https://ria.ru/20221202/evropa-1835984133.html

Финский премьер дала "жестоко честную" оценку европейской обороне

Финский премьер дала "жестоко честную" оценку европейской обороне - РИА Новости, 02.12.2022

Финский премьер дала "жестоко честную" оценку европейской обороне

Без поддержки Вашингтона европейские страны столкнулись бы с серьезными проблемами в обороне, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T19:16

2022-12-02T19:16

2022-12-02T19:28

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Без поддержки Вашингтона европейские страны столкнулись бы с серьезными проблемами в обороне, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в Институте Лоуи в Австралии.Марин отметила, что США оказали основную военную помощь Украине.Кроме того, она призвала усилить оборонную промышленность Европы, чтобы иметь возможность "справиться с различными ситуациями".На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации западные страны во главе с США продолжают поставлять оружие Киеву и помогать разведданными, опустошая собственные арсеналы.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20221201/garant-1835717852.html

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835915958.html

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в мире, санна марин, сша, европа, украина, финляндия