https://ria.ru/20221202/eksport-1835804723.html

Россия готова нарастить экспорт отдельных товаров в Узбекистан

Россия готова нарастить экспорт отдельных товаров в Узбекистан - РИА Новости, 02.12.2022

Россия готова нарастить экспорт отдельных товаров в Узбекистан

Россия готова наращивать экспорт в Узбекистан подсолнечного масла, кондитерских изделий и пшеницы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T11:22

2022-12-02T11:22

2022-12-02T11:22

экономика

михаил мишустин

россия

узбекистан

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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Россия готова наращивать экспорт в Узбекистан подсолнечного масла, кондитерских изделий и пшеницы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Видим большой потенциал для сотрудничества в области сельского хозяйства", - сказал Мишустин на третьем заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Самарканде.Он заявил, что за январь-октябрь текущего года двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увеличился практически на 40% и приблизился к полутора миллиардам долларов."Россия готова наращивать экспорт подсолнечного масла, кондитерских изделий, пшеницы, есть предложения и по другим позициям", - сказал глава правительства РФ.

https://ria.ru/20221202/uzbekistan-1835782825.html

россия

узбекистан

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, россия, узбекистан