Рейтинг@Mail.ru
Тюменские предприятия в 2022 году увеличили экспорт товаров - РИА Новости, 02.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20221202/eksport-1835811369.html
Тюменские предприятия в 2022 году увеличили экспорт товаров
Тюменские предприятия в 2022 году увеличили экспорт товаров - РИА Новости, 02.12.2022
Тюменские предприятия в 2022 году увеличили экспорт товаров
Тюменские компании с января по сентябрь этого года существенно увеличили экспорт своей продукции, в том числе в Узбекистан, Иран и Турцию, заявил губернатор... РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:33
2022-12-02T11:33
тюменская область
экономика
александр моор
узбекистан
иран
турция
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/42/1547974293_0:9:700:403_1920x0_80_0_0_7b638d1122cae1f90055072b7e1054ec.jpg
ТЮМЕНЬ, 2 дек – РИА Новости. Тюменские компании с января по сентябрь этого года существенно увеличили экспорт своей продукции, в том числе в Узбекистан, Иран и Турцию, заявил губернатор Александр Моор.Александр Моор принял участие в Тюменском экспортном форуме, на котором всесторонне обсуждалось укрепление экономических связей и сотрудничества с Ираном, Узбекистаном и Турцией, освоение альтернативных западным рынков экспорта тюменских товаров и услуг, импорт и логистика."Тюменский экспорт увеличился почти в два раза, если быть точным – в 1,8 раза, причем 95% - это не сырьевые и не энергетические товары. Наиболее активное сотрудничество по части ассортимента экспортируемых товарных групп у нас сложились с Узбекистаном – рост почти в 1,5 раза. Активно укрепляем свои позиции на рынке Турции – рост товарооборота в 2,3 раза. Самый большой рост с Ираном – почти в 4 раза, но объективно понимаем, что была низкая стартовая база. Будем работать с нашими партнерами с учетом взаимных интересов", – подчеркнул Моор.По словам губернатора, в регионе были выявлены перспективные направления по экспорту в Тюменской области, такими являются пищевая и лесная промышленность, стройматериалы, машиностроение и сервис, в первую очередь, в нефтегазовой отрасли. "Далее мы сделали фокус на потенциальных рынках. Логика простая – скрестить то, что мы можем конкурентно экспортировать, с тем, что востребовано на внешних рынках", – прокомментировал увеличение вывоза товаров за рубеж Александр Моор.Отмечается, что в форуме участвовали около 500 тюменских предпринимателей, а также торговые представители перечисленных стран, в рамках форума состоялись экспертные сессии, бизнес-диалоги, биржа в контактов.
https://ria.ru/20221125/byudzhet-1834203237.html
https://ria.ru/20221125/investproekty-1834122253.html
узбекистан
иран
турция
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/42/1547974293_77:0:700:467_1920x0_80_0_0_23e10194e62207d81260c03eac9077e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр моор, узбекистан, иран, турция, тюменская область
Тюменская область, Экономика, Александр Моор, Узбекистан, Иран, Турция, Тюменская область
11:33 02.12.2022
 
Тюменские предприятия в 2022 году увеличили экспорт товаров

Тюменские предприятия в 2022 году в 1,8 раза увеличили экспорт товаров

CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Тюмень. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 2 дек – РИА Новости. Тюменские компании с января по сентябрь этого года существенно увеличили экспорт своей продукции, в том числе в Узбекистан, Иран и Турцию, заявил губернатор Александр Моор.
Александр Моор принял участие в Тюменском экспортном форуме, на котором всесторонне обсуждалось укрепление экономических связей и сотрудничества с Ираном, Узбекистаном и Турцией, освоение альтернативных западным рынков экспорта тюменских товаров и услуг, импорт и логистика.
Здание правительства Тюменской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 13:46Тюменская область
В Тюменской области приняли бюджет на 2023 год
"Тюменский экспорт увеличился почти в два раза, если быть точным – в 1,8 раза, причем 95% - это не сырьевые и не энергетические товары. Наиболее активное сотрудничество по части ассортимента экспортируемых товарных групп у нас сложились с Узбекистаном – рост почти в 1,5 раза. Активно укрепляем свои позиции на рынке Турции – рост товарооборота в 2,3 раза. Самый большой рост с Ираном – почти в 4 раза, но объективно понимаем, что была низкая стартовая база. Будем работать с нашими партнерами с учетом взаимных интересов", – подчеркнул Моор.
По словам губернатора, в регионе были выявлены перспективные направления по экспорту в Тюменской области, такими являются пищевая и лесная промышленность, стройматериалы, машиностроение и сервис, в первую очередь, в нефтегазовой отрасли. "Далее мы сделали фокус на потенциальных рынках. Логика простая – скрестить то, что мы можем конкурентно экспортировать, с тем, что востребовано на внешних рынках", – прокомментировал увеличение вывоза товаров за рубеж Александр Моор.
Отмечается, что в форуме участвовали около 500 тюменских предпринимателей, а также торговые представители перечисленных стран, в рамках форума состоялись экспертные сессии, бизнес-диалоги, биржа в контактов.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 09:51Тюменская область
Моор рассказал о реализации в Тюменской области крупных инвестпроектов
 
Тюменская областьЭкономикаАлександр МоорУзбекистанИранТурцияТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала