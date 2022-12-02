https://ria.ru/20221202/fotovystavka-1835835243.html

В Москве открыли фотовыставку о героях спецоперации

В Москве открыли фотовыставку о героях спецоперации - РИА Новости, 02.12.2022

В Москве открыли фотовыставку о героях спецоперации

Фотовыставка "Герои и подвиги", посвящённая участникам СВО, удостоенным звания Героев РФ, открылась в центре Москвы на Гоголевском бульваре, передаёт в пятницу... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:50

2022-12-02T12:50

2022-12-02T12:51

специальная военная операция на украине

общество

николай овсиенко

ольга качура

донецкая народная республика

москва

россия

ка-52 "аллигатор"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835831979_0:36:3000:1724_1920x0_80_0_0_17ae7dcff4f1613f65bfe36f8cb68f38.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Фотовыставка "Герои и подвиги", посвящённая участникам СВО, удостоенным звания Героев РФ, открылась в центре Москвы на Гоголевском бульваре, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.В мероприятии приняли участие близкие и родственники героев, многим из которых это звание было присвоено посмертно, а также зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и директор департамента культуры Минобороны РФ Артём Горный.Экспозиция охватывает около 40 регионов России, где родились, жили, учились, служили будущие герои. Помощь в создании выставки оказали семьи героев, представившие фотографии разных лет из личных архивов."Дважды войны у нас носили название "отечественные", потому что них участвовали не только наши герои военные, но и женщины и дети. Сегодняшняя наша специальная военная операция, когда мы понимаем, что фашизм пытается поднять свою голову, война тоже народная, отечественная. Она порождает своих новых героев. То, что мы их помним, знаем и будем помнить - в этом залог, что мы отстоим и Родину свою, и свой язык, историю, культуру", - сказал Овсиенко, не сдержав слёз.Выставка рассказывает истории подвига 33 Героев России, среди которых: Ольга Качура ("Корса") – командир реактивного артиллерийского дивизиона из ДНР, бойцы и командиры подразделений специального назначения; экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 из Приморья, морские пехотинцы, лётчики-асы, военные 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады Северного флота и другие.

https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html

https://ria.ru/20221104/nagrada-1829238337.html

донецкая народная республика

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, николай овсиенко, ольга качура, донецкая народная республика, москва, россия, ка-52 "аллигатор"