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ЕС пытается любой ценой расширить антироссийский фронт, считает эксперт - РИА Новости, 02.12.2022
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ЕС пытается любой ценой расширить антироссийский фронт, считает эксперт
ЕС пытается любой ценой расширить антироссийский фронт, считает эксперт - РИА Новости, 02.12.2022
ЕС пытается любой ценой расширить антироссийский фронт, считает эксперт
Украина, Грузия и Молдавия не соответствуют требованиям кандидатов в Евросоюз, но организация нацелена на расширение антироссийского фронта, поэтому в ЕС... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T19:32
2022-12-02T19:32
в мире
анвар азимов
сербия
украина
грузия
обсе
нато
евросоюз
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина, Грузия и Молдавия не соответствуют требованиям кандидатов в Евросоюз, но организация нацелена на расширение антироссийского фронта, поэтому в ЕС закроют глаза на все свои критерии, считает экс-посол России в Хорватии, старший научный сотрудник кафедры интеграционных процессов Анвар Азимов."Для Евросоюза главный противник — Россия. Ни Грузия, ни Украина, ни Молдавия, как и фактически все Западные Балканы по своим критериям, по требованиям ЕС совершенно не подходят для членства, но будут закрыты глаза", - сказал он, выступая в ходе круглого стола по теме "Расширение ЕС".Азимов отметил, что после спецоперации на Украине Евросоюзу "необходима линия на расширение антироссийского фронта"."Вопреки всем принципам, всем критериям будет взята линия на постепенное, но поглощение тех государств в ЕС, а потом в НАТО. Здесь будет принято политические решение", - выразил мнение экс-посол.Он также считает, что Евросоюз и США подтягивают Сербию к принятию антироссийских санкций ради членства в ЕС, но Белград не присоединится к ним."Брюссель и США приложат максимум усилий, чтобы Сербия присоединилась ко всем решениям по внешней политике, решениям Евросоюза и ОБСЕ, и будут потихоньку подтягивать Сербию к антироссийским санкциям", - отметил он. При этом эксперт подчеркнул, что Сербия не станет присоединяться к санкциям, но "на определённом уровне наши взаимоотношения с Сербией будут подорваны".
https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html
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в мире, анвар азимов, сербия, украина, грузия, обсе, нато, евросоюз
В мире, Анвар Азимов, Сербия, Украина, Грузия, ОБСЕ, НАТО, Евросоюз
19:32 02.12.2022
 
ЕС пытается любой ценой расширить антироссийский фронт, считает эксперт

Эксперт Азимов считает, что Евросоюз пытается любой ценой расширить антироссийский фронт

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украина, Грузия и Молдавия не соответствуют требованиям кандидатов в Евросоюз, но организация нацелена на расширение антироссийского фронта, поэтому в ЕС закроют глаза на все свои критерии, считает экс-посол России в Хорватии, старший научный сотрудник кафедры интеграционных процессов Анвар Азимов.
"Для Евросоюза главный противник — Россия. Ни Грузия, ни Украина, ни Молдавия, как и фактически все Западные Балканы по своим критериям, по требованиям ЕС совершенно не подходят для членства, но будут закрыты глаза", - сказал он, выступая в ходе круглого стола по теме "Расширение ЕС".
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Азимов отметил, что после спецоперации на Украине Евросоюзу "необходима линия на расширение антироссийского фронта".
"Вопреки всем принципам, всем критериям будет взята линия на постепенное, но поглощение тех государств в ЕС, а потом в НАТО. Здесь будет принято политические решение", - выразил мнение экс-посол.
Он также считает, что Евросоюз и США подтягивают Сербию к принятию антироссийских санкций ради членства в ЕС, но Белград не присоединится к ним.
"Брюссель и США приложат максимум усилий, чтобы Сербия присоединилась ко всем решениям по внешней политике, решениям Евросоюза и ОБСЕ, и будут потихоньку подтягивать Сербию к антироссийским санкциям", - отметил он. При этом эксперт подчеркнул, что Сербия не станет присоединяться к санкциям, но "на определённом уровне наши взаимоотношения с Сербией будут подорваны".
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В миреАнвар АзимовСербияУкраинаГрузияОБСЕНАТОЕвросоюз
 
 
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