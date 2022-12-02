https://ria.ru/20221202/eksport-1835886903.html
Смазочные материалы из Подмосковья будут экспортироваться в Египет
Смазочные материалы из Подмосковья будут экспортироваться в Египет - РИА Новости, 02.12.2022
Смазочные материалы из Подмосковья будут экспортироваться в Египет
Подмосковная компания "НТК Нордоил", выпускающая широкую линейку смазочных материалов, подписала долгосрочный контракт на поставку более 900 наименований масел... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T14:43
2022-12-02T14:43
2022-12-02T14:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
египет
талдомский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835879154_0:158:692:547_1920x0_80_0_0_9f65d0b692e33294ef9c51cfa9cb52e8.png
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Подмосковная компания "НТК Нордоил", выпускающая широкую линейку смазочных материалов, подписала долгосрочный контракт на поставку более 900 наименований масел и технических жидкостей в Египет, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.Производственное предприятие компании расположено в Талдомском городском округе Московской области."В соответствии с договоренностями подмосковное предприятие направит на египетский рынок более 900 наименований масел и технических жидкостей. Объем экспорта составит около 2 тысяч тонн в год. Контракт рассчитан на 10 лет", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что подмосковная компания в настоящий момент также ведет переговоры о поставках продукции с контрагентами из Ирака, Ирана, Ливии, Мьянмы и Нигерии."НТК Нордоил" работает на рынке смазочных материалов с 2020 года. Предприятие выпускает моторные, бензиновые, дизельные, трансмиссионные, гидравлические, редукторные, компрессорные, прокатные масла, для направляющих скольжения, антифризы и тосолы. Продукция соответствует всем стандартам качества ISO.Ранее компания начала реализацию проекта по расширению производства. Региональные власти поддержали инвестиционную инициативу, передав предприятию земельный участок площадью около 3 гектаров по программе поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". За счет реализации проекта компания создаст дополнительно около 20 рабочих мест в Подмосковье. Запуск нового производства запланирован уже в 2023 году.
https://ria.ru/20220606/myaso-1793496878.html
московская область (подмосковье)
египет
талдомский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835879154_0:93:692:612_1920x0_80_0_0_c9867f55343a2620ec195a9f270ac1d4.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), египет, талдомский район
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Египет, Талдомский район
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Подмосковная компания "НТК Нордоил", выпускающая широкую линейку смазочных материалов, подписала долгосрочный контракт на поставку более 900 наименований масел и технических жидкостей в Египет, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Производственное предприятие компании расположено в Талдомском городском округе Московской области.
"В соответствии с договоренностями подмосковное предприятие направит на египетский рынок более 900 наименований масел и технических жидкостей. Объем экспорта составит около 2 тысяч тонн в год. Контракт рассчитан на 10 лет", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
Она добавила, что подмосковная компания в настоящий момент также ведет переговоры о поставках продукции с контрагентами из Ирака
, Ирана
, Ливии
, Мьянмы
и Нигерии
.
"НТК Нордоил" работает на рынке смазочных материалов с 2020 года. Предприятие выпускает моторные, бензиновые, дизельные, трансмиссионные, гидравлические, редукторные, компрессорные, прокатные масла, для направляющих скольжения, антифризы и тосолы. Продукция соответствует всем стандартам качества ISO.
Ранее компания начала реализацию проекта по расширению производства. Региональные власти поддержали инвестиционную инициативу, передав предприятию земельный участок площадью около 3 гектаров по программе поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". За счет реализации проекта компания создаст дополнительно около 20 рабочих мест в Подмосковье. Запуск нового производства запланирован уже в 2023 году.