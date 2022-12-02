https://ria.ru/20221202/eksport-1835811369.html

Тюменские предприятия в 2022 году увеличили экспорт товаров

Тюменские предприятия в 2022 году увеличили экспорт товаров - РИА Новости, 02.12.2022

Тюменские предприятия в 2022 году увеличили экспорт товаров

Тюменские компании с января по сентябрь этого года существенно увеличили экспорт своей продукции, в том числе в Узбекистан, Иран и Турцию, заявил губернатор... РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:33

2022-12-02T11:33

2022-12-02T11:33

тюменская область

экономика

александр моор

узбекистан

иран

турция

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 2 дек – РИА Новости. Тюменские компании с января по сентябрь этого года существенно увеличили экспорт своей продукции, в том числе в Узбекистан, Иран и Турцию, заявил губернатор Александр Моор.Александр Моор принял участие в Тюменском экспортном форуме, на котором всесторонне обсуждалось укрепление экономических связей и сотрудничества с Ираном, Узбекистаном и Турцией, освоение альтернативных западным рынков экспорта тюменских товаров и услуг, импорт и логистика."Тюменский экспорт увеличился почти в два раза, если быть точным – в 1,8 раза, причем 95% - это не сырьевые и не энергетические товары. Наиболее активное сотрудничество по части ассортимента экспортируемых товарных групп у нас сложились с Узбекистаном – рост почти в 1,5 раза. Активно укрепляем свои позиции на рынке Турции – рост товарооборота в 2,3 раза. Самый большой рост с Ираном – почти в 4 раза, но объективно понимаем, что была низкая стартовая база. Будем работать с нашими партнерами с учетом взаимных интересов", – подчеркнул Моор.По словам губернатора, в регионе были выявлены перспективные направления по экспорту в Тюменской области, такими являются пищевая и лесная промышленность, стройматериалы, машиностроение и сервис, в первую очередь, в нефтегазовой отрасли. "Далее мы сделали фокус на потенциальных рынках. Логика простая – скрестить то, что мы можем конкурентно экспортировать, с тем, что востребовано на внешних рынках", – прокомментировал увеличение вывоза товаров за рубеж Александр Моор.Отмечается, что в форуме участвовали около 500 тюменских предпринимателей, а также торговые представители перечисленных стран, в рамках форума состоялись экспертные сессии, бизнес-диалоги, биржа в контактов.

https://ria.ru/20221125/byudzhet-1834203237.html

https://ria.ru/20221125/investproekty-1834122253.html

узбекистан

иран

турция

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр моор, узбекистан, иран, турция, тюменская область