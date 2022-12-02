Рейтинг@Mail.ru
В США назвали серьезную причину очередного подорожания газа - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221202/gaz-1835766076.html
В США назвали серьезную причину очередного подорожания газа
В США назвали серьезную причину очередного подорожания газа - РИА Новости, 02.12.2022
В США назвали серьезную причину очередного подорожания газа
Ухудшение погоды, спровоцированное арктическим антициклоном, усилило конкуренцию за топливо между Европой и Азией и привело к повышению цен на газ, сообщает... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T08:40
2022-12-02T15:46
экономика
цены на нефть
европа
азия
монголия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d869577dce798d8a5124138614f88e7a.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ухудшение погоды, спровоцированное арктическим антициклоном, усилило конкуренцию за топливо между Европой и Азией и привело к повышению цен на газ, сообщает агентство Bloomberg.По информации автора статьи Жозефины Фокуль, резкое похолодание в декабре может значительно усилить спрос на газ, особенно на сжиженный, которым Европа старается заменить российское топливо. Азиатские страны также нуждаются в энергоресурсах, что создает условия для их подорожания."По данным национального бюро погоды, температура в Монголии упала до минус 47 градусов. Объединение холодных фронтов в Азии и Европе может усилить конкуренцию за сжиженный природный газ, поскольку страны стремятся заменить потоки российского газа частично российским СПГ. Спотовые цены на СПГ в Северо-Восточной Азии выросли в среду, поскольку в некоторых частях Китая погода стала необычно холодной", — заявила журналистка.Метеоролог Weather Co. Оливия Берч также предсказала Европе холодную зиму, добавив, что такая перспектива означает меньшую зависимость от возобновляемых источников, таких как ветер и гидроэнергия.Ранее, по данным лондонской биржи ICE, стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе на торгах в четверг впервые с 13 октября превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20221201/potolok-1835594871.html
https://ria.ru/20221130/germaniya-1835270571.html
европа
азия
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_836f14379aac517aca0c0a51bd219ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, европа, азия, монголия, в мире
Экономика, Цены на нефть, Европа, Азия, Монголия, В мире
08:40 02.12.2022 (обновлено: 15:46 02.12.2022)
 
В США назвали серьезную причину очередного подорожания газа

Bloomberg: цены на газ в Европе возросли из-за арктического антициклона

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ухудшение погоды, спровоцированное арктическим антициклоном, усилило конкуренцию за топливо между Европой и Азией и привело к повышению цен на газ, сообщает агентство Bloomberg.
По информации автора статьи Жозефины Фокуль, резкое похолодание в декабре может значительно усилить спрос на газ, особенно на сжиженный, которым Европа старается заменить российское топливо. Азиатские страны также нуждаются в энергоресурсах, что создает условия для их подорожания.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 15:45
СМИ: семь стран ЕС выступили за динамичный потолок цены на газ
"По данным национального бюро погоды, температура в Монголии упала до минус 47 градусов. Объединение холодных фронтов в Азии и Европе может усилить конкуренцию за сжиженный природный газ, поскольку страны стремятся заменить потоки российского газа частично российским СПГ. Спотовые цены на СПГ в Северо-Восточной Азии выросли в среду, поскольку в некоторых частях Китая погода стала необычно холодной", — заявила журналистка.
Метеоролог Weather Co. Оливия Берч также предсказала Европе холодную зиму, добавив, что такая перспектива означает меньшую зависимость от возобновляемых источников, таких как ветер и гидроэнергия.

"Увеличение потребности в отоплении, скорее всего, пройдет дальше на север по всей Великобритании, в Северной Европе, Скандинавии", — пояснила она.

Ранее, по данным лондонской биржи ICE, стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе на торгах в четверг впервые с 13 октября превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
Я хочу российский газ. Митинг в Германии против роста цен на энергоресурсы - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 13:59
"Я хочу российский газ". Митинг в Германии против роста цен
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаАзияМонголияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала