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Экс-дипломат признал, что США наносили удары по энергообъектам других стран - РИА Новости, 02.12.2022
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Экс-дипломат признал, что США наносили удары по энергообъектам других стран
Экс-дипломат признал, что США наносили удары по энергообъектам других стран - РИА Новости, 02.12.2022
Экс-дипломат признал, что США наносили удары по энергообъектам других стран
Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден при обсуждении ситуации вокруг Украины признал,... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T06:54
2022-12-02T07:25
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 2 дек – РИА Новости. Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден при обсуждении ситуации вокруг Украины признал, что США занимались ударами по энергетической инфраструктуре еще во времена конфликтов в бывшей Югославии и Ираке.Эксперт выступил в четверг в эфире турецкого новостного телеканала TRT World, в разговоре также принял участие первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В ходе дискуссии Полянский процитировал бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Первый зампостпреда напомнил, что 25 мая 1999 года на брифинге Шиа спросили, почему альянс лишает Югославию 70% не только электричества, но и водоснабжения. Полянский процитировал ответ Шиа: "К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией"."Это не я, это господин Шиа. Я не понимаю, почему позиция стран НАТО в этот раз отличается. Они должны понимать наши военные расчеты", - добавил Полянский.В свою очередь Карден заявил, что Украине и ее союзникам не следует удивляться, что Россия использует зиму в своей операции. "Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию "Шок и трепет" против Ирака в 2003 году", - заявил Карден. Он выразил надежду на усилия в направлении урегулирования конфликта на Украине путем переговоров.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/volodin-1779791556.html
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в мире, украина, россия, югославия, нато, оон
В мире, Украина, Россия, Югославия, НАТО, ООН
06:54 02.12.2022 (обновлено: 07:25 02.12.2022)
 
Экс-дипломат признал, что США наносили удары по энергообъектам других стран

Экс-советник госдепа Карден: США наносили удары по энергообъектам бывшей Югославии и Ирака

CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon / Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
CC0 / U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon /
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer . Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 2 дек – РИА Новости. Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден при обсуждении ситуации вокруг Украины признал, что США занимались ударами по энергетической инфраструктуре еще во времена конфликтов в бывшей Югославии и Ираке.
Эксперт выступил в четверг в эфире турецкого новостного телеканала TRT World, в разговоре также принял участие первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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Володин напомнил США и НАТО о бомбардировках Югославии
В ходе дискуссии Полянский процитировал бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Первый зампостпреда напомнил, что 25 мая 1999 года на брифинге Шиа спросили, почему альянс лишает Югославию 70% не только электричества, но и водоснабжения. Полянский процитировал ответ Шиа: "К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией".
"Это не я, это господин Шиа. Я не понимаю, почему позиция стран НАТО в этот раз отличается. Они должны понимать наши военные расчеты", - добавил Полянский.
В свою очередь Карден заявил, что Украине и ее союзникам не следует удивляться, что Россия использует зиму в своей операции. "Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию "Шок и трепет" против Ирака в 2003 году", - заявил Карден. Он выразил надежду на усилия в направлении урегулирования конфликта на Украине путем переговоров.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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