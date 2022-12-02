https://ria.ru/20221202/eksport-1835886903.html

Смазочные материалы из Подмосковья будут экспортироваться в Египет

Смазочные материалы из Подмосковья будут экспортироваться в Египет - РИА Новости, 02.12.2022

Смазочные материалы из Подмосковья будут экспортироваться в Египет

Подмосковная компания "НТК Нордоил", выпускающая широкую линейку смазочных материалов, подписала долгосрочный контракт на поставку более 900 наименований масел... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T14:43

2022-12-02T14:43

2022-12-02T14:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

египет

талдомский район

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Подмосковная компания "НТК Нордоил", выпускающая широкую линейку смазочных материалов, подписала долгосрочный контракт на поставку более 900 наименований масел и технических жидкостей в Египет, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.Производственное предприятие компании расположено в Талдомском городском округе Московской области."В соответствии с договоренностями подмосковное предприятие направит на египетский рынок более 900 наименований масел и технических жидкостей. Объем экспорта составит около 2 тысяч тонн в год. Контракт рассчитан на 10 лет", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что подмосковная компания в настоящий момент также ведет переговоры о поставках продукции с контрагентами из Ирака, Ирана, Ливии, Мьянмы и Нигерии."НТК Нордоил" работает на рынке смазочных материалов с 2020 года. Предприятие выпускает моторные, бензиновые, дизельные, трансмиссионные, гидравлические, редукторные, компрессорные, прокатные масла, для направляющих скольжения, антифризы и тосолы. Продукция соответствует всем стандартам качества ISO.Ранее компания начала реализацию проекта по расширению производства. Региональные власти поддержали инвестиционную инициативу, передав предприятию земельный участок площадью около 3 гектаров по программе поддержки импортозамещения "Земля за 1 рубль". За счет реализации проекта компания создаст дополнительно около 20 рабочих мест в Подмосковье. Запуск нового производства запланирован уже в 2023 году.

https://ria.ru/20220606/myaso-1793496878.html

московская область (подмосковье)

египет

талдомский район

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), египет, талдомский район