уже вошли в повседневность, как они помогают выявлять и лечить тяжелые недуги.
"Обязательно нужно проводить популяризацию этих технологий и объяснять людям, что это уже норма нашей жизни и что этим можно и нужно пользоваться себе во благо", - подчеркнула Воронцова.
"К сожалению, на сегодняшний день в обществе до сих пор бытуют разные предрассудки, разные неверные мнения касательно генетических технологий - от того, что это может быть вредно, до того, что это может быть недоступно", - добавила она.
По мнению Воронцовой, популяризация генетических технологий должна вестись широко.
"Этим должны заниматься, не побоюсь этого слова, все - начиная от учителей в школах до врачей, к которым приходят семейные пары, или семья с ребенком, или просто взрослый человек, который желает себя обследовать. И, конечно, ученые, которые сейчас набирают такую моду выступать, объяснять, рассказывать, заинтересовывать публику", - сказала она.
"Мне кажется, что в принципе популяризация науки в нашей стране как таковая должна способствовать популяризации этих технологий, в том числе их практического применения", - резюмировала Воронцова.