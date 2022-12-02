08:40 02.12.2022 (обновлено: 15:46 02.12.2022)
В США назвали серьезную причину очередного подорожания газа
Bloomberg: цены на газ в Европе возросли из-за арктического антициклона
© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ухудшение погоды, спровоцированное арктическим антициклоном, усилило конкуренцию за топливо между Европой и Азией и привело к повышению цен на газ, сообщает агентство Bloomberg.
По информации автора статьи Жозефины Фокуль, резкое похолодание в декабре может значительно усилить спрос на газ, особенно на сжиженный, которым Европа старается заменить российское топливо. Азиатские страны также нуждаются в энергоресурсах, что создает условия для их подорожания.
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"По данным национального бюро погоды, температура в Монголии упала до минус 47 градусов. Объединение холодных фронтов в Азии и Европе может усилить конкуренцию за сжиженный природный газ, поскольку страны стремятся заменить потоки российского газа частично российским СПГ. Спотовые цены на СПГ в Северо-Восточной Азии выросли в среду, поскольку в некоторых частях Китая погода стала необычно холодной", — заявила журналистка.
Метеоролог Weather Co. Оливия Берч также предсказала Европе холодную зиму, добавив, что такая перспектива означает меньшую зависимость от возобновляемых источников, таких как ветер и гидроэнергия.
"Увеличение потребности в отоплении, скорее всего, пройдет дальше на север по всей Великобритании, в Северной Европе, Скандинавии", — пояснила она.
Ранее, по данным лондонской биржи ICE, стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе на торгах в четверг впервые с 13 октября превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
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