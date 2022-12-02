06:54 02.12.2022 (обновлено: 07:25 02.12.2022)
Экс-дипломат признал, что США наносили удары по энергообъектам других стран
Экс-советник госдепа Карден: США наносили удары по энергообъектам бывшей Югославии и Ирака
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer . Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 2 дек – РИА Новости. Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден при обсуждении ситуации вокруг Украины признал, что США занимались ударами по энергетической инфраструктуре еще во времена конфликтов в бывшей Югославии и Ираке.
В ходе дискуссии Полянский процитировал бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа. Первый зампостпреда напомнил, что 25 мая 1999 года на брифинге Шиа спросили, почему альянс лишает Югославию 70% не только электричества, но и водоснабжения. Полянский процитировал ответ Шиа: "К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией".
"Это не я, это господин Шиа. Я не понимаю, почему позиция стран НАТО в этот раз отличается. Они должны понимать наши военные расчеты", - добавил Полянский.
В свою очередь Карден заявил, что Украине и ее союзникам не следует удивляться, что Россия использует зиму в своей операции. "Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию "Шок и трепет" против Ирака в 2003 году", - заявил Карден. Он выразил надежду на усилия в направлении урегулирования конфликта на Украине путем переговоров.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.