Французы планируют покупать меньше подарков к Рождеству
Французы отказываются от любимых продуктов и будут покупать меньше подарков к Рождеству
© РИА Новости / Флоранс Галле / Перейти в медиабанкПраздничная иллюминация на Елисейских Полях в Париже
Праздничная иллюминация на Елисейских Полях в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости. На фоне роста инфляции и подорожания продуктов питания, а также взлетевших счетов за электроэнергию, многие французы вынуждены отказываться от привычных продуктов и планируют покупать меньше подарков к Рождеству, о чем жители Парижа рассказали корреспонденту РИА Новости.
На перекрестке около станции метро "Крым" на севере Парижа многолюдно: в шаговой доступности друг от друга здесь находятся основные конкурирующие между собой ритейлеры: Ашан (Auchan), Карфур (Carrefour) и Лидл (Lidl). Цены в них держатся на одном уровне, однако можно наблюдать, как парижане выходят из одного магазина и направляются в другой в поисках более выгодных предложений.
30 ноября, 12:22Во Франции призвали отменить "глупые" антироссийские санкции ЕС
Жители Парижа в один голос отмечают, что цены выросли "буквально на все". В преддверии главного для католиков праздника года – Рождества – лица покупателей вовсе не радостные, на выходе из магазинов они, нахмурившись, рассматривают чеки.
"Мы старались найти самый недорогой магазин. Даже если вы не набрали полную тележку, вы смотрите на чек - и это слишком! И даже с небольшим пособием, которое мы получаем на детей, этого недостаточно. Мы не справляемся", - рассказала РИА Новости парижанка Одри, которая пришла в магазин с двумя дочками.
Ряд продуктов, по ее словам, стал для них и вовсе недоступен, хотя иногда их все же приходится покупать.
"Это, например, яйца. Раньше мы покупали их за два евро, но сейчас они стоят пять! Также мы больше не берем дорогие вещи, как оливковое масло или сок – цены выросли на все, это катастрофа", - сообщила она.
Студентка Милен сообщила, что стала гораздо внимательнее подходить к тому, что покупает.
"Совсем не радует платить больше, тогда как ты покупаешь все то же, что и раньше. Самый простой пример – это хлеб. Раньше он стоил 80 центов, а сейчас 1 евро 30 центов. Это существенно", - сказала она.
Милен говорит, что "сейчас не самые лучшие времена", ссылаясь на рецессию и энергокризис.
"Если государство поддержит французские предприятия и решит проблему с газом и нефтью, возможно, станет лучше. В то же время, снижение цен не характерно для политики компаний, это просто невозможно. Скорее, нужно повышать зарплаты", - сказала собеседница агентства.
Флоран, который работает сантехником, отметил, что не верит обещаниям властей и сомневается в том, что цены прекратят расти.
"Цены выросли буквально на все. Вот сейчас я заплатил 27 евро и ничего не взял. А раньше на это можно было что-то купить", - рассказал он.
По словам 45-летней Сары, расходы на питание ее семьи, в которой двое детей, выросли с 700 до 1000 евро в месяц.
"Все очень дорого. Ряд продуктов я вообще больше не покупаю: рыбу, фруктовое пюре для детей, мюсли, сок. Сейчас я потратила 24 евро и ничего не купила, это безумие", - пожаловалась она.
Некоторые признаются, что уже не могут позволить себе купить что-то "просто ради удовольствия". Вышедшая с полупустой тележкой из магазина Lidl Линда рассказала, что многие ее знакомые уже находятся в стесненном положении и не покупают даже мясо.
"Я не думаю, что инфляция снизится. Есть колоссальная разница между тем, что власти говорят и что реально делается. Мы всегда ждём "сюрпризов". Я думаю, нам придётся привыкать к таким ценам, но для людей это очень и очень тяжело", - добавила она.
В беседе с РИА Новости парижане сетуют, что рождественский стол в этом году "будет уже не тот": придется отказываться от привычных на праздничном столе продуктов и даже подарков.
"На Рождество особенно будет сложно большим семьям, как наша. Мы покупаем меньше подарков или более скромные презенты и закладываем на рождественский стол больший бюджет", - сказала студентка Милен.
Власти Франции обещают, что инфляция, которая осенью в среднем составила 6,2%, замедлится в январе. По данным аналитического агентства IRi, приведенным изданием Monde, продовольственная инфляция во Франции на конец ноября составляла 12%. При этом ритейлеры сообщили, что производители запросили новое повышение цен с 2023 года: еще на 7% на макароны и ветчину, на 10% на куриное филе, на 26% на конфеты и вплоть до 30% на газировку.