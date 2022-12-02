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В Москве открыли фотовыставку о героях спецоперации - РИА Новости, 02.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/fotovystavka-1835835243.html
В Москве открыли фотовыставку о героях спецоперации
В Москве открыли фотовыставку о героях спецоперации - РИА Новости, 02.12.2022
В Москве открыли фотовыставку о героях спецоперации
Фотовыставка "Герои и подвиги", посвящённая участникам СВО, удостоенным звания Героев РФ, открылась в центре Москвы на Гоголевском бульваре, передаёт в пятницу... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:50
2022-12-02T12:51
специальная военная операция на украине
общество
николай овсиенко
ольга качура
донецкая народная республика
москва
россия
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Фотовыставка "Герои и подвиги", посвящённая участникам СВО, удостоенным звания Героев РФ, открылась в центре Москвы на Гоголевском бульваре, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.В мероприятии приняли участие близкие и родственники героев, многим из которых это звание было присвоено посмертно, а также зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и директор департамента культуры Минобороны РФ Артём Горный.Экспозиция охватывает около 40 регионов России, где родились, жили, учились, служили будущие герои. Помощь в создании выставки оказали семьи героев, представившие фотографии разных лет из личных архивов."Дважды войны у нас носили название "отечественные", потому что них участвовали не только наши герои военные, но и женщины и дети. Сегодняшняя наша специальная военная операция, когда мы понимаем, что фашизм пытается поднять свою голову, война тоже народная, отечественная. Она порождает своих новых героев. То, что мы их помним, знаем и будем помнить - в этом залог, что мы отстоим и Родину свою, и свой язык, историю, культуру", - сказал Овсиенко, не сдержав слёз.Выставка рассказывает истории подвига 33 Героев России, среди которых: Ольга Качура ("Корса") – командир реактивного артиллерийского дивизиона из ДНР, бойцы и командиры подразделений специального назначения; экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 из Приморья, морские пехотинцы, лётчики-асы, военные 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады Северного флота и другие.
https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834239394.html
https://ria.ru/20221104/nagrada-1829238337.html
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общество, николай овсиенко, ольга качура, донецкая народная республика, москва, россия, ка-52 "аллигатор"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Николай Овсиенко, Ольга Качура, Донецкая Народная Республика, Москва, Россия, Ка-52 "Аллигатор"
12:50 02.12.2022 (обновлено: 12:51 02.12.2022)
 
В Москве открыли фотовыставку о героях спецоперации

В центре Москвы на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка о героях спецоперации

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинОткрытие фотовыставки "Герои и подвиги" на Гоголевском бульваре в Москве
Открытие фотовыставки Герои и подвиги на Гоголевском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Открытие фотовыставки "Герои и подвиги" на Гоголевском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Фотовыставка "Герои и подвиги", посвящённая участникам СВО, удостоенным звания Героев РФ, открылась в центре Москвы на Гоголевском бульваре, передаёт в пятницу корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие близкие и родственники героев, многим из которых это звание было присвоено посмертно, а также зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и директор департамента культуры Минобороны РФ Артём Горный.
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Экспозиция охватывает около 40 регионов России, где родились, жили, учились, служили будущие герои. Помощь в создании выставки оказали семьи героев, представившие фотографии разных лет из личных архивов.
"Дважды войны у нас носили название "отечественные", потому что них участвовали не только наши герои военные, но и женщины и дети. Сегодняшняя наша специальная военная операция, когда мы понимаем, что фашизм пытается поднять свою голову, война тоже народная, отечественная. Она порождает своих новых героев. То, что мы их помним, знаем и будем помнить - в этом залог, что мы отстоим и Родину свою, и свой язык, историю, культуру", - сказал Овсиенко, не сдержав слёз.
Выставка рассказывает истории подвига 33 Героев России, среди которых: Ольга Качура ("Корса") – командир реактивного артиллерийского дивизиона из ДНР, бойцы и командиры подразделений специального назначения; экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 из Приморья, морские пехотинцы, лётчики-асы, военные 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады Северного флота и другие.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоНиколай ОвсиенкоОльга КачураДонецкая Народная РеспубликаМоскваРоссияКа-52 "Аллигатор"
 
 
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