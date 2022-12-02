https://ria.ru/20221202/gazprom-1835833968.html
Песков прокомментировал ситуацию вокруг иска Uniper
Песков прокомментировал ситуацию вокруг иска Uniper - РИА Новости, 02.12.2022
Песков прокомментировал ситуацию вокруг иска Uniper
Газпром всеми доступными средствами, прежде всего юридическими, будет отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:44
2022-12-02T12:44
2022-12-02T12:45
uniper
газпром
в мире
россия
стокгольм (город)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830777006_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_c1e7d60831962e167ea2b06452dc3ace.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Газпром всеми доступными средствами, прежде всего юридическими, будет отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об иске Uniper и возможных новых исках."Ну, естественно, всеми доступными средствами, юридическими прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы", - сказал Песков.Немецкий импортер газа Uniper в заявлении в среду сообщил о том, что подал на "Газпром экспорт" в международный арбитражный суд. В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с объемами газа, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня. Понесённые убытки, связанные с диверсификацией и закупкой сырья по завышенным ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро.
https://ria.ru/20221130/gazprom-1835378376.html
россия
стокгольм (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830777006_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_3cb6884b0be4ecdb9fcb2b20ac5a49b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
uniper, газпром, в мире, россия, стокгольм (город), дмитрий песков
Uniper, Газпром, В мире, Россия, Стокгольм (город), Дмитрий Песков
12:44 02.12.2022 (обновлено: 12:45 02.12.2022)
Песков прокомментировал ситуацию вокруг иска Uniper
Песков об иске Uniper: "Газпром" будет отстаивать свои интересы всеми средствами