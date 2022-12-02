https://ria.ru/20221202/ekskursiya-1835763483.html

В Москве организовали экскурсию детям с нарушением слуха из ДНР и ЛНР

В Москве организовали экскурсию детям с нарушением слуха из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 02.12.2022

В Москве организовали экскурсию детям с нарушением слуха из ДНР и ЛНР

Детям с нарушением слуха из специальных школ Луганска и Донецка организовали трехдневную экскурсию по Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T08:01

2022-12-02T08:01

2022-12-02T08:01

москва

луганск

донецк

всероссийское общество глухих

зарядье

московский цирк никулина

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Детям с нарушением слуха из специальных школ Луганска и Донецка организовали трехдневную экскурсию по Москве, сообщается на сайте мэра столицы."Воспитанникам Донецкой специальной школы-интерната №19 и Луганской специальной (коррекционной) школы-интерната организовали трехдневную экскурсию по Москве... Некоторые из них никогда не посещали столицу... Экскурсию провела общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество глухих", - говорится в сообщении.Уточняется, что дети погуляли по Красной площади и парку "Зарядье", а затем посетили Театр мимики и жеста, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре и "Москвариум". Экскурсию проводили на жестовом языке.Отмечается, что юные гости приехали в столицу для участия в региональном туре V фестиваля детского творчества "Утренняя звезда" для детей и подростков с нарушениями слуха.

https://ria.ru/20221001/deti-1820921080.html

москва

луганск

донецк

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москва, луганск, донецк, всероссийское общество глухих, зарядье, московский цирк никулина