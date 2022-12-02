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В поселке Теткино Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 02.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221202/elektrosnabzhenie-1835752890.html
В поселке Теткино Курской области восстановили электроснабжение
В поселке Теткино Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 02.12.2022
В поселке Теткино Курской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение в поселке Теткино в Курской области восстановили, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T02:24
2022-12-02T02:24
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
украина
telegram (приложение)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Электроснабжение в поселке Теткино в Курской области восстановили, сообщил губернатор Роман Старовойт."Электроснабжение в поселке Теткино для всех жителей восстановлено", - написал Старовойт в Telegram-канале.Ранее Старовойт сообщал, что поселок Теткино обстрелян со стороны Украины, также было сброшено взрывное устройство с беспилотника. Никто не пострадал, но часть поселка была обесточена, нарушена работа подстанции.
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роман старовойт, курская область, украина, telegram (приложение), жкх
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курская область, Украина, Telegram (приложение), ЖКХ
02:24 02.12.2022
 
В поселке Теткино Курской области восстановили электроснабжение

Губернатор Старовойт: электроснабжение в поселке Теткино для всех жителей восстановлено

© Фото : Курская область/ВКонтактеГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© Фото : Курская область/ВКонтакте
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Электроснабжение в поселке Теткино в Курской области восстановили, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Электроснабжение в поселке Теткино для всех жителей восстановлено", - написал Старовойт в Telegram-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 22:10В России
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино со стороны ВСУ
Ранее Старовойт сообщал, что поселок Теткино обстрелян со стороны Украины, также было сброшено взрывное устройство с беспилотника. Никто не пострадал, но часть поселка была обесточена, нарушена работа подстанции.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтКурская областьУкраинаTelegram (приложение)ЖКХ
 
 
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