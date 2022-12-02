https://ria.ru/20221202/genetika-1835978324.html

Эксперт предложила популяризировать генетические технологии

Эксперт предложила популяризировать генетические технологии - РИА Новости, 02.12.2022

Эксперт предложила популяризировать генетические технологии

Популяризация науки в России должна помочь донести до общества знание об уже существующих генетических технологиях, позволяющих диагностировать и лечить тяжелые РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T18:58

2022-12-02T18:58

2022-12-02T18:58

общество

россия

сочи

генетика

мария воронцова

наука

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СОЧИ, 2 дек - РИА Новости. Популяризация науки в России должна помочь донести до общества знание об уже существующих генетических технологиях, позволяющих диагностировать и лечить тяжелые заболевания, и рассеять имеющиеся предрассудки на этот счет, заявила член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова.Коммуникация в разных ее формах - это основа взаимопонимания между врачом, исследователем и обществом, сказала Воронцова журналистам в пятницу на полях сессии "Генетика на ладони: технологии в нашей жизни" в рамках II конгресса молодых ученых в Сочи.На сессии ученые и представители медицинского сообщества рассказали, как генетические технологии уже вошли в повседневность, как они помогают выявлять и лечить тяжелые недуги."Обязательно нужно проводить популяризацию этих технологий и объяснять людям, что это уже норма нашей жизни и что этим можно и нужно пользоваться себе во благо", - подчеркнула Воронцова.По мнению Воронцовой, популяризация генетических технологий должна вестись широко."Этим должны заниматься, не побоюсь этого слова, все - начиная от учителей в школах до врачей, к которым приходят семейные пары, или семья с ребенком, или просто взрослый человек, который желает себя обследовать. И, конечно, ученые, которые сейчас набирают такую моду выступать, объяснять, рассказывать, заинтересовывать публику", - сказала она."Мне кажется, что в принципе популяризация науки в нашей стране как таковая должна способствовать популяризации этих технологий, в том числе их практического применения", - резюмировала Воронцова.

https://ria.ru/20221130/zdorove-1835258742.html

https://ria.ru/20221124/nauka-1833893948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, сочи, генетика, мария воронцова, наука