https://ria.ru/20221202/etap-1835900218.html
Завершился очередной этап программы "Муравьев-Амурский 2030"
Завершился очередной этап программы "Муравьев-Амурский 2030" - РИА Новости, 02.12.2022
Завершился очередной этап программы "Муравьев-Амурский 2030"
Завершилась стажировка курсантов программы "Муравьев – Амурский 2030" в органах исполнительной власти регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО),... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T15:19
2022-12-02T15:19
2022-12-02T15:34
муравьев-амурский 2030
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Завершилась стажировка курсантов программы "Муравьев – Амурский 2030" в органах исполнительной власти регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает пресс-офис программы.Семь проектных команд работали в шести регионах Дальнего Востока и в Москве. Задачи модуля такого формата - практика в реальных условиях, а также наставничество губернаторов субъектов ДФО и главы Минвостокразвития Алексея Чекункова. В каждом регионе у курсантов состоялись рабочие встречи с губернаторами. На них обсуждались проектные темы, наставники делились управленческим опытом и рассматривали перспективы трудоустройства курсантов."Начиная с этого модуля мы сделали акцент, в первую очередь, на погружение в регион, прикладные знания и навыки в работе над реализацией больших задач. Уже сегодня со многими из курсантов можно разговаривать на профессиональном языке. И, конечно, важно отметить личный опыт. Ведь именно сейчас они по-настоящему столкнулись с особенностями и условиями дальневосточных регионов. Уверена, этот важный этап для курсантов – хороший задел на будущее", – отмечает руководитель программы "Муравьев – Амурский 2030" Юлия Руденко.Программа стажировки каждой группы составлялась исходя из тем и задач разработки проектов. В формате "следования" курсанты были внедрены в работу органов власти разных уровней. Всестороннее рассмотрение проектов проходило в режиме рабочих совещаний с отраслевыми руководителями на местах в муниципальных образованиях, на крупных предприятиях и встречах с представителями малого бизнеса.Завод ССК "Звезда", Находкинский судоремонтный завод и Дальнегорский ГОК в Приморье посетила группа "Промышленность". В Хабаровском крае группа "Города" изучала потенциальные точки роста, которым необходимо дать новую жизнь. Группа "Международные ТОР" прорабатывает правовые основы и механизмы функционирования новых преференциальных режимов для привлечения инвестиций и технологий, создания СП.В Магаданской области курсанты группы "Малая авиация" в рамках исследования посетили аэродром в поселке Сеймчан, который находится на реконструкции. На Камчатке группа "Туризм" изучила практики экологического туризма, позволяющие сохранить уникальность природы, обсудила вопросы легализации "теневого" сектора, подготовки кадров, разработки новых сервис-интеграторов в туристской сфере.В Республике Саха (Якутия) группа "СМП" и представители Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения договорились о дальнейшей совместной работе по вопросу развития речной инфраструктуры как части Северного морского пути.В Якутии курсанты еще раз подтвердили гипотезу о том, что реки могут и должны стать ключом, который откроет для бизнеса СМП, а соответственно и путь в АТР. Группа "Университеты" прорабатывает механизмы формирования макрорегиональных центров компетенций и реализации межвузовского взаимодействия в ДФО.Очередной модуль-стажировка в регионах ДФО запланирован для курсантов на февраль.
https://ria.ru/20220909/vef-1815595365.html
https://ria.ru/20221110/kursanty-1830440623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
муравьев-амурский 2030
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Завершилась стажировка курсантов программы "Муравьев – Амурский 2030" в органах исполнительной власти регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает пресс-офис программы.
Семь проектных команд работали в шести регионах Дальнего Востока
и в Москве
. Задачи модуля такого формата - практика в реальных условиях, а также наставничество губернаторов субъектов ДФО и главы Минвостокразвития Алексея Чекункова. В каждом регионе у курсантов состоялись рабочие встречи с губернаторами. На них обсуждались проектные темы, наставники делились управленческим опытом и рассматривали перспективы трудоустройства курсантов.
"Начиная с этого модуля мы сделали акцент, в первую очередь, на погружение в регион, прикладные знания и навыки в работе над реализацией больших задач. Уже сегодня со многими из курсантов можно разговаривать на профессиональном языке. И, конечно, важно отметить личный опыт. Ведь именно сейчас они по-настоящему столкнулись с особенностями и условиями дальневосточных регионов. Уверена, этот важный этап для курсантов – хороший задел на будущее", – отмечает руководитель программы "Муравьев – Амурский 2030" Юлия Руденко.
Программа стажировки каждой группы составлялась исходя из тем и задач разработки проектов. В формате "следования" курсанты были внедрены в работу органов власти разных уровней. Всестороннее рассмотрение проектов проходило в режиме рабочих совещаний с отраслевыми руководителями на местах в муниципальных образованиях, на крупных предприятиях и встречах с представителями малого бизнеса.
Завод ССК "Звезда", Находкинский судоремонтный завод
и Дальнегорский ГОК в Приморье
посетила группа "Промышленность". В Хабаровском крае
группа "Города" изучала потенциальные точки роста, которым необходимо дать новую жизнь. Группа "Международные ТОР" прорабатывает правовые основы и механизмы функционирования новых преференциальных режимов для привлечения инвестиций и технологий, создания СП.
В Магаданской области
курсанты группы "Малая авиация" в рамках исследования посетили аэродром в поселке Сеймчан, который находится на реконструкции. На Камчатке группа "Туризм" изучила практики экологического туризма, позволяющие сохранить уникальность природы, обсудила вопросы легализации "теневого" сектора, подготовки кадров, разработки новых сервис-интеграторов в туристской сфере.
В Республике Саха (Якутия) группа "СМП" и представители Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения договорились о дальнейшей совместной работе по вопросу развития речной инфраструктуры как части Северного морского пути.
В Якутии
курсанты еще раз подтвердили гипотезу о том, что реки могут и должны стать ключом, который откроет для бизнеса СМП, а соответственно и путь в АТР
. Группа "Университеты" прорабатывает механизмы формирования макрорегиональных центров компетенций и реализации межвузовского взаимодействия в ДФО.
Очередной модуль-стажировка в регионах ДФО запланирован для курсантов на февраль.