https://ria.ru/20221202/frantsiya-1835806554.html

Французы планируют покупать меньше подарков к Рождеству

Французы планируют покупать меньше подарков к Рождеству - РИА Новости, 02.12.2022

Французы планируют покупать меньше подарков к Рождеству

На фоне роста инфляции и подорожания продуктов питания, а также взлетевших счетов за электроэнергию, многие французы вынуждены отказываться от привычных... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:25

2022-12-02T11:25

2022-12-02T11:25

линда

париж

франция

ашан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593042423_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_89c2521d025e3cdb6f3e8be3fd7c9799.jpg

ПАРИЖ, 2 дек – РИА Новости. На фоне роста инфляции и подорожания продуктов питания, а также взлетевших счетов за электроэнергию, многие французы вынуждены отказываться от привычных продуктов и планируют покупать меньше подарков к Рождеству, о чем жители Парижа рассказали корреспонденту РИА Новости.На перекрестке около станции метро "Крым" на севере Парижа многолюдно: в шаговой доступности друг от друга здесь находятся основные конкурирующие между собой ритейлеры: Ашан (Auchan), Карфур (Carrefour) и Лидл (Lidl). Цены в них держатся на одном уровне, однако можно наблюдать, как парижане выходят из одного магазина и направляются в другой в поисках более выгодных предложений.Жители Парижа в один голос отмечают, что цены выросли "буквально на все". В преддверии главного для католиков праздника года – Рождества – лица покупателей вовсе не радостные, на выходе из магазинов они, нахмурившись, рассматривают чеки.Ряд продуктов, по ее словам, стал для них и вовсе недоступен, хотя иногда их все же приходится покупать.Студентка Милен сообщила, что стала гораздо внимательнее подходить к тому, что покупает."Совсем не радует платить больше, тогда как ты покупаешь все то же, что и раньше. Самый простой пример – это хлеб. Раньше он стоил 80 центов, а сейчас 1 евро 30 центов. Это существенно", - сказала она.Милен говорит, что "сейчас не самые лучшие времена", ссылаясь на рецессию и энергокризис."Если государство поддержит французские предприятия и решит проблему с газом и нефтью, возможно, станет лучше. В то же время, снижение цен не характерно для политики компаний, это просто невозможно. Скорее, нужно повышать зарплаты", - сказала собеседница агентства.Флоран, который работает сантехником, отметил, что не верит обещаниям властей и сомневается в том, что цены прекратят расти.По словам 45-летней Сары, расходы на питание ее семьи, в которой двое детей, выросли с 700 до 1000 евро в месяц.Некоторые признаются, что уже не могут позволить себе купить что-то "просто ради удовольствия". Вышедшая с полупустой тележкой из магазина Lidl Линда рассказала, что многие ее знакомые уже находятся в стесненном положении и не покупают даже мясо."Я не думаю, что инфляция снизится. Есть колоссальная разница между тем, что власти говорят и что реально делается. Мы всегда ждём "сюрпризов". Я думаю, нам придётся привыкать к таким ценам, но для людей это очень и очень тяжело", - добавила она.В беседе с РИА Новости парижане сетуют, что рождественский стол в этом году "будет уже не тот": придется отказываться от привычных на праздничном столе продуктов и даже подарков."На Рождество особенно будет сложно большим семьям, как наша. Мы покупаем меньше подарков или более скромные презенты и закладываем на рождественский стол больший бюджет", - сказала студентка Милен.Власти Франции обещают, что инфляция, которая осенью в среднем составила 6,2%, замедлится в январе. По данным аналитического агентства IRi, приведенным изданием Monde, продовольственная инфляция во Франции на конец ноября составляла 12%. При этом ритейлеры сообщили, что производители запросили новое повышение цен с 2023 года: еще на 7% на макароны и ветчину, на 10% на куриное филе, на 26% на конфеты и вплоть до 30% на газировку.

https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835230810.html

https://ria.ru/20221128/evrosoyuz-1834892629.html

https://ria.ru/20221028/britaniya-1827418099.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

линда, париж, франция, ашан, в мире