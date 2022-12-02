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Эксперт предложила популяризировать генетические технологии - РИА Новости, 02.12.2022
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Эксперт предложила популяризировать генетические технологии
Эксперт предложила популяризировать генетические технологии - РИА Новости, 02.12.2022
Эксперт предложила популяризировать генетические технологии
Популяризация науки в России должна помочь донести до общества знание об уже существующих генетических технологиях, позволяющих диагностировать и лечить тяжелые РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T18:58
2022-12-02T18:58
общество
россия
сочи
генетика
мария воронцова
наука
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СОЧИ, 2 дек - РИА Новости. Популяризация науки в России должна помочь донести до общества знание об уже существующих генетических технологиях, позволяющих диагностировать и лечить тяжелые заболевания, и рассеять имеющиеся предрассудки на этот счет, заявила член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова.Коммуникация в разных ее формах - это основа взаимопонимания между врачом, исследователем и обществом, сказала Воронцова журналистам в пятницу на полях сессии "Генетика на ладони: технологии в нашей жизни" в рамках II конгресса молодых ученых в Сочи.На сессии ученые и представители медицинского сообщества рассказали, как генетические технологии уже вошли в повседневность, как они помогают выявлять и лечить тяжелые недуги."Обязательно нужно проводить популяризацию этих технологий и объяснять людям, что это уже норма нашей жизни и что этим можно и нужно пользоваться себе во благо", - подчеркнула Воронцова.По мнению Воронцовой, популяризация генетических технологий должна вестись широко."Этим должны заниматься, не побоюсь этого слова, все - начиная от учителей в школах до врачей, к которым приходят семейные пары, или семья с ребенком, или просто взрослый человек, который желает себя обследовать. И, конечно, ученые, которые сейчас набирают такую моду выступать, объяснять, рассказывать, заинтересовывать публику", - сказала она."Мне кажется, что в принципе популяризация науки в нашей стране как таковая должна способствовать популяризации этих технологий, в том числе их практического применения", - резюмировала Воронцова.
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общество, россия, сочи, генетика, мария воронцова, наука
Общество, Россия, Сочи, генетика, Мария Воронцова, Наука
18:58 02.12.2022
 
Эксперт предложила популяризировать генетические технологии

Эксперт Воронцова: обществу надо популярно рассказывать о пользе генетических технологий

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкЧлен президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова после сессии "Право и этика научных исследований генетической информации человека" в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
Член президиума Общероссийской общественной организации Российская ассоциация содействия науке Мария Воронцова после сессии Право и этика научных исследований генетической информации человека в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова после сессии "Право и этика научных исследований генетической информации человека" в рамках II Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства "Сириус"
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СОЧИ, 2 дек - РИА Новости. Популяризация науки в России должна помочь донести до общества знание об уже существующих генетических технологиях, позволяющих диагностировать и лечить тяжелые заболевания, и рассеять имеющиеся предрассудки на этот счет, заявила член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова.
Коммуникация в разных ее формах - это основа взаимопонимания между врачом, исследователем и обществом, сказала Воронцова журналистам в пятницу на полях сессии "Генетика на ладони: технологии в нашей жизни" в рамках II конгресса молодых ученых в Сочи.
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На сессии ученые и представители медицинского сообщества рассказали, как генетические технологии уже вошли в повседневность, как они помогают выявлять и лечить тяжелые недуги.
"Обязательно нужно проводить популяризацию этих технологий и объяснять людям, что это уже норма нашей жизни и что этим можно и нужно пользоваться себе во благо", - подчеркнула Воронцова.
"К сожалению, на сегодняшний день в обществе до сих пор бытуют разные предрассудки, разные неверные мнения касательно генетических технологий - от того, что это может быть вредно, до того, что это может быть недоступно", - добавила она.
По мнению Воронцовой, популяризация генетических технологий должна вестись широко.
"Этим должны заниматься, не побоюсь этого слова, все - начиная от учителей в школах до врачей, к которым приходят семейные пары, или семья с ребенком, или просто взрослый человек, который желает себя обследовать. И, конечно, ученые, которые сейчас набирают такую моду выступать, объяснять, рассказывать, заинтересовывать публику", - сказала она.
"Мне кажется, что в принципе популяризация науки в нашей стране как таковая должна способствовать популяризации этих технологий, в том числе их практического применения", - резюмировала Воронцова.
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