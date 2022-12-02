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В Москве организовали экскурсию детям с нарушением слуха из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
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В Москве организовали экскурсию детям с нарушением слуха из ДНР и ЛНР
В Москве организовали экскурсию детям с нарушением слуха из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022
В Москве организовали экскурсию детям с нарушением слуха из ДНР и ЛНР
Детям с нарушением слуха из специальных школ Луганска и Донецка организовали трехдневную экскурсию по Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T08:01
2022-12-02T08:01
москва
луганск
донецк
всероссийское общество глухих
зарядье
московский цирк никулина
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Детям с нарушением слуха из специальных школ Луганска и Донецка организовали трехдневную экскурсию по Москве, сообщается на сайте мэра столицы."Воспитанникам Донецкой специальной школы-интерната №19 и Луганской специальной (коррекционной) школы-интерната организовали трехдневную экскурсию по Москве... Некоторые из них никогда не посещали столицу... Экскурсию провела общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество глухих", - говорится в сообщении.Уточняется, что дети погуляли по Красной площади и парку "Зарядье", а затем посетили Театр мимики и жеста, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре и "Москвариум". Экскурсию проводили на жестовом языке.Отмечается, что юные гости приехали в столицу для участия в региональном туре V фестиваля детского творчества "Утренняя звезда" для детей и подростков с нарушениями слуха.
https://ria.ru/20221001/deti-1820921080.html
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москва, луганск, донецк, всероссийское общество глухих, зарядье, московский цирк никулина
Москва, Луганск, Донецк, Всероссийское общество глухих, Зарядье, Московский цирк Никулина
08:01 02.12.2022
 
В Москве организовали экскурсию детям с нарушением слуха из ДНР и ЛНР

В Москве организовали экскурсию детям с нарушением слуха из специальных школ ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Детям с нарушением слуха из специальных школ Луганска и Донецка организовали трехдневную экскурсию по Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
"Воспитанникам Донецкой специальной школы-интерната №19 и Луганской специальной (коррекционной) школы-интерната организовали трехдневную экскурсию по Москве... Некоторые из них никогда не посещали столицу... Экскурсию провела общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество глухих", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дети погуляли по Красной площади и парку "Зарядье", а затем посетили Театр мимики и жеста, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре и "Москвариум". Экскурсию проводили на жестовом языке.
Отмечается, что юные гости приехали в столицу для участия в региональном туре V фестиваля детского творчества "Утренняя звезда" для детей и подростков с нарушениями слуха.
Дети из ДНР и ЛНР посетили Российскую государственную детскую библиотеку - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 23:39
Дети из ДНР и ЛНР посетили Российскую государственную детскую библиотеку
 
МоскваЛуганскДонецкВсероссийское общество глухихЗарядьеМосковский цирк Никулина
 
 
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