https://ria.ru/20221202/eksport-1835804723.html
Россия готова нарастить экспорт отдельных товаров в Узбекистан
Россия готова нарастить экспорт отдельных товаров в Узбекистан - РИА Новости, 02.12.2022
Россия готова нарастить экспорт отдельных товаров в Узбекистан
Россия готова наращивать экспорт в Узбекистан подсолнечного масла, кондитерских изделий и пшеницы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T11:22
2022-12-02T11:22
2022-12-02T11:22
экономика
михаил мишустин
россия
узбекистан
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САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Россия готова наращивать экспорт в Узбекистан подсолнечного масла, кондитерских изделий и пшеницы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Видим большой потенциал для сотрудничества в области сельского хозяйства", - сказал Мишустин на третьем заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Самарканде.Он заявил, что за январь-октябрь текущего года двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увеличился практически на 40% и приблизился к полутора миллиардам долларов."Россия готова наращивать экспорт подсолнечного масла, кондитерских изделий, пшеницы, есть предложения и по другим позициям", - сказал глава правительства РФ.
https://ria.ru/20221202/uzbekistan-1835782825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, узбекистан
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Узбекистан
Россия готова нарастить экспорт отдельных товаров в Узбекистан
Мишустин: Россия готова наращивать экспорт в Узбекистан подсолнечного масла и пшеницы
САМАРКАНД, 2 дек - РИА Новости. Россия готова наращивать экспорт в Узбекистан подсолнечного масла, кондитерских изделий и пшеницы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Видим большой потенциал для сотрудничества в области сельского хозяйства", - сказал Мишустин на третьем заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Самарканде
.
Он заявил, что за январь-октябрь текущего года двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увеличился практически на 40% и приблизился к полутора миллиардам долларов.
"Россия готова наращивать экспорт подсолнечного масла, кондитерских изделий, пшеницы, есть предложения и по другим позициям", - сказал глава правительства РФ.