https://ria.ru/20221202/elektrosnabzhenie-1835752890.html
В поселке Теткино Курской области восстановили электроснабжение
В поселке Теткино Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 02.12.2022
В поселке Теткино Курской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение в поселке Теткино в Курской области восстановили, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T02:24
2022-12-02T02:24
2022-12-02T02:24
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
украина
telegram (приложение)
жкх
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Электроснабжение в поселке Теткино в Курской области восстановили, сообщил губернатор Роман Старовойт."Электроснабжение в поселке Теткино для всех жителей восстановлено", - написал Старовойт в Telegram-канале.Ранее Старовойт сообщал, что поселок Теткино обстрелян со стороны Украины, также было сброшено взрывное устройство с беспилотника. Никто не пострадал, но часть поселка была обесточена, нарушена работа подстанции.
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роман старовойт, курская область, украина, telegram (приложение), жкх
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Украина, Telegram (приложение), ЖКХ
В поселке Теткино Курской области восстановили электроснабжение
Губернатор Старовойт: электроснабжение в поселке Теткино для всех жителей восстановлено