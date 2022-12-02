https://ria.ru/20221202/evrosoyuz-1835766461.html

Еврокомиссар бойкотирует саммит в США из-за игнорирования проблем ЕС

Еврокомиссар бойкотирует саммит в США из-за игнорирования проблем ЕС - РИА Новости, 02.12.2022

Еврокомиссар бойкотирует саммит в США из-за игнорирования проблем ЕС

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от визита в США для участия в саммите по вопросам торговли и технологий, поскольку эта встреча не... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:47

2022-12-02T08:47

2022-12-02T09:51

в мире

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сша

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от визита в США для участия в саммите по вопросам торговли и технологий, поскольку эта встреча не уделяет достаточного внимания проблемам, волнующим европейских лидеров, передает агентство Блумберг.Мероприятие пройдет на следующей неделе в Университете Мэриленда.Как отмечает агентство, в Брюсселе и других европейских столицах в последнее время не скрывают недовольства американским законом о снижении инфляции. Между тем из основного пункта повестки дня саммита этот вопрос превратился в "тему для обсуждения за 45-минутным обедом", заявил помощник Бретона, объясняя причину отказа своего шефа от посещения мероприятия.Как ожидается, еврокомиссар отправится в США только в начале 2023 года для обсуждения технологий, космоса и киберпространства.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Бретон заявлял, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.

https://ria.ru/20221130/britaniya-1835348809.html

https://ria.ru/20221129/gaz-1834912160.html

сша

мэриленд

брюссель

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, сша, мэриленд, брюссель, евросоюз