https://ria.ru/20221202/fosagro-1835787106.html

ФосАгро - в топ рейтинге "Лидеры корпоративной благотворительности-2022"

ФосАгро - в топ рейтинге "Лидеры корпоративной благотворительности-2022" - РИА Новости, 02.12.2022

ФосАгро - в топ рейтинге "Лидеры корпоративной благотворительности-2022"

ФосАгро по результатам конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности-2022" вошла в число компаний с наилучшими социальными и благотворительными... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T10:36

2022-12-02T10:36

2022-12-02T10:36

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Компания ФосАгро по результатам конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности-2022" вошла в число компаний с наилучшими социальными и благотворительными программами, сообщает пресс-служба ФосАгр.Конкурс социально ответственного бизнеса проводится ассоциацией крупнейших грантодающих организаций России "Форум Доноров". Цель конкурса – поддержка, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности и социальных инвестиций. В этом году на конкурс поступили почти сто заявок от компаний.По итогам рейтинга в группу "А+ Лидеры" вошли девять компаний, в том числе: ФосАгро, МТС, Норильский Никель, РУСАЛ, СИБУР, СУЭК, ТМК, АФК Система, Металлоинвест. Баллы, набранные компаниями-лидерами, составляют не менее 75% от максимального значения."Высокая оценка жюри свидетельствует об эффективности проектов ФосАгро в области социально-экономического развития регионов, устойчивого развития и содействия достижению ЦУР ООН. Как социально ориентированная компания, мы понимаем, что любая долгосрочная стратегия развития бизнеса должна включать значительные инвестиции в благополучие населения и охрану окружающей среды. Поэтому мы не только сохраняем, но и значительно расширяем свои социальные программы. В 2022 году компания более чем удвоила финансирование социальных и благотворительных проектов до уровня в 10,9 миллиарда рублей", - отметил генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников, слова которого цитирует пресс-служба компании.В конкурсе социальных программ компаний в номинации "Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития" стала призером экспозиция "Лаборатория безопасности", расположенная на территории АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") в Череповце.

https://ria.ru/20221031/gran-pri-1828088112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, фосагро