https://ria.ru/20221202/gaz-1835766076.html

В США назвали серьезную причину очередного подорожания газа

В США назвали серьезную причину очередного подорожания газа - РИА Новости, 02.12.2022

В США назвали серьезную причину очередного подорожания газа

Ухудшение погоды, спровоцированное арктическим антициклоном, усилило конкуренцию за топливо между Европой и Азией и привело к повышению цен на газ, сообщает... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:40

2022-12-02T08:40

2022-12-02T15:46

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ухудшение погоды, спровоцированное арктическим антициклоном, усилило конкуренцию за топливо между Европой и Азией и привело к повышению цен на газ, сообщает агентство Bloomberg.По информации автора статьи Жозефины Фокуль, резкое похолодание в декабре может значительно усилить спрос на газ, особенно на сжиженный, которым Европа старается заменить российское топливо. Азиатские страны также нуждаются в энергоресурсах, что создает условия для их подорожания."По данным национального бюро погоды, температура в Монголии упала до минус 47 градусов. Объединение холодных фронтов в Азии и Европе может усилить конкуренцию за сжиженный природный газ, поскольку страны стремятся заменить потоки российского газа частично российским СПГ. Спотовые цены на СПГ в Северо-Восточной Азии выросли в среду, поскольку в некоторых частях Китая погода стала необычно холодной", — заявила журналистка.Метеоролог Weather Co. Оливия Берч также предсказала Европе холодную зиму, добавив, что такая перспектива означает меньшую зависимость от возобновляемых источников, таких как ветер и гидроэнергия.Ранее, по данным лондонской биржи ICE, стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе на торгах в четверг впервые с 13 октября превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20221201/potolok-1835594871.html

https://ria.ru/20221130/germaniya-1835270571.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, европа, азия, монголия, в мире