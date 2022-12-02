https://ria.ru/20221202/elektrosnabzhenie-1835752890.html

В поселке Теткино Курской области восстановили электроснабжение

В поселке Теткино Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 02.12.2022

В поселке Теткино Курской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение в поселке Теткино в Курской области восстановили, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T02:24

2022-12-02T02:24

2022-12-02T02:24

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курская область

украина

telegram (приложение)

жкх

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Электроснабжение в поселке Теткино в Курской области восстановили, сообщил губернатор Роман Старовойт."Электроснабжение в поселке Теткино для всех жителей восстановлено", - написал Старовойт в Telegram-канале.Ранее Старовойт сообщал, что поселок Теткино обстрелян со стороны Украины, также было сброшено взрывное устройство с беспилотника. Никто не пострадал, но часть поселка была обесточена, нарушена работа подстанции.

https://radiosputnik.ria.ru/20221201/obstrel-1835734630.html

курская область

украина

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роман старовойт, курская область, украина, telegram (приложение), жкх