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Финский премьер дала "жестоко честную" оценку европейской обороне
Финский премьер дала "жестоко честную" оценку европейской обороне - РИА Новости, 02.12.2022
Финский премьер дала "жестоко честную" оценку европейской обороне
Без поддержки Вашингтона европейские страны столкнулись бы с серьезными проблемами в обороне, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:16
2022-12-02T19:16
2022-12-02T19:28
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санна марин
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Без поддержки Вашингтона европейские страны столкнулись бы с серьезными проблемами в обороне, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в Институте Лоуи в Австралии.Марин отметила, что США оказали основную военную помощь Украине.Кроме того, она призвала усилить оборонную промышленность Европы, чтобы иметь возможность "справиться с различными ситуациями".На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации западные страны во главе с США продолжают поставлять оружие Киеву и помогать разведданными, опустошая собственные арсеналы.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20221201/garant-1835717852.html
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в мире, санна марин, сша, европа, украина, финляндия
В мире, Санна Марин, США, Европа, Украина, Финляндия
19:16 02.12.2022 (обновлено: 19:28 02.12.2022)
Финский премьер дала "жестоко честную" оценку европейской обороне
Премьер-министр Финляндии Марин признала полную военную зависимость Европы от США