https://ria.ru/20221202/gazprom-1835833968.html

Песков прокомментировал ситуацию вокруг иска Uniper

Песков прокомментировал ситуацию вокруг иска Uniper - РИА Новости, 02.12.2022

Песков прокомментировал ситуацию вокруг иска Uniper

Газпром всеми доступными средствами, прежде всего юридическими, будет отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:44

2022-12-02T12:44

2022-12-02T12:45

uniper

газпром

в мире

россия

стокгольм (город)

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Газпром всеми доступными средствами, прежде всего юридическими, будет отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об иске Uniper и возможных новых исках."Ну, естественно, всеми доступными средствами, юридическими прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы", - сказал Песков.Немецкий импортер газа Uniper в заявлении в среду сообщил о том, что подал на "Газпром экспорт" в международный арбитражный суд. В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с объемами газа, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня. Понесённые убытки, связанные с диверсификацией и закупкой сырья по завышенным ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро.

https://ria.ru/20221130/gazprom-1835378376.html

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Дарья Буймова

uniper, газпром, в мире, россия, стокгольм (город), дмитрий песков