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Песков прокомментировал ситуацию вокруг иска Uniper - РИА Новости, 02.12.2022
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Песков прокомментировал ситуацию вокруг иска Uniper
Песков прокомментировал ситуацию вокруг иска Uniper - РИА Новости, 02.12.2022
Песков прокомментировал ситуацию вокруг иска Uniper
Газпром всеми доступными средствами, прежде всего юридическими, будет отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:44
2022-12-02T12:45
uniper
газпром
в мире
россия
стокгольм (город)
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Газпром всеми доступными средствами, прежде всего юридическими, будет отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об иске Uniper и возможных новых исках."Ну, естественно, всеми доступными средствами, юридическими прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы", - сказал Песков.Немецкий импортер газа Uniper в заявлении в среду сообщил о том, что подал на "Газпром экспорт" в международный арбитражный суд. В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с объемами газа, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня. Понесённые убытки, связанные с диверсификацией и закупкой сырья по завышенным ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро.
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uniper, газпром, в мире, россия, стокгольм (город), дмитрий песков
Uniper, Газпром, В мире, Россия, Стокгольм (город), Дмитрий Песков
12:44 02.12.2022 (обновлено: 12:45 02.12.2022)
 
Песков прокомментировал ситуацию вокруг иска Uniper

Песков об иске Uniper: "Газпром" будет отстаивать свои интересы всеми средствами

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудники "Газпром"
Сотрудники Газпром - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Сотрудники "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Газпром всеми доступными средствами, прежде всего юридическими, будет отстаивать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об иске Uniper и возможных новых исках.
"Ну, естественно, всеми доступными средствами, юридическими прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы", - сказал Песков.
Немецкий импортер газа Uniper в заявлении в среду сообщил о том, что подал на "Газпром экспорт" в международный арбитражный суд. В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с объемами газа, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня. Понесённые убытки, связанные с диверсификацией и закупкой сырья по завышенным ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро.
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 18:15
"Газпром экспорт" не признал нарушение контрактов с Uniper
 
UniperГазпромВ миреРоссияСтокгольм (город)Дмитрий Песков
 
 
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